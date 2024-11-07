В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России
© flickr.com / AvarineМикрофон эстрада
© flickr.com / Avarine
Госдума РФ планирует уже на следующей неделе рассмотреть законопроект, который запретит ряд выплат по авторским и смежным правам артистам, имеющим статус иноагента. Об этом 7 ноября в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин
Он уточнил, что законопроект вводит особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
В частности, любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, и получать их иным способом будет запрещено.
"Те, кто разрушает Россию, оскорбляя её граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счёт нашей страны. Есть те, кто не отнесён к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России. Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", - резюмировал Володин.
Ряд бежавших из России артистов, поливавших ее грязью уже из-за границы, неоднократно пытались снять с себя статус иноагента через суд, чтобы он не мешал зарабатывать в РФ.
В частности, это были шоумен Максим Галкин*, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*, юморист Семен Слепаков*, певица Земфира Рамазановова*, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский*, журналистка, автор YouTube-канала "А поговорить?" Ирине Шихман*, бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева**.
Суд отказал им всем.
2 ноября, 10:43Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответилВерховный суд России отказал журналистке, автору YouTube-канала "А поговорить?" Ирине Шихман* в рассмотрении ее жалобы на статус иноагента. Третьей по счету. Об этом 2 ноября написало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда
Причем некоторые релоканты умудрились подавать в суд даже по факту начисления им штрафа за неиспользование маркировки иноагента. Например, это сделал Макаревич*. Он заявил, что ничего не нарушал.
Часть артистов-иноагентов решили пойти другим путем и попытались подстроиться под изменившиеся реалии ради заработка в РФ. В частности, в марте сбежавший из России комик Руслан Белый* зарегистрировал в РФ компанию "Большая семерка", состоящую из семи иноагентов, большинство из которых тоже сбежали из России.
Один из партнеров Белого пояснил СМИ, что сделано это было из-за требований Минюста: якобы "оптом" легче будет соблюдать иноагентский регламент и сделает их траты "прозрачными".
"Заработают в ненавистной России. Топ цинизма", "Не надо пользоваться такими услугами, смотреть таких людей и ходить на их концерты", "Не плюй в колодец из которого пьешь, мальчик", "И на эти деньги будут спонсировать ВСУ, какая прелесть", - отреагировали на это пользователи.
Вчера, 15:16Заявлявшая о верности России Земфира* пофлиртовала с украинцами в АмстердамеБеглая певица Земфира Рамазанова*, которая ранее заявляла, что родина у нее одна и другой не будет, решила позаигрывать с украинцами. На недавнем концерте в Амстердаме она вышла на сцену с табличкой, где было написано "дякую", что с украинского значит "спасибо"
* Иноагент.
** Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.