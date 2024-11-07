https://ukraina.ru/20241107/1058698861.html

В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России

В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России - 07.11.2024 Украина.ру

В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России

Госдума РФ планирует уже на следующей неделе рассмотреть законопроект, который запретит ряд выплат по авторским и смежным правам артистам, имеющим статус иноагента. Об этом 7 ноября в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин

2024-11-07T11:39

2024-11-07T11:39

2024-11-07T11:39

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россия

вячеслав володин

максим галкин

макаревич

госдума

иноагент

законопроект

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Он уточнил, что законопроект вводит особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.В частности, любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, и получать их иным способом будет запрещено.Ряд бежавших из России артистов, поливавших ее грязью уже из-за границы, неоднократно пытались снять с себя статус иноагента через суд, чтобы он не мешал зарабатывать в РФ.В частности, это были шоумен Максим Галкин*, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*, юморист Семен Слепаков*, певица Земфира Рамазановова*, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский*, журналистка, автор YouTube-канала "А поговорить?" Ирине Шихман*, бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева**.Суд отказал им всем.Причем некоторые релоканты умудрились подавать в суд даже по факту начисления им штрафа за неиспользование маркировки иноагента. Например, это сделал Макаревич*. Он заявил, что ничего не нарушал.Часть артистов-иноагентов решили пойти другим путем и попытались подстроиться под изменившиеся реалии ради заработка в РФ. В частности, в марте сбежавший из России комик Руслан Белый* зарегистрировал в РФ компанию "Большая семерка", состоящую из семи иноагентов, большинство из которых тоже сбежали из России.Один из партнеров Белого пояснил СМИ, что сделано это было из-за требований Минюста: якобы "оптом" легче будет соблюдать иноагентский регламент и сделает их траты "прозрачными"."Заработают в ненавистной России. Топ цинизма", "Не надо пользоваться такими услугами, смотреть таких людей и ходить на их концерты", "Не плюй в колодец из которого пьешь, мальчик", "И на эти деньги будут спонсировать ВСУ, какая прелесть", - отреагировали на это пользователи.Заработает в ненавистной России: Белый* открыл оригинальное ОООЕще по теме: Где прошлая "Виагра"? И как Вера Брежнева и Светлана Лобода поменялись ролями с иноагентом Галкиным.* Иноагент.** Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20241102/1058576808.html

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новости, россия, вячеслав володин, максим галкин, макаревич, госдума, иноагент, законопроект