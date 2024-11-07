Зеленский дозвонился до Трампа, чтобы похвалить его семью - 07.11.2024 Украина.ру
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Зеленский дозвонился до Трампа, чтобы похвалить его семью
Зеленский дозвонился до Трампа, чтобы похвалить его семью - 07.11.2024 Украина.ру
Зеленский дозвонился до Трампа, чтобы похвалить его семью
Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X заявил, что поговорил с Дональдом Трампом по телефону и поздравил его с "исторической убедительной победой"
2024-11-07T10:49
2024-11-07T10:52
новости
киев
дональд трамп
владимир зеленский
украина
поздравление
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"Я провел отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой - его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу", - написал Зеленский.По его словам, они с Трампом договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".Накануне Зеленский одним из первых поспешил поздравить Трампа с победой на выборах еще до официальных результатов, назвав ее "впечатляющей", притом что ранее Трамп неоднократно критиковал Зеленского.В ходе предвыборной кампании Трамп также заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, дональд трамп, владимир зеленский, украина, поздравление
Новости, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, поздравление

Зеленский дозвонился до Трампа, чтобы похвалить его семью

10:49 07.11.2024 (обновлено: 10:52 07.11.2024)
 
Зеленский и Трамп на фоне флагов
Зеленский и Трамп на фоне флагов
Читать в
Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X заявил, что поговорил с Дональдом Трампом по телефону и поздравил его с "исторической убедительной победой"
"Я провел отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой - его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу", - написал Зеленский.
По его словам, они с Трампом договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".
Накануне Зеленский одним из первых поспешил поздравить Трампа с победой на выборах еще до официальных результатов, назвав ее "впечатляющей", притом что ранее Трамп неоднократно критиковал Зеленского.
В ходе предвыборной кампании Трамп также заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинапоздравление
 
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