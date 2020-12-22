Слабые страны тяготеют к сильным по той простой причине, что ожидают – с ними поделятся какими-то важными ресурсами. В основном делятся идеологией и безопасностью. Но иногда и чем-то более материальным – рынком или какими-то полезными ископаемыми. Разумеется, это можно игнорировать во имя высших идей, но получается плохо

В качестве сравнительно простого примера можно привести историю борьбы русского государства против обнищания дворян в XVI-XVII веке.

Во времена, когда крепостное право только складывалось и землю с селянами давали дворянам за службу, главной внутриполитической заботой власти был поиск и водворение беглых.

Из художественной литературы и школьных учебников следует, что бежали на Дон, в Сибирь и на Север. Но это не так. В такие путешествия отправлялись самые безбашенные и жестокие. Большинство же бежало к крупным землевладельцам — монастырям и представителям земельной аристократии. Причем не просто бежали, а по приглашению. И это было выгодно.

Расчет был простой.

Вот представьте себе некоего Ивашку, который один крепостной у калужского дворянина Орешкина (явление более чем частое). Понятно, что живет Орешкин в такой же (а ещё чаще — в той же) избе, а на службу едет на единственной кобыле в ватнике, с палкой и луком (почитайте описание армии великого князя Василия Ивановича у Герберштейна). Но ситуация от этого не меняется — Ивашке приходится кормить свою семью и семью Орешкина, а оклад дворянина разве что представительские расходы покрывает…

Понятно, что боярин князь Мстиславский «не то на серебре, на золоте едал (правда, ту же репу, что Орешкин); сто человек к услугам; (…) езжал‑то вечно цугом; век при дворе, да при каком дворе!». Ну и на войну он ехал в сопровождении сотни военных слуг в панцирях и с саблями. Стоило это всё дорого, но всё это великолепие рассыпалась на десять тысяч дворов, и на каждого Ивашку податей в результате попадало гораздо меньше… Не говоря о том, что жил Ивашка в общине, которая всегда подсобит, а в случае недорода Мстиславский свои закрома откроет, чтобы крестьяне не перемёрли, в то время как Орешкин пух и дох от голода вместе с Ивашкой. Мстиславский, конечно, сам по себе был человеком вряд ли приятным, но Ивашка с ним-то дела не имел…

Понятно, что искать беглых приходилось недалеко и несложно, но вот отобрать Ивашку у Мстиславского и отдать взад Орешкину — задача архитяжёлая, которую проще замутить в дебрях легендарной московской бюрократии (ибо от Мстиславского взятки не получишь — скорее уж по голове…).

Казалось бы, какое отношение вся эта средневековая история имеет к современному миру? Самое прямое, достаточно Ивашку заменить на какую-нибудь сравнительно небольшую страну, а Орешкина — на её элиту, которая пытается «интегрироваться в Европу»…

Логика мышления государственных деятелей со времён крепостного права на самом деле изменилась незначительно. Именно поэтому Россия ориентируется на предоставление ресурсов — раньше речь шла о льготных ценах на энергоносители, сейчас о вакцине от коронавируса. Опять же, как обеспечивается такой специфический ресурс, как безопасность, мы видели только что на примере Нагорного Карабаха.

За последние пару десятилетий логика действий российской элиты несколько поменялась. Сейчас, например, никто не будет пускать «налево» ресурсы по дешёвке, во имя призрачных геополитических преимуществ (то, что преимущества будут призрачными, понятно на примере Украины). Это просто так получилось, что российская вакцина не только появилась раньше всех, но и что она дешевле всех. Главное сейчас даже не цена, а сама по себе принципиальная доступность этого ресурса. А это функция времени начала выпуска и возможность привлечения зарубежных производственных мощностей.

В общем, как мы видим, эта стратегия вполне рациональна и базируется на выборе между холодильником и телевизором. Если кто-то предпочтёт телевизор, то ничего трагического с точки зрения стратегической не случится — аудитория телевизора просто вымрет. В отличие от аудитории холодильника. Это, конечно, дело не одного десятилетия, но ведь и телевизор результат не сразу даёт.

Правда, холодильник без телевизора работает плохо, но для этого и есть Russia Today.