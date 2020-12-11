По мере того, как нарастает напряжение на линии соприкосновения в Донбассе, туда зачастили не только официальные лица и журналисты, но и общественные деятели в различной степени патриотического угара

Отметилась, например, писательница Лариса Ницой, которая тут же высказала недовольство, что брошенные Киевом на убой солдаты ВСУ говорят по-русски. «Все блокпосты, которые мы проезжали, говорили с нами на русском, кроме одного, — пишет Ницой. — Как мне реагировать на это „здраствуйтє" на блокпостах? Какого чёрта на украинских блокпостах делают московиты? Почему я слышу это „здраствуйтє" вместо милого украинского „добрий день", „добрий вечір", „вітаю"».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В частности, в комментариях к той же заметке Ницой националисты предлагают муштровать русскоязычных солдат ВСУ запросто: «Возродить обычаи УПА. Огонь по ногам иноязычного… Оправдание выстрела должно быть таким: "Я думал, что попал на блокпост врага"».

Просто подумайте: стоит ли рисковать своей единственной жизнью ради тех, кто готов по вам стрелять лишь потому, что вы говорите по-русски. И почему вы сами готовы воевать с теми, кто говорит и хочет дальше говорить по-русски? Ради истерички Ницой?

«Что за хрень?»: Ницой возмутили «москали» на украинских блок-постах © Facebook, Олеся Венгринович | Facebook, Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк Святослава Литинского, прославившегося тем, что из родного Львова шлёт судебные иски, указывая одесситам или харьковчанам, на каком языке им общаться, при юридической поддержке Украинской Галичанской партии опротестовывает решения местных органов власти о функционировании русского языка как регионального. Господин Литинский, как и множество его единомышленников, отнюдь не на фронте — цену своей шкурке отлично он знает, но почему на фронте оказываются русскоязычные люди, язык которых запрещает Литинский и его галичане?

Один из самых известных галичан, Степан Хмара, говорит: «Какое должно быть государство? Украинцы на своей земле не имеют права оправдываться: "Ой, мы не притесняем русский язык"… Чем больше мы оправдываемся, тем больше эта сволочь наступает нам на пятки. На Украине только украинцы должны диктовать правила для государства, потому что это украинское национальное государство». Дело «сволочи» — сдохнуть за Степана Хмару.

Уродство и спасение современной Украины © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Да и вопрос-то не к ней — известно, что она и ей подобные хмары считают себя истинными «хозяевами Украины», а русскоязычных — «пятой колонной». Но зачем русскоязычному человеку воевать за интересы открыто его презирающих и обворовывающих, наживающихся на его страданиях и смерти. Дурость? Пропаганда? Месть? Фанатизм?..

Или всё-таки лучшие человеческие качества, которые в старом кино определялись как «есть такая профессия — Родину защищать». А настоящая Родина — это твоя семья, твой родной язык и даже любимые книги на родном языке. Но все это у русских на Украине хотят забрать, запретить и развеять — в том числе благодаря русскоязычному солдату, служивому «московиту» на украинском блок-посту, стражу мифических «достижений Майдана». Зато взамен ему предоставляется прекрасная возможность быть убитым ради душевного спокойствия Ларисы Ницой.

Ты действительно хочешь этим шансом воспользоваться?