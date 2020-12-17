Я впервые увидел его в зале городского совета в 1998 году, когда второй раз был переизбран депутатом.
«Кернес избран, Кернес идёт», — прокатилось по залу.
Из чего я сделал вывод, что незнакомый мне невысокий коренастый человек хорошо среди народных избранников образца девяностых годов известен. И это немало меня удивило — раньше я ни о каком Кернесе и не слыхивал.
Однако уже в 2002 году мы шли на выборы в едином депутатском объединении, и тогда я в полной мере смог оценить незаурядные организаторские способности этого человека. На протяжении почти двадцати лет мне довелось знать его лично, быть с ним на ты, вместе участвовать во многих мирских делах, о суматошности которых не принято вспоминать в день смерти.
Позже, когда будет тактично, обязательно вспомним об этом — а пока нас всех волнует, что день грядущий готовит всему Харькову.
Геннадий Адольфович Кернес и его уход действительно имеют для Харькова огромное значение. С середины двухтысячных годов вокруг него, словно вокруг крепкой оси, крутилась жизнь города-миллионника, но после покушения 2014 года — в котором Кернес едва выжил — вопрос о его преемниках постоянно возникал в общественном пространстве. Особенно эти разговоры усилились после сентябрьской госпитализации Геннадия Адольфовича с тяжёлым коронавирусным диагнозом — ведь с тех пор его жизнь находилась под постоянной угрозой.
Так сложилось, что отъезд тяжело заболевшего Геннадия Адольфовича в Германию наложился на предвыборную кампанию в местные органы власти. Тем не менее Кернес — даже заочно и с огромным отрывом — вновь победил всех конкурентов. Он был действительно популярным мэром, уважаемым основной массой горожан за несомненные достижения, и они были готовы терпеливо ждать его возвращения. Увы.
После ухода Кернеса особое значение приобретает пост секретаря Харьковского горсовета, об этом мы неоднократно писали ранее. Как известно, этим секретарем избран Игорь Терехов — бывший вице-мэр при Кернесе. И — вице-губернатор при Авакове. Председателем Харьковского областного совета избран Артур Товмасян — человек, приближённый к семейству Авакова; новым губернатором недавно стала Айна Тимчук, тесно связанная с Игорем Коломойским — политическим партнёром нынешнего министра МВД Арсена Авакова.
И всё это наводит на печальные мысли по поводу возможной утраты политического наследия Геннадия Кернеса, то есть окончательной победы Майдана в Харькове.
При авторитарном управлении (а Кернес как управленец был далеко не демократ) часто возникает «проблема преемника», поскольку сильный «второй» всегда атакуется, заранее дискредитируется, из политических соображений периодически меняется.
Ещё в сентябре я писал, что для Харькова таким вторым, подстраховочным вариантом в идеале мог бы стать бывший мэр города и предшественник Геннадия Кернеса — Михаил Добкин. Остаюсь при этом мнении и сейчас — несмотря на реалии сегодняшнего дня, когда местная элита готова прогнуться под Авакова и его людей.
Глубоко убеждён, что истинное наследие Геннадия Кернеса не только в благоустроенном городе и четко налаженной работе коммунального аппарата, но и в умении держать дистанцию от киевского безумия. Не раз и не два Кернес давал понять заднепровцам, кто «в доме хозяин», что Харьков чтит своих героев, что у нашего города свой нрав и права. И умел — когда жестко, когда дипломатично — отстаивать интересы родного города.
Сможет ли новая команда (контуры которой начали определяться по результатам последних выборов) спасти Харьков от вторжения грабителей и сама удержаться от мародёрства, это и есть исчерпывающий ответ на вопрос, насколько долговечно политическое наследие Геннадия Адольфовича Кернеса — многолетнего депутата Харьковского городского совета, секретаря Харьковского горсовета, харьковского городского головы и настоящего харьковчанина.