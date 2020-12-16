Эти воззрения опираются не на результаты народного волеизъявления, а на собственные идеологические установки. Но если по результатам местных выборов ультраправые массово не прорвались в местные советы, это отнюдь не значит, что они перестали влиять на внутриполитические процессы.
Тем более явное преувеличение утверждать, будто они потерпели абсолютное поражение на общегосударственном уровне. Например, ультраправая партия «Свобода» продолжает активно присутствовать в советах различного уровня на Западной Украине, в частности, ее представитель Руслан Марцинкив уверенно переизбран на пост мэра Ивано-Франковска.
Исповедующая вполне людоедские устремления «Европейская солидарность» в том же русскоязычном Харькове взяла долю в почти 10% проголосовавших за неё избирателей. И там же, в Харькове, ультраправые снова решили напомнить о себе перед началом первой сессии горсовета, устроив очередное майдан-шоу — с бубнами, фаерами, балаклавами, мусорными контейнерами.
Смысл подобных напоминалок один: мы здесь неформальная власть и даже не вздумайте нас пытаться обуздать.
«Я просто не представляю, что будет, если сейчас начнут задерживать майдановцев. Это будет каток. Сюда приедут люди очень мотивированные и не с палками, а с оружием, — говорит в интервью Apostrophe TV известный "сотник Майдана" Владимир Парасюк. — Шваль московская, она не понимает, что нерв — он же не вечный и он может нажать на курок оружия… Будет такая реакция, что будет просто гореть и пылать все вокруг. Я предупреждаю тех людей, которые это делают, — своими каналами, высказываниями, этих придурков, которые ходят по каналам и что-то там рассказывают про перевороты. Вы просто дойдете до того, что вам "прилетит", и вы никогда не найдете, откуда это прилетело. В 2014 году люди столько оружия попрятали по своим домам, по садам и полям».
Вы всерьез хотите переубедить подобных Парасюку персонажей результатами вашего «демократического выбора»? Да плевать они на него хотели: у них за спиной столько уголовных преступлений, что сама мысль об ответственности за них для них абсолютно неприемлема. Они настаивают на своей безнаказанности, неподсудности и внезаконности, и постмайданное государство обязано с ними считаться, потому что — по внутренней сути своей — оно само является порождением их путчистских усилий.
Ни о какой «эволюции» майданного режима в миролюбивую демократию говорить не приходится, поскольку он изначально заточен не на демократизм, а на тоталитарное подавление реального инакомыслия — через цензуру, через репрессии, через кровопролитие — и продолжает нуждаться в соответствующем «инструментарии».
Согласно специальному исследованию, проведенному Центром прав человека ZMINA, Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива при поддержке проекта «Права человека для Украины», 15,4% украинцев полагают, что пытать своих врагов можно и нужно. Таковы гримасы майданного патриотизма, и за желающими применять в XXI веке средневековые пытки против своих оппонентов дело не станет.
И то, что на Западе в очередной раз назвали полк Министерства внутренних дел «Азов» неонацистской организацией, как это произошло в расследовании базирующегося в Лондоне Центра противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate, CCDH), еще не значит, что кто-то на Украине откажется от услуг этих «черных человечков».
Если совладелец полка МВД «Азов» Арсен Аваков пишет, дескать, «Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу нашим гражданам», это вовсе не предполагает наступления эры плюрализма.
Обратите внимание: аваковское заявление было сделано после угроз праворадикалов представителям венгерского меньшинства.
«Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, — это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать», — говорит Аваков.
А вот «москалям» (как и евреям) угрожать можно свободно и безнаказанно, чем и пользуются многие человекообразные. Они нужны власти — власть на них опирается, закрепить смену курса Украины без помощи «неонацистов в законе» пока невозможно.
Их приблизительное количество бежавший из Украины в Европу бывший внештатный сотрудник СБУ Евгений Василькевич оценивает приблизительно в тридцать тысяч человек.
«Эскадроны смерти создавались под крышей президента Порошенко, потому что президенту нужно было управлять оппозицией. Сейчас 27 тысяч боевиков с вооружением рассредоточены по всей Украине, и это угроза национальной безопасности, — в эфире телеканала КРТ говорит господин Василькевич. — Я знаю про эскадроны смерти, потому что был там, мы ездили в разные города, я видел разных людей и прослушивал переговоры. Пока вы расслабляетесь и воюете с кем-то, может возникнуть реальная опасность, что они найдут повод и выйдут на улицы. Как власть их подавит и как остановит — другой вопрос, а может, у власти не хватит времени. Зеленский думает, что контролирует их, но на самом деле нет».
Собственно, вышеупомянутый Парасюк говорит о том же. Создать на улицах хаос, атаковать деморализованных правоохранителей, устроить вооруженную провокацию — имеющихся сил хватит с лихвой. Они охотно выполняют мелкие заказы по рейдерству, на шумные акции и внесудебные расправы (так сказать, «джентльмены удачи» в поисках «десятки»), но это не значит, что они абсолютно подконтрольны олигархам, своим или иностранным спецслужбам.
В нынешних условиях их невозможно загнать в угол настолько, чтобы они добровольно разоружились. И пока они не подавлены, не атомизированы, не ликвидированы, говорить о разрядке напряженности в отношениях в Россией бессмысленно.