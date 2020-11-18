Разбалансированность государственного управления Украины создает все новые проблемы и угрозы. Взяться за восстановление баланса в условиях усиления диктата меньшинства и ущемления большинства оказывается невозможно. Остается одно: охотиться на «ведьм»

В аналитическом докладе Национального института стратегических исследований к «Посланию Президента Украины Верховной Раде 20.10.2020 г.», среди прочего, присутствует здравая, хоть и выглядящая для Украины в ее нынешнем состоянии инородной мысль, касающаяся государственной гуманитарной политики: «Политика в гуманитарной сфере должна не раскалывать, а объединять общество вокруг общих целей развития на основе признания разнообразия взглядов и идеологических ориентаций».

Повторю еще раз: данный тезис в современных условиях звучит как-то странно, может быть, для кого-то даже дико. Он, однако, вытекает из фундаментального положения Конституции Украины, в соответствии с которым исключается монополия какой-либо одной идеологии. В статье 15-й прямо говорится о том, что ни одна идеология не может признаваться государством как обязательная. Ни одна!

Даже если кому-то очень хочется, чтобы все вокруг разделяли его собственные идеологические предпочтения.

Сотни организаций: замсекретаря СНБО пообещал разоблачить российскую «пятую колонну» © Сергей Кривонос. Facebook

Риторика ведомства носит направленность, со всей очевидностью прямо противоположную той, что заложена в Конституции. Как знать, не стоит, думаю, исключать того, что именно нежелание придерживаться норм Конституции стало одним из движущих мотивов максимально активного подключения руководства аппарата Совета к истерическим нападкам президента на Конституционный суд в конце октября.

В умах деятелей СНБОУ витает, видимо, образ идеального, по их мнению, государства, в котором Конституция пылится в дальнем углу книжного шкафа, не мешая принуждать граждан мыслить по канонам и лекалам, разработанным ими — деятелями. Тот же, кто предпочитает реализовывать свое конституционное право на собственное мнение и взгляды, автоматически причисляется к пятой колонне вражеских сил и тоже, ясное дело, объявляется врагом.

Призрак пятой колонны продолжает бродить в СНБО, вопреки аналитическим разработкам НИСИ и Конституции. В этой казенной конторе зреет план блицкрига с целью полной и окончательной победы над «пятыми». Точнее говоря, уже вызрел и вот-вот будет запущен в дело.

Не так давно замсекретаря СНБО Сергей Кривонос анонсировал резкое усиление борьбы с пятой колонной в Украине, записав в ее ряды организации, продвигающие идеологию Русского мира, включая СМИ. Чиновник заявил, что в самое ближайшее время его контора, представив результаты анализа состояния дел с пятой колонной, четко определит, кого к ней следует относить.

Судя по всему, долго ждать такой — Господи, прости и сохрани! — анализ не придется. Кривонос сообщил, что к началу войны в Донбассе Россия (какие же еще могут быть у украинской власти враги, кроме России и русских?) имела в поле своего влияния более двухсот различных организаций и компаний, попадающих под его понимание пятой колонны. Коли так, то, значит, список неугодных в СНБО уже составлен.

Секретарь СНБО усмотрел «российский след» в конституционном кризисе на Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

И еще: «Мы сможем представить организации, которые под видом военно-патриотического воспитания, юношеских клубов, которые якобы проводят нужную работу, но между тем мы видим, что те ценности, которые в этих организациях воспитывают, не являются украинскими, а сугубо антиукраинскими, они работают с нашим подрастающим поколением, и это огромная угроза для нашей страны».

Да, да. Ценности, ценности. Теперь у нас любую блажь можно прикрыть борьбой за ценности. Зеленский накинулся на Конституционный суд, выходя далеко за рамки президентской компетенции и нарушая все, что можно, и все, что нельзя, и тоже апеллировал к «ценностям». Следом за ним чины уровнем пониже сообразили, какие выгоды для них открывает «ценностная ориентация» и сколько всего можно под шумок разговоров о ценностях списать и украсть.

Такой вот истинно государственный подход.

Для непосредственного начальника Кривоноса секретаря СНБО Алексея Данилова призрак пятой колонны тоже служит источником навязчивых идей. Только не в области литературы и работы с молодежью, а в сфере свободы совести.

«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных «конференций», «круглых столов», «международных форумов», «крестных ходов» и т.д., — сказал Данилов. — Цель таких мероприятий — продвижение идей так называемого Русского мира, оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды».

В общем, тоже пятая колонна, уверяет А. Данилов. И открыто и откровенно грозит, выражаясь его языком, «организаторам различных «мирных форумов» — внимание! — уголовной ответственностью «за антигосударственную деятельность».

Из «русскоязычных» в русские. О чувстве собственного достоинства © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк Василия Грицака времен Петра Порошенко, который в какой-то момент стал одну за другой раскрывать попытки «государственного переворота»? Как поется в красивой народной песне, «наша пісня гарна й нова, починаймо знову!».

И без того весьма прискорбная ситуация усугубляется в еще большей степени в силу того, что бредовые начинания и представления, подобные идее о пятой колонне и победе над ней силами СНБО, в Украине сегодня превратились в сущую обыденность, став нормой, неотъемлемым элементом общественного сознания и государственно-политической культуры. Они не посещают чиновников в пьяном угаре, а выдаются за результат серьезной экспертно-аналитической работы.

Точно такой же нормой теперь является и наплевательское, едва ли не презрительное отношение к Конституции и законодательству. Сиюминутная политическая целесообразность считается вполне достаточным основанием для того, чтобы на них не оглядываться.