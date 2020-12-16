Представления демократически настроенных людей о том, будто результаты выборов влияют на самоощущение неонацистских группировок на Украине, нелепы. Поскольку менее всего подобные тоталитарные секты зависят от демократического избирательного процесса

Эти воззрения опираются не на результаты народного волеизъявления, а на собственные идеологические установки. Но если по результатам местных выборов ультраправые массово не прорвались в местные советы, это отнюдь не значит, что они перестали влиять на внутриполитические процессы.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Руслан Марцинкив уверенно переизбран на пост мэра Ивано-Франковска.

Исповедующая вполне людоедские устремления «Европейская солидарность» в том же русскоязычном Харькове взяла долю в почти 10% проголосовавших за неё избирателей. И там же, в Харькове, ультраправые снова решили напомнить о себе перед началом первой сессии горсовета, устроив очередное майдан-шоу — с бубнами, фаерами, балаклавами, мусорными контейнерами.

Смысл подобных напоминалок один: мы здесь неформальная власть и даже не вздумайте нас пытаться обуздать.

«Я просто не представляю, что будет, если сейчас начнут задерживать майдановцев. Это будет каток. Сюда приедут люди очень мотивированные и не с палками, а с оружием, — говорит в интервью Apostrophe TV известный "сотник Майдана" Владимир Парасюк. — Шваль московская, она не понимает, что нерв — он же не вечный и он может нажать на курок оружия… Будет такая реакция, что будет просто гореть и пылать все вокруг. Я предупреждаю тех людей, которые это делают, — своими каналами, высказываниями, этих придурков, которые ходят по каналам и что-то там рассказывают про перевороты. Вы просто дойдете до того, что вам "прилетит", и вы никогда не найдете, откуда это прилетело. В 2014 году люди столько оружия попрятали по своим домам, по садам и полям».

Вы всерьез хотите переубедить подобных Парасюку персонажей результатами вашего «демократического выбора»? Да плевать они на него хотели: у них за спиной столько уголовных преступлений, что сама мысль об ответственности за них для них абсолютно неприемлема. Они настаивают на своей безнаказанности, неподсудности и внезаконности, и постмайданное государство обязано с ними считаться, потому что — по внутренней сути своей — оно само является порождением их путчистских усилий.

Обезболивание через ненависть. Альтернативный разум на страже завоеваний Майдана © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Согласно специальному исследованию, проведенному Центром прав человека ZMINA, Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива при поддержке проекта «Права человека для Украины», 15,4% украинцев полагают, что пытать своих врагов можно и нужно. Таковы гримасы майданного патриотизма, и за желающими применять в XXI веке средневековые пытки против своих оппонентов дело не станет.

И то, что на Западе в очередной раз назвали полк Министерства внутренних дел «Азов» неонацистской организацией, как это произошло в расследовании базирующегося в Лондоне Центра противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate, CCDH), еще не значит, что кто-то на Украине откажется от услуг этих «черных человечков».

Если совладелец полка МВД «Азов» Арсен Аваков пишет, дескать, «Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу нашим гражданам», это вовсе не предполагает наступления эры плюрализма.

Обратите внимание: аваковское заявление было сделано после угроз праворадикалов представителям венгерского меньшинства.

«Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, — это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать», — говорит Аваков.

А вот «москалям» (как и евреям) угрожать можно свободно и безнаказанно, чем и пользуются многие человекообразные. Они нужны власти — власть на них опирается, закрепить смену курса Украины без помощи «неонацистов в законе» пока невозможно.

Каждый выживает в одиночку. О потере интереса к Украине © CC0, Pixabay Евгений Василькевич оценивает приблизительно в тридцать тысяч человек.

«Эскадроны смерти создавались под крышей президента Порошенко, потому что президенту нужно было управлять оппозицией. Сейчас 27 тысяч боевиков с вооружением рассредоточены по всей Украине, и это угроза национальной безопасности, — в эфире телеканала КРТ говорит господин Василькевич. — Я знаю про эскадроны смерти, потому что был там, мы ездили в разные города, я видел разных людей и прослушивал переговоры. Пока вы расслабляетесь и воюете с кем-то, может возникнуть реальная опасность, что они найдут повод и выйдут на улицы. Как власть их подавит и как остановит — другой вопрос, а может, у власти не хватит времени. Зеленский думает, что контролирует их, но на самом деле нет».

Собственно, вышеупомянутый Парасюк говорит о том же. Создать на улицах хаос, атаковать деморализованных правоохранителей, устроить вооруженную провокацию — имеющихся сил хватит с лихвой. Они охотно выполняют мелкие заказы по рейдерству, на шумные акции и внесудебные расправы (так сказать, «джентльмены удачи» в поисках «десятки»), но это не значит, что они абсолютно подконтрольны олигархам, своим или иностранным спецслужбам.

В нынешних условиях их невозможно загнать в угол настолько, чтобы они добровольно разоружились. И пока они не подавлены, не атомизированы, не ликвидированы, говорить о разрядке напряженности в отношениях в Россией бессмысленно.