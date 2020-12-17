В Германии скончался Геннадий Кернес. Харьковский городской голова, до этого секретарь горсовета, а до того — рядовой депутат городского совета, ядром избирательного округа которого был окраинный посёлок Большая Даниловка

Я впервые увидел его в зале городского совета в 1998 году, когда второй раз был переизбран депутатом.

«Кернес избран, Кернес идёт», — прокатилось по залу.

Из чего я сделал вывод, что незнакомый мне невысокий коренастый человек хорошо среди народных избранников образца девяностых годов известен. И это немало меня удивило — раньше я ни о каком Кернесе и не слыхивал.

Геннадий Кернес: кто он © Facebook, Геннадий Кернес

Позже, когда будет тактично, обязательно вспомним об этом — а пока нас всех волнует, что день грядущий готовит всему Харькову.

Геннадий Адольфович Кернес и его уход действительно имеют для Харькова огромное значение. С середины двухтысячных годов вокруг него, словно вокруг крепкой оси, крутилась жизнь города-миллионника, но после покушения 2014 года — в котором Кернес едва выжил — вопрос о его преемниках постоянно возникал в общественном пространстве. Особенно эти разговоры усилились после сентябрьской госпитализации Геннадия Адольфовича с тяжёлым коронавирусным диагнозом — ведь с тех пор его жизнь находилась под постоянной угрозой.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

После ухода Кернеса особое значение приобретает пост секретаря Харьковского горсовета, об этом мы неоднократно писали ранее. Как известно, этим секретарем избран Игорь Терехов — бывший вице-мэр при Кернесе. И — вице-губернатор при Авакове. Председателем Харьковского областного совета избран Артур Товмасян — человек, приближённый к семейству Авакова; новым губернатором недавно стала Айна Тимчук, тесно связанная с Игорем Коломойским — политическим партнёром нынешнего министра МВД Арсена Авакова.

И всё это наводит на печальные мысли по поводу возможной утраты политического наследия Геннадия Кернеса, то есть окончательной победы Майдана в Харькове.

«Война за Харьковское наследство». Ещё раз о необходимости объединения © Facebook, Геннадий Кернес

Ещё в сентябре я писал, что для Харькова таким вторым, подстраховочным вариантом в идеале мог бы стать бывший мэр города и предшественник Геннадия Кернеса — Михаил Добкин. Остаюсь при этом мнении и сейчас — несмотря на реалии сегодняшнего дня, когда местная элита готова прогнуться под Авакова и его людей.

Глубоко убеждён, что истинное наследие Геннадия Кернеса не только в благоустроенном городе и четко налаженной работе коммунального аппарата, но и в умении держать дистанцию от киевского безумия. Не раз и не два Кернес давал понять заднепровцам, кто «в доме хозяин», что Харьков чтит своих героев, что у нашего города свой нрав и права. И умел — когда жестко, когда дипломатично — отстаивать интересы родного города.

Сможет ли новая команда (контуры которой начали определяться по результатам последних выборов) спасти Харьков от вторжения грабителей и сама удержаться от мародёрства, это и есть исчерпывающий ответ на вопрос, насколько долговечно политическое наследие Геннадия Адольфовича Кернеса — многолетнего депутата Харьковского городского совета, секретаря Харьковского горсовета, харьковского городского головы и настоящего харьковчанина.