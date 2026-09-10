Турция поддерживает инициативы США в украинском урегулировании - 10.09.2026 Украина.ру
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Турция поддерживает инициативы США в украинском урегулировании
Турция поддерживает инициативы США в украинском урегулировании - 10.09.2026 Украина.ру
Турция поддерживает инициативы США в украинском урегулировании
Официальная Анкара поддерживает инициативы Вашингтона и других сторон, которые могут способствовать установлению мира на Украине. Об этом 10 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое правительство
2026-09-10T13:34
2026-09-10T13:34
новости
турция
сша
анкара
россия
украина
переговоры по украине 2026
дипломатические отношения
международная политика
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"Турция внимательно следит за действиями США по Украине и поддерживает инициативы, направленные на достижение мира. Анкара выступает за дипломатические усилия и считает, что все шаги, способные приблизить прекращение конфликта, должны получить поддержку", - сказал источник российского информагентства.Он отметил, что Турция продолжает координировать свои дипломатические контакты по украинскому направлению и внимательно оценивает изменения вокруг переговорного процесса.Также он сообщил, что власти Турции считают необходимым поддерживать диалог и дипломатические инициативы по мирному урегулированию конфликта.Российская Федерация последовательно и неизменно придерживается позиции о необходимости мирного урегулирования украинского кризиса, оставаясь открытой для переговорного процесса. Об этом РИА Новости сообщал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Россия всегда была и остается открытой к переговорам. Наша позиция хорошо известна и неизменна", — подчеркнул дипломат.По словам Полищука, принципиальная линия Москвы базируется на пониманиях, достигнутых на саммите на Аляске (так называемые "понимания Анкориджа"), а также на принципах, которые были изложены президентом России Владимиром Путиным еще в июне 2024 года."Наша позиция по урегулированию украинского кризиса хорошо известна. Она основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года", — сказал Полищук.Как ранее разъяснял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, под "духом Анкориджа" российская сторона понимает ту атмосферу доверия, которая сложилась между президентами России и США. Эта атмосфера позволила на полях саммита на Аляске согласовать на высшем уровне базовые контуры возможного урегулирования вокруг Украины.Ключевым условием для начала реального мирного процесса Москва считает выполнение Киевом требований, озвученных Владимиром Путиным летом 2024 года. Речь идет о выводе украинских войск со всей территории новых регионов России, а также об отказе Украины от намерений вступать в Североатлантический альянс. Только при выполнении этих условий, как неоднократно подчеркивал Кремль, возможно достижение долгосрочного и устойчивого мира. Официальной реакции Киева на данные заявления на момент публикации не поступало.Интервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, турция, сша, анкара, россия, украина, переговоры по украине 2026, дипломатические отношения, международная политика
Новости, Турция, США, Анкара, Россия, Украина, Переговоры по Украине 2026, дипломатические отношения, Международная политика

Турция поддерживает инициативы США в украинском урегулировании

13:34 10.09.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Официальная Анкара поддерживает инициативы Вашингтона и других сторон, которые могут способствовать установлению мира на Украине. Об этом 10 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое правительство
"Турция внимательно следит за действиями США по Украине и поддерживает инициативы, направленные на достижение мира. Анкара выступает за дипломатические усилия и считает, что все шаги, способные приблизить прекращение конфликта, должны получить поддержку", - сказал источник российского информагентства.
Он отметил, что Турция продолжает координировать свои дипломатические контакты по украинскому направлению и внимательно оценивает изменения вокруг переговорного процесса.
Также он сообщил, что власти Турции считают необходимым поддерживать диалог и дипломатические инициативы по мирному урегулированию конфликта.
Российская Федерация последовательно и неизменно придерживается позиции о необходимости мирного урегулирования украинского кризиса, оставаясь открытой для переговорного процесса. Об этом РИА Новости сообщал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Россия всегда была и остается открытой к переговорам. Наша позиция хорошо известна и неизменна", — подчеркнул дипломат.
По словам Полищука, принципиальная линия Москвы базируется на пониманиях, достигнутых на саммите на Аляске (так называемые "понимания Анкориджа"), а также на принципах, которые были изложены президентом России Владимиром Путиным еще в июне 2024 года.
"Наша позиция по урегулированию украинского кризиса хорошо известна. Она основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года", — сказал Полищук.
Как ранее разъяснял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, под "духом Анкориджа" российская сторона понимает ту атмосферу доверия, которая сложилась между президентами России и США. Эта атмосфера позволила на полях саммита на Аляске согласовать на высшем уровне базовые контуры возможного урегулирования вокруг Украины.
Ключевым условием для начала реального мирного процесса Москва считает выполнение Киевом требований, озвученных Владимиром Путиным летом 2024 года. Речь идет о выводе украинских войск со всей территории новых регионов России, а также об отказе Украины от намерений вступать в Североатлантический альянс. Только при выполнении этих условий, как неоднократно подчеркивал Кремль, возможно достижение долгосрочного и устойчивого мира. Официальной реакции Киева на данные заявления на момент публикации не поступало.
Интервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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