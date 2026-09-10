https://ukraina.ru/20260910/dron-presledoval-zelenskogo-zachem-on-na-samom-dele-letal-v-norvegiyu-i-prichm-zdes-britaniya-1083118401.html

"Дрон преследовал Зеленского!" Зачем он на самом деле летал в Норвегию и причём здесь Британия

"Дрон преследовал Зеленского!" Зачем он на самом деле летал в Норвегию и причём здесь Британия - 10.09.2026 Украина.ру

"Дрон преследовал Зеленского!" Зачем он на самом деле летал в Норвегию и причём здесь Британия

Поездка Зеленского в Норвегию на похороны норвежского короля обрастает всё новыми странными подробностями.

2026-09-10T14:30

2026-09-10T14:30

2026-09-10T14:30

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Началось с того, что местная газета Dagbladet возмутилась: в МИД Норвегии не ответили на их запрос, приедет ли Зеленский на прощание с королём Хоконом. А в канцелярии премьера вообще сказали, что список гостей засекречен.Почему засекречен, если гости идут в открытой процессии, которую снимает телевидение, блогеры и простые норвежцы? Ответа нет. И что может быть секретного в визите Зеленского? Раньше была наоборот: его поездки по европейским столицам проходили с помпой.Вскоре стало известно, что Зеленский провёл переговоры с премьером Норвегии "о военно-технической помощи". Не дожидаясь официальных похорон.Тут возмутилась другая норвежская газета, которая назвала это бестактностью и пренебрежением к нормам протокола.Это они ещё не видели, в чём приехал Зеленский! В своей "героической" футболке, только чёрного цвета, а не хаки. Даже ради протокола королевских похорон Зеленский не может поменять имидж. Разве что цвет "героического костюмчика".И тут вдруг и действующий премьер, и министр финансов (бывший генеральный секретарь НАТО Столтенберг) начали рассказывать о загадочном дроне, который якобы преследовал самолет Зеленского в Молдавии."В адрес самолёта поступали угрозы", – многозначительно добавил Йенс Столтенберг.Как сообщается, рассказал им об этом сам Зеленский.Очевидно, пытаются поддержать имидж "борца за свободу", который летит в Норвегию, рискуя жизнью – "Почтить память короля" и немного "попилить бюджеты".История с дроном, впрочем, уже опровергнута властями Молдавии. Но кому будут верить норвежцы? Молдаванам или бывшему главе НАТО и своему премьеру?Все эти странности и неувязки показывают интересную тенденцию: визит Зеленского пытаются скрыть, как и "помощь", которую ему оказывают.Теперь прибытие Зеленского – повод для скандала. Он приезжает просить денег. И это совсем не нравится гражданам стран Европы.Европейские политики, которые раньше вместе с Зеленским "осваивали" деньги налогоплательщиков, конечно, рады бы вбухать в черную дыру под названием Украина еще несколько десятков или сотен миллионов евро.Но теперь визиты и "транши помощи Украине" приходится скрывать.Эстонский министрВот в соседней Эстонии только что ушёл в отставку министр обороны по фамилии Певкур.Ханно Певкур так хотел помочь Украине, что отправил 70 миллионов евро на закупку снарядов для Украины какой-то невнятной индийской фирме.Певкур очень спешил помочь! Поэтому даже не прочитал контракт и не стал проводить аудит подозрительных продавцов из Индии, которые раньше не имели никакого отношения ни к снарядам, ни к поставкам другого вооружения.В итоге деньги исчезли, фирма испарилась, Певкур ушёл в отставку. И никто даже не пискнул по поводу того, что, может, нужно бы проверить Певкура, задать вопросы Зеленскому или министру обороны Украины…Впрочем, на Украине министры обороны меняются так часто, что вопросы задавать бессмысленно."Транши" из НорвегииНорвежцы тоже хотят успеть отправить миллиарды своих налогоплательщиков на "освоение" на Украину. Но скандалов – все больше, приходится скрывать визиты украинских деятелей.Норвегия стала первой европейской страной, которая создала долгосрочную государственную программу по финансированию Украины. Это произошло в феврале 2023 года. Программа рассчитана до 2030 года, по ней Норвегия должна выделить Украине почти 30 миллиардов долларов.Но это не всё! 24 августа 2026 года премьер-министр Норвегии пообещал Украине еще "поддержку" на 9,2 миллиарда долларов – деньги должны поступить Киеву в 2027 году.Все это якобы "чрезвычайно важно для европейской безопасности".Северное НАТО – оно же ОЭКНо такое стремление помочь Украине объясняется не только европейской коррупцией.Норвегия – активнейший член "северного НАТО". В 2014 году Британия создала Объединённый экспедиционный корпус – ОЭК. В него входят, помимо самой Британии, Дания, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония.Предназначение ОЭК – действовать на Крайнем Севере и в Северной Атлантике. Но в британских документах цель ОЭК описана так: "Организация призвана повысить способность Великобритании действовать В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА вместе с союзниками – единомышленниками".Союзники должны реагировать "очень быстро, ниже традиционного порога войны". И как раз в тех случаях, которые не подпадают под действие 5 статьи НАТО.ОЭК давно проводит совместные военные учения в море и в воздухе, наращивают свои арсеналы. Их действия направлены на то, чтобы угрожать России или попробовать отодвинуть нашу страну из Балтики, Северной Атлантики и Крайнего Севера."Союзники Украины"Нетрудно заметить, что члены ОЭК – это лучшие "союзники Украины". Они посылают Зеленскому миллиарды, поставляют вооружение.Желают и начинают строить военные заводы на своей земле "для Украины". Как поступала, например, Дания – там тоже возник серьезный коррупционный скандал.Борис Джонсон, бывший премьер Британии, говорил, что именно эти северные страны вместе с официальным Лондоном "первыми отправили прямую военную помощь Украине".Первыми! И гордятся этим. Это и есть инициаторы "бесконечной войны" на Украине.А год назад Украину вообще пригласили участвовать в ОЭК. Это называется "расширенное партнёрство": Украина будет участвовать в учениях, ей будут готовить личный состав на базах ОЭК и так далее. Воевать за "северное НАТО" должна Украина.Так что Зеленский явился за очередными миллиардами, а все истории про "дрон в Молдавии" – попытка скрыть настоящую цель визита.

https://ukraina.ru/20260910/1083093375.html

https://ukraina.ru/20260910/zakonchitsya-voennym-perevorotom-zelenskomu-dayut-ponyat--on-uzhe-lishniy-1083095680.html

https://ukraina.ru/20260903/zakhvat-rossiyskogo-nauchnogo-sudna-zapad-otkryvaet-front-v-arktike-1082986930.html

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эксклюзив, украина, норвегия, британия, йенс столтенберг, борис джонсон, мид, нато, владимир зеленский