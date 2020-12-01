Утром первого декабря 2013 года в центр Киева стали стягиваться сотни тысяч людей, чтобы выразить свой протест. Такой оказалась реакция на силовой разгон так называемого Евромайдана. 29 ноября вечером силовики избили несколько десятков «онижедетей», студентов с хорошими и светлыми лицами

Таким образом сегодня мы отмечаем седьмую годовщину начала цветной революции, которая словно в насмешку получила название революции достоинства. Как раз достоинства в ней не было вовсе — и сам ход событий, и итоги можно считать апофеозом бесчестия и полной утраты человеческого облика.

Что мы помним о тех днях? Погромы, выдавленный одним из демонстрантов глаз избитого сотрудника ОМОНа, горящие фигурки стоявших в оцеплении силовиков, которых протестующие закидывали бутылками с коктейлями Молотова, печеньки от Виктории Нуланд, сотни убитых со всех сторон, сгоревшие люди в Одессе.

Кстати, огонь, в котором погибают люди, можно назвать символом Майдана, его звериной жестокости, ибо такая смерть является одной из самых мучительных. Ее радикалы превратили в обыденное сценическое действие, в рутину в те страшные месяцы. И, наконец, закономерным эпилогом стала кровопролитная гражданская война в Донбассе, развязанная пришедшими к власти в результате государственного переворота лидерами оппозиции. Она продолжается более шести лет и унесла многие тысячи жизней. Революция мелкого достоинства. Признание — царица доказательств? © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Майдан не был стихийной реакцией горожан на жестокость силовиков. Масса фактов указывает на то, что беспорядки стали результатом спланированной и очень хорошо продуманной провокации, в которой, кстати, принимали участие и чиновники городской администрации Киева. Так, мэр города Александр Попов и олигарх Сергей Левочкин, 4 года возглавлявший администрацию Виктора Януковича, разыграли комбинацию с установкой новогодней елки на Майдане, что было использовано организаторами массовых беспорядков в качестве повода, чтобы остаться на площади.

В рукотворный проект были вложены гигантские денежные средства. В противном случае митинг не простоял бы три месяца, фактически всю зиму. Кукловодам удалось создать настоящую параллельную городскую инфраструктуру — с организацией подвоза пищи, ночевок, оказания медицинской помощи и т.д., что, кстати, тоже было бы невозможно без поддержки городских властей.

Интересно, что в беспрепятственно захваченных боевиками подвальных помещениях горадминистрации функционировало «Гестапо Майдана». Там проводились пытки и допросы тех, кого считали сторонниками Януковича. Политики и эксперты уверены, что Майдан явился своего рода площадкой для выяснения отношений украинских олигархов между собой. Простые люди, которых бросили на амбразуру, сами того не зная, играли роль пушечного мяса.

Что соблазнило сотни тысяч людей присоединиться к тому, что как-то неловко называть акцией протеста, это слишком мирное определение для того, что происходило в украинской столице? Лозунги евроинтеграции. Оппозиционные лидеры (Яценюк, в частности) уверяли людей, что в случае успешной реализации прозападного курса уже через несколько лет жизнь волшебным образом изменится: ее параметры подтянутся к европейским стандартам. Зарплаты и пенсии, медицина, сфера услуг и прочее. А еще девочки хотели «кружевные трусики». Для этого надо всего лишь подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Неизвестная сотня»: как фальсификация событий февраля 2014 года стала фактом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Азаров, которые пришли в ужас, поняв, чем евроинтеграция грозит украинской экономике, притормозили процесс.

Сейчас можно уже говорить, что самые худшие предположения и опасения не просто сбылись, а были чрезмерно оптимистичны. Страна находится под полным внешним управлением. Украинской экономики просто нет. Падение производства, окончательная ликвидация высокотехнологичных отраслей, таких как авиа- и судостроение, жесткое квотирование даже аграрной продукции для европейских рынков, массовое обнищание населения, рост безработицы, взлетевшие до небес коммунальные тарифы, массовый исход украинских граждан (при этом именно трудоспособного населения), фактическая феодализация Украины — все это является реальностью сегодняшней жизни Украины.

И самое главное — тотальный идеологический диктат, осуществляемый над еще остающимся в стране населением горсткой праворадикальных активистов, навязывающих гражданам неонацистскую идеологию.

Распад государства и падение уровня жизни ниже нулевой отметки — таков закономерный итог Майдана, о чем семь лет назад говорили многие. И энтропия будет только возрастать, поскольку движение в избранном направлении должно рано или поздно окончательно разрушить украинское государство. Свернуть с этого пути можно, но кажется, что те политические силы, которые могли бы погасить инерцию Майдана, не имеют ни малейших шансов прорваться к власти, пока Украиной заведует коллективный Запад.