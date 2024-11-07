https://ukraina.ru/20241107/1058697010.html

Зеленский дозвонился до Трампа, чтобы похвалить его семью

Зеленский дозвонился до Трампа, чтобы похвалить его семью - 07.11.2024 Украина.ру

Зеленский дозвонился до Трампа, чтобы похвалить его семью

Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X заявил, что поговорил с Дональдом Трампом по телефону и поздравил его с "исторической убедительной победой"

2024-11-07T10:49

2024-11-07T10:49

2024-11-07T10:52

новости

киев

дональд трамп

владимир зеленский

украина

поздравление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/02/1058592492_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_06751cbe22ec3b059724474284ec3e70.jpg.webp

"Я провел отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой - его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу", - написал Зеленский.По его словам, они с Трампом договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".Накануне Зеленский одним из первых поспешил поздравить Трампа с победой на выборах еще до официальных результатов, назвав ее "впечатляющей", притом что ранее Трамп неоднократно критиковал Зеленского.В ходе предвыборной кампании Трамп также заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, дональд трамп, владимир зеленский, украина, поздравление