Коронавирусный 2020 год зафиксировал пробуждение украинского рабочего движения

На фоне коронавирусного кризиса, бунта ФОПов и предновогодней суеты обывателей в Украине вспыхнула массовая акция протеста, которая пока не получила достойного освещения в киевских СМИ — хотя ведущие западные медиа, в том числе и Украина.ру, тревожно сообщают про забастовку «на урановых рудниках Украины». А эта новость несет в их подаче коннотации глобальной угрозы — учитывая чернобыльский бэкграунд современной украинской истории. Чернобыль не научил: урановые рудники Украины могут оказаться заброшенными © vostgok.com.ua

Действительно — начиная с 7 декабря на Кировоградщине проходит стачка работников урановых шахт «Смолинская», «Новоконстантиновская» и «Ингульская», на которых добывают урановую руду. Шахтеры добиваются от правительства выплаты задолженностей по заработной плате, которые составляют на сегодня 143 миллиона гривен и постоянно растут. Причем эта акция носит наступательный характер — устав дожидаться реакции от Шмыгаля и Зеленского, шахтеры приступили к блокированию основных областных автотрасс. Что сразу добавило протестам информационного резонанса.

Работники урановых шахт перекрыли сразу три трассы национального значения, которые связывают Кропивницкий с Киевом, Николаевом и Кривым Рогом. Протестующие пропускали только машины скорой помощи, автомобили с детьми и пожилыми людьми, а также маршрутные такси междугороднего сообщения. Рядовые водители и даже сотрудники местной полиции относились к акции с заметным сочувствием. Ведь большинство жителей декоммунизированного Кировограда так или иначе связаны с работой горно-обогатительных предприятий, и невыплата зарплат болезненно сказывается на экономике города, усиливая эффект остальных экономических неурядиц. Забастовка на родине Зеленского: криворожские горняки запросили помощь у Европарламента © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Забастовочные акции практически синхронно проходят сейчас на угледобывающих предприятиях запада и востока страны — на территории Волынской, Львовской и Донецкой областей. В городе Нововолынске прошла подземная забастовка на шахте «Бужанская», а работники шахты «№ 9 Нововолынская», наоборот, отказывались спускаться на работу под землю. Во Львовской области забастовали горняки шахты «Лесная», а в Селидово и Мирнограде бастуют на шахтах «Украина» и «Капитальная» — причем жители переименованного после Евромайдана Димитрова тоже перекрыли движение в центре города, прямо возле здания городского совета.

Впрочем, все это только прелюдия к по-настоящему масштабным событиям, которые могут развернуться в стране уже в ближайшие дни. Оставшиеся без зарплат шахтеры намерены начать масштабную всеукраинскую акцию протеста — если правительство не выплатит зарплаты до 20 декабря. Об этом предупредил лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец — причем, согласно сообщениям с мест, обозленные невыплатами горняки настроены гораздо радикальнее профсоюзного руководства и постоянно подталкивают его к более решительным действиям.

Задолженности перед украинскими шахтерами составляют сейчас почти полтора миллиарда гривен, а официальный долг государства по зарплатам перед украинскими работниками достиг 3,8 миллиарда гривен — что является самым большим показателем за последние десять лет. В течение последних месяцев общие задолженности по зарплате выросли на 760 миллионов гривен, и эта негативная динамика сохраняется — потому то дефицит украинского государственного бюджета составил к концу года рекордный показатель 111 миллиардов гривен, и денег на зарплаты в казне попросту нет.

Что делать, если у тебя в кармане нет пряника? Как правило, украинские власти вспоминают в этом случае о кнуте. В Кривом Роге — родном городе президента Зеленского, где совсем недавно демонстративно провалили на выборах кандидата от «Слуги народа», — проходит показательная расправа над участниками масштабного подземного протеста шахтеров Криворожского железорудного комбината, который принадлежит топовым украинским олигархам. После сорока трех дней борьбы у Ахметова и Коломойского согласились на повышение зарплаты рабочим. Однако сразу же начали судебное преследование наиболее активных участников стачки. Их будут судить уже 30 декабря, причем вменяя в вину сам факт организации забастовки.

«Это попытка запугать лидеров протеста. Формально собственник прав — согласно «Закону Украины о забастовках и локдаунах» необходимо создать стачком, выдвигать требования, идти на переговоры с собственником, формально входить в трудовой спор. В общем, по закону бастовать практически невозможно. Потому что сама система у нас в Украине — олигархическая, когда олигархи владеют всем — и парламентом, который принимает нужные им законы, и судами. Но у шахтёров ситуация была безвыходная, им увеличивали нормы плана, при этом не единичными были факты, когда им приходилось за свои деньги скидываться бригадой и покупать нужные запчасти для устаревшей техники, чтобы этот план выполнять.

Последней каплей стала работа комиссии «по изучению условий труда», по факту — с целью забрать у рабочих надбавки за вредные и опасные условия и льготную пенсию. Протест возник спонтанно, неподготовлено, за ним никто не стоял. На месте собственников я бы этот иск не обострял и не провоцировал новые конфликты. Это первая вспышка, и собственники это понимают. Им пришлось пойти на уступки — пусть не 50%, но на 10% зарплату подняли. Весь Кривбасс в брожении — и «Арселор», и другие трудовые коллективы, у которых ситуация похожая, могли подключиться к протестам. У нас начинает зарождаться настоящее рабочее движение, карманные профсоюзы уже не могут выполнять для работодателя свою функцию по его сдерживанию», — прокомментировал эту ситуацию депутат областного совета от Кривого Рога Сергей Баландин.

Стоит добавить, что это протестное брожение прослеживается сейчас на предприятиях по всей территории Украины. В последние месяцы забастовки фиксируются практически везде — от Сум, Мариуполя, Одессы и Измаила до городов Западной Украины, а шахтерские акции проходят практически в непрерывном режиме. Государство не может обеспечить работникам нормальный уровень жизни и безопасные условия труда, долги по зарплате постоянно растут, а неолиберальные чиновники упорно продвигают инициативы по декоммунизации действующего КЗоТа — чтобы превратить его в рабовладельческий кодекс. В парламенте Украины нет ни одной партии, которая отстаивала бы интересы трудящихся, и в этих условиях они прибегают к самоорганизации на местах, пытаясь защитить свои законные права через стачки. Дело – труба. В Украине вспыхнула еще одна забастовка © suspilne.media

Пока что власти замалчивают проблему — ведь акции на Кировоградщине, Львовщине и Донбассе не бросаются в глаза общественности, в отличие от протестующих на Майдане предпринимателей. Но по мере роста задолженностей она начнет приобретать критические масштабы, которые нельзя будет игнорировать в офисе на улице Банковой.

И первые звоночки социального бунта могут прозвучать уже в декабре — что стало бы логичным финалом кризисного 2020 года.