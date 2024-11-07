https://ukraina.ru/20241107/1058699299.html

Глава Амвросиевского округа Игорь Лызов: "Большая Россия" вложилась в нас как никто и никогда раньше

Глава Амвросиевского округа Игорь Лызов: "Большая Россия" вложилась в нас как никто и никогда раньше - 07.11.2024 Украина.ру

Глава Амвросиевского округа Игорь Лызов: "Большая Россия" вложилась в нас как никто и никогда раньше

В эксклюзивном интервью для Украина.ру глава муниципального образования Амвросиевский муниципальный округ Игорь Лызов рассказал о состоянии инфраструктуры при Украине, о разрушениях из-за обстрелов и о том, как российские шеф-регионы помогают в восстановлении и капитальном ремонте

2024-11-07T12:04

2024-11-07T12:04

2024-11-07T13:21

интервью

амвросиевка

россия

украина

вооруженные силы украины

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— Игорь Викторович, у меня такой первый вопрос. Сейчас идет ремонт города, я так понял, что ремонтируется его инфраструктура. Скажите, пожалуйста, что вообще из себя представляла городская инфраструктура при Украине? Как она функционировала? Что вы можете об этом сказать?— Я еще при Украине не работал здесь, но хочу сказать, что за те многие годы, что прошли при украинской власти, очень мало уделялось внимания инфраструктуре, системе жилищно-коммунального хозяйства, социальным объектам, в первую очередь объектам школьного, дошкольного образования, где фактически не проводились капитальные ремонты. И со времен Советского Союза все усугублялось. Не были разработаны и реализованы нормальные стандарты для обучения наших детей, стандарты, которые необходимы для жизни нашего общества, наших людей.— Война пришла на землю Донбасса в 2014 году. Вообще, Амвросиевка пострадала от боевых действий или нет? Если да, то как?— Амвросиевский район, конечно, пострадал, где были боевые действия при освобождении Иловайска. Часть района, который находился на той территории, фактически окружает город Иловайск. Она была сильно повреждена, сильно пострадала. Сам город Амвросиевка значительных разрушений не претерпел, но разрушения были.В 2022 году, когда началась специальная военная операция, были попадания. Ракеты прилетали, "Точка-У", ракеты американского производства. Здесь пострадало очень много жилых объектов, в частности, разрушено очень много кровель, жилой частный сектор — остекление, крыши, тепловой контур. Поэтому, наверное, больше разрушений было в 2022 году, чем в 2014 году при боевых действиях, когда происходило освобождение территории.— Как сейчас Россия помогает восстанавливать инфраструктуру города? За это время, когда идут строительные работы, что удалось отремонтировать?— Хороший вопрос. С начала специальной военной операции к нам пришли шеф-регионы, пришла "Большая Россия", как говорится. Наш район сейчас уже округ, поэтому было определено два шефа-региона, которые с первых дней в 2022 году приступили к выполнению своих обязанностей. Это Амурская область во главе с губернатором Василием Александровичем Орловым. Было проведено более 100 мероприятий за два года, основным было социальное направление — восстановление социальных объектов. Это наши школы, больница, дошкольные учреждения, объекты системы ЖКХ, водоснабжение, закрытие тепловых контуров, ремонт кровель.И уже больше года назад к нам присоединилась Еврейская автономная область, которая также плотно включилась в работу по восстановлению района. Тоже были сделаны в многоквартирных домах кровли, которые много лет не ремонтировались, выполнялись капитальные ремонты. В нашей 4-й школе, это у нас одна из самых больших школ, сделали нам "Точку роста" — вторую в Республике и вторую в нашем округе после Амурской области.Поэтому вклад в реализацию проектов по восстановлению Донецкой Народной Республики, в частности Амурском муниципальным округом, очень большой. Планы у нас расписаны до 2030 года, они упорядочены, определены, поэтому двигаемся согласно тем целям и задачам, которые поставили.— Какие-то цифры можете назвать, что уже сделано и что будет сделано?— Восстановлено уже более 100 объектов, то есть более 100 точек, где проводились ремонты. В основном это социальные объекты: несколько школ, порядка семи-восьми, где был сделан капитальный ремонт, детский сад "Теремок", где также был произведен полностью ремонт, заменена кровля, все системы жизнеобеспечения в садике и, естественно, игровые площадки детские.Также мы участвуем в национальных проектах России по формированию комфортной городской среды. На данном этапе происходят большие изменения в центре города — сейчас мы устраиваем дорожки. Площадь Ленина, как говорится, изюминка нашего города. Это очередной проект Амурской области — капитальная реконструкция площади Ленина. Естественно, с памятником, с прилегающими территориями, с постройкой сухого фонтана. Работы будут закончены в декабре. А по весне, уже при благоприятных погодных условиях, мы запустим наш сухой фонтан.Естественно, это будет точка притяжения детей наших, всех людей города. Построены две большие детские площадки. И на этом работы не заканчиваются. И согласно намеченным планам и целям будем украшать, улучшать наш район, наш округ, наш город.— А сколько километров дорог было отремонтировано?— Амурской областью было отремонтировано порядка 30 километров дорог — это наши муниципальные дороги, региональные дороги между населенными пунктами. Естественно, у нас еще подключались федеральные программы, в рамках которых также очень много было сделано дорог, сообщающих наши населенные пункты и транзитные крупные города. Большой задел был сделан. Там порядка 143 километров было сделано. Для нашего района таких капитальных вложений и ремонтов никогда не было за все время существования.О том, как Россия помогает в восстановлении разрушенного ВСУ Северодонецка, — в интервью "Мэр Северодонецка Николай Моргунов: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, амвросиевка, россия, украина, вооруженные силы украины