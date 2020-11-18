В аналитическом докладе Национального института стратегических исследований к «Посланию Президента Украины Верховной Раде 20.10.2020 г.», среди прочего, присутствует здравая, хоть и выглядящая для Украины в ее нынешнем состоянии инородной мысль, касающаяся государственной гуманитарной политики: «Политика в гуманитарной сфере должна не раскалывать, а объединять общество вокруг общих целей развития на основе признания разнообразия взглядов и идеологических ориентаций».
Повторю еще раз: данный тезис в современных условиях звучит как-то странно, может быть, для кого-то даже дико. Он, однако, вытекает из фундаментального положения Конституции Украины, в соответствии с которым исключается монополия какой-либо одной идеологии. В статье 15-й прямо говорится о том, что ни одна идеология не может признаваться государством как обязательная. Ни одна!
Даже если кому-то очень хочется, чтобы все вокруг разделяли его собственные идеологические предпочтения.
Украина, впрочем, уже доведена до такой степени государственного паралича, что для власти не писаны ни обычные законы, ни Основной закон. Ярким примером тут служит Совет национальной безопасности и обороны.
Риторика ведомства носит направленность, со всей очевидностью прямо противоположную той, что заложена в Конституции. Как знать, не стоит, думаю, исключать того, что именно нежелание придерживаться норм Конституции стало одним из движущих мотивов максимально активного подключения руководства аппарата Совета к истерическим нападкам президента на Конституционный суд в конце октября.
В умах деятелей СНБОУ витает, видимо, образ идеального, по их мнению, государства, в котором Конституция пылится в дальнем углу книжного шкафа, не мешая принуждать граждан мыслить по канонам и лекалам, разработанным ими — деятелями. Тот же, кто предпочитает реализовывать свое конституционное право на собственное мнение и взгляды, автоматически причисляется к пятой колонне вражеских сил и тоже, ясное дело, объявляется врагом.
Призрак пятой колонны продолжает бродить в СНБО, вопреки аналитическим разработкам НИСИ и Конституции. В этой казенной конторе зреет план блицкрига с целью полной и окончательной победы над «пятыми». Точнее говоря, уже вызрел и вот-вот будет запущен в дело.
Не так давно замсекретаря СНБО Сергей Кривонос анонсировал резкое усиление борьбы с пятой колонной в Украине, записав в ее ряды организации, продвигающие идеологию Русского мира, включая СМИ. Чиновник заявил, что в самое ближайшее время его контора, представив результаты анализа состояния дел с пятой колонной, четко определит, кого к ней следует относить.
Судя по всему, долго ждать такой — Господи, прости и сохрани! — анализ не придется. Кривонос сообщил, что к началу войны в Донбассе Россия (какие же еще могут быть у украинской власти враги, кроме России и русских?) имела в поле своего влияния более двухсот различных организаций и компаний, попадающих под его понимание пятой колонны. Коли так, то, значит, список неугодных в СНБО уже составлен.
Позволю себе цитату из откровений высокопоставленного чина: «На протяжении войны часть из них (тех самых «организаций и компаний». — П.Р.) была убрана (какая терминология, а?!), но влияние продолжается, и очень часто такие «невинные» организации на уровне сторонников русской литературы, памяти каких-то русских писателей, но эти месседжи постепенно проклевываются».
И еще: «Мы сможем представить организации, которые под видом военно-патриотического воспитания, юношеских клубов, которые якобы проводят нужную работу, но между тем мы видим, что те ценности, которые в этих организациях воспитывают, не являются украинскими, а сугубо антиукраинскими, они работают с нашим подрастающим поколением, и это огромная угроза для нашей страны».
Да, да. Ценности, ценности. Теперь у нас любую блажь можно прикрыть борьбой за ценности. Зеленский накинулся на Конституционный суд, выходя далеко за рамки президентской компетенции и нарушая все, что можно, и все, что нельзя, и тоже апеллировал к «ценностям». Следом за ним чины уровнем пониже сообразили, какие выгоды для них открывает «ценностная ориентация» и сколько всего можно под шумок разговоров о ценностях списать и украсть.
Такой вот истинно государственный подход.
Для непосредственного начальника Кривоноса секретаря СНБО Алексея Данилова призрак пятой колонны тоже служит источником навязчивых идей. Только не в области литературы и работы с молодежью, а в сфере свободы совести.
«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных «конференций», «круглых столов», «международных форумов», «крестных ходов» и т.д., — сказал Данилов. — Цель таких мероприятий — продвижение идей так называемого Русского мира, оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды».
В общем, тоже пятая колонна, уверяет А. Данилов. И открыто и откровенно грозит, выражаясь его языком, «организаторам различных «мирных форумов» — внимание! — уголовной ответственностью «за антигосударственную деятельность».
Как тут не вспомнить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака времен Петра Порошенко, который в какой-то момент стал одну за другой раскрывать попытки «государственного переворота»? Как поется в красивой народной песне, «наша пісня гарна й нова, починаймо знову!».
И без того весьма прискорбная ситуация усугубляется в еще большей степени в силу того, что бредовые начинания и представления, подобные идее о пятой колонне и победе над ней силами СНБО, в Украине сегодня превратились в сущую обыденность, став нормой, неотъемлемым элементом общественного сознания и государственно-политической культуры. Они не посещают чиновников в пьяном угаре, а выдаются за результат серьезной экспертно-аналитической работы.
Точно такой же нормой теперь является и наплевательское, едва ли не презрительное отношение к Конституции и законодательству. Сиюминутная политическая целесообразность считается вполне достаточным основанием для того, чтобы на них не оглядываться.