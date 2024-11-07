В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России - 07.11.2024 Украина.ру
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В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России
В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России - 07.11.2024 Украина.ру
В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России
Госдума РФ планирует уже на следующей неделе рассмотреть законопроект, который запретит ряд выплат по авторским и смежным правам артистам, имеющим статус иноагента. Об этом 7 ноября в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин
2024-11-07T11:39
2024-11-07T11:39
новости
россия
вячеслав володин
максим галкин
макаревич
госдума
иноагент
законопроект
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Он уточнил, что законопроект вводит особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.В частности, любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, и получать их иным способом будет запрещено.Ряд бежавших из России артистов, поливавших ее грязью уже из-за границы, неоднократно пытались снять с себя статус иноагента через суд, чтобы он не мешал зарабатывать в РФ.В частности, это были шоумен Максим Галкин*, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*, юморист Семен Слепаков*, певица Земфира Рамазановова*, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский*, журналистка, автор YouTube-канала "А поговорить?" Ирине Шихман*, бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева**.Суд отказал им всем.Причем некоторые релоканты умудрились подавать в суд даже по факту начисления им штрафа за неиспользование маркировки иноагента. Например, это сделал Макаревич*. Он заявил, что ничего не нарушал.Часть артистов-иноагентов решили пойти другим путем и попытались подстроиться под изменившиеся реалии ради заработка в РФ. В частности, в марте сбежавший из России комик Руслан Белый* зарегистрировал в РФ компанию "Большая семерка", состоящую из семи иноагентов, большинство из которых тоже сбежали из России.Один из партнеров Белого пояснил СМИ, что сделано это было из-за требований Минюста: якобы "оптом" легче будет соблюдать иноагентский регламент и сделает их траты "прозрачными"."Заработают в ненавистной России. Топ цинизма", "Не надо пользоваться такими услугами, смотреть таких людей и ходить на их концерты", "Не плюй в колодец из которого пьешь, мальчик", "И на эти деньги будут спонсировать ВСУ, какая прелесть", - отреагировали на это пользователи.Заработает в ненавистной России: Белый* открыл оригинальное ОООЕще по теме: Где прошлая "Виагра"? И как Вера Брежнева и Светлана Лобода поменялись ролями с иноагентом Галкиным.* Иноагент.** Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, россия, вячеслав володин, максим галкин, макаревич, госдума, иноагент, законопроект
Новости, Россия, Вячеслав Володин, Максим Галкин, Макаревич, Госдума, иноагент, законопроект

В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России

11:39 07.11.2024
 
© flickr.com / AvarineМикрофон эстрада
Микрофон эстрада - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© flickr.com / Avarine
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Госдума РФ планирует уже на следующей неделе рассмотреть законопроект, который запретит ряд выплат по авторским и смежным правам артистам, имеющим статус иноагента. Об этом 7 ноября в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин
Он уточнил, что законопроект вводит особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
В частности, любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, и получать их иным способом будет запрещено.
"Те, кто разрушает Россию, оскорбляя её граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счёт нашей страны. Есть те, кто не отнесён к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России. Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", - резюмировал Володин.
Ряд бежавших из России артистов, поливавших ее грязью уже из-за границы, неоднократно пытались снять с себя статус иноагента через суд, чтобы он не мешал зарабатывать в РФ.
В частности, это были шоумен Максим Галкин*, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*, юморист Семен Слепаков*, певица Земфира Рамазановова*, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский*, журналистка, автор YouTube-канала "А поговорить?" Ирине Шихман*, бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева**.
Суд отказал им всем.
Фото: Ирина Шихман (иноагент)
2 ноября, 10:43
Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответилВерховный суд России отказал журналистке, автору YouTube-канала "А поговорить?" Ирине Шихман* в рассмотрении ее жалобы на статус иноагента. Третьей по счету. Об этом 2 ноября написало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда
Причем некоторые релоканты умудрились подавать в суд даже по факту начисления им штрафа за неиспользование маркировки иноагента. Например, это сделал Макаревич*. Он заявил, что ничего не нарушал.
12 октября, 17:48
Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублейМосковский городской суд проверит законность второго штрафа, назначенного беглому музыканту Андрею Макаревичу*. Соответствующую жалобу подал сам артист. Об этом 12 октября сообщило агентство РИА Новости
Часть артистов-иноагентов решили пойти другим путем и попытались подстроиться под изменившиеся реалии ради заработка в РФ. В частности, в марте сбежавший из России комик Руслан Белый* зарегистрировал в РФ компанию "Большая семерка", состоящую из семи иноагентов, большинство из которых тоже сбежали из России.
Один из партнеров Белого пояснил СМИ, что сделано это было из-за требований Минюста: якобы "оптом" легче будет соблюдать иноагентский регламент и сделает их траты "прозрачными".
"Заработают в ненавистной России. Топ цинизма", "Не надо пользоваться такими услугами, смотреть таких людей и ходить на их концерты", "Не плюй в колодец из которого пьешь, мальчик", "И на эти деньги будут спонсировать ВСУ, какая прелесть", - отреагировали на это пользователи.
Заработает в ненавистной России: Белый* открыл оригинальное ООО
- РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Вчера, 15:16
Заявлявшая о верности России Земфира* пофлиртовала с украинцами в АмстердамеБеглая певица Земфира Рамазанова*, которая ранее заявляла, что родина у нее одна и другой не будет, решила позаигрывать с украинцами. На недавнем концерте в Амстердаме она вышла на сцену с табличкой, где было написано "дякую", что с украинского значит "спасибо"
Еще по теме: Где прошлая "Виагра"? И как Вера Брежнева и Светлана Лобода поменялись ролями с иноагентом Галкиным.
* Иноагент.
** Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
НовостиРоссияВячеслав ВолодинМаксим ГалкинМакаревичГосдумаиноагентзаконопроект
 
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