По оперативности поздравлений Байдену, их количеству и степени комплиментарности Киев наверняка вошел в группу мировых лидеров. Украинский политический класс болел против Трампа и теперь не скрывает радости от итогов голосования. Но есть ли чему радоваться?

Зависимость украинского политического класса и гражданского общества от желаний, воли, настроений Соединенных Штатов Америки уже давно вышла за рамки суверенитета и государственной независимости. Этого факта в Киеве даже перестали стесняться.

Кого стесняться, если вокруг все свои, если в коридорах и кулуарах власти ходит-бродит-верховодит одна большая, почти дружная семья почитателей Америки и всего американского?

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский, став президентом Украины, в эту самую семью влился очень оперативно и очень естественно. Чем в немалой степени удивил значительную часть отдавших ему свои голоса избирателей и порадовал обитателей посольства США в Украине.

Вхождение в круг америкофилов, однако, для шестого украинского президента оказалось омрачено. Вместо увеличения всяческой материальной помощи и моральной поддержки из-за океана ему пришлось столкнуться с немалой порцией сигналов с призывами включиться во внутренние американские разборки. Из огня да в полымя!

Как Киеву и лично Зеленскому удалось удержаться от резких шагов, мы в скором времени, думаю, узнаем. А вот чтобы узнать, в какую кругленькую сумму обошлись услуги лоббистов, обеспечивших возможность держать паузу, пришлось бы, почти уверен, проводить целое расследование. Как бы там ни было, удалось.

«Слуги народа» и их главный лидер сумели доказать, что являются слугами не какого-нибудь, а именно американского народа, но при этом воздержались от прямого участия в предвыборной битве республиканского и демократического гигантов. Болеть-то за одного из них они, конечно, болели, но по-тихому, не выказывая своих симпатий, боясь не то что слово неосторожное на эту тему молвить на ставшем почти родным для них американском английском, но даже лишний раз глянуть в сторону, где их взгляд мог бы ненароком встретиться с глазами американцев.

«Наши в городе победили»: Рудяков рассказал, кто обрадуется победе Байдена на Украине © РИА Новости, Алексей Куденко Джо Байден объявил о победе, его противник Дональд Трамп свое поражение пока не признает, но этот досадный факт никоим образом не омрачает нашей радости по поводу победы нашего Байдена.

Стереотипное восприятие того, что ждет или может ждать Украину и украинцев при новом, сорок шестом по счету, американском президенте, сродни представлениям о происходящем в стране и вокруг нее, вошедшим в обиход после 2014 года. Оно оторвано от реальности, мифологизировано, помещено в тесные рамки украиноцентричного мирка, в котором не нашлось места даже для большей части самой Украины, что уж там говорить обо всем остальном?

Если свести ожидания Киева от президентства Байдена к условному общему знаменателю, придётся признать, что их квинтэссенцией следует считать… победу над Россией. Полную, окончательную, бесповоротную. Их новый президент нам и денег подкинет, и оружие даст, да не какое попало, а летальное, самое-самое летальное, и санкции против Москвы усилит раз в десять, а то и в сто, и… так далее, и тому подобное.

В общем, при Байдене Украина заживет так, как не жила никогда. Америка и Украина — это сила!

Одинокие голоса, призывающие не терять головы и смотреть на вещи трезво и рационально, тонут в общем хоре тех, кто видит в победе Байдена залог украинского процветания. Впрочем, из топ-политиков, поспешивших прогнуться перед неофициальным победителем американских выборов, все как один больше думают не столько о процветании Украины, сколько о своем собственном.

Вас, читатель, это удивляет? Меня нисколько. В число топов я бы предложил включить Зеленского, Петра Порошенко, Виталия Кличко и, как раньше говорили, примкнувшего к ним Михаила Саакашвили.

Молчанов рассказал, как выборы в США повлияют на решение конституционного кризиса на Украине © Facebook, Денис Жарких

Возглавить «Украину без Трампа», чтобы повести ее к новым победам и свершениям и Кличко, и особенно Порошенко готовы прямо сегодня, сейчас. Зеленский, пусть по-своему, не так, как они, тоже готов.

Расставание с мифом о том, что при Байдене, если он, несмотря на грубейшие фальсификации результатов голосования в его пользу, все-таки станет президентом США, Украине и украинской власти заживется очень хорошо, очень сытно и победно, грозит обернуться для Украины острым политическим кризисом. Особенно в том случае, если до того момента, когда такое расставание случится, какая-то из киевских группировок или какие-то из них, рискнув пойти ва-банк, предпримут очередную попытку смены режима не через выборы, а с использованием улицы, «консультативной» помощи от американского и других западных посольств в Киеве и так далее.

В общем, по хорошо известной «майданно-революционной» модели.

Президенты США не меняют политику в отношении Украины уже 25 лет — Рудяков © Нина Зотина

Первый претендент на эту роль — понятное дело, Порошенко. Ко всему прочему и сам он, и его политическая сила опять почувствовали себя на коне, воспрянув духом после удачных для них выборов в местные органы власти.

Довести Зеленского до такой степени испуга и утраты воли, до какой довели Виктора Януковича, не составит особого труда. Защищать шестого президента никто из силовиков не станет по целому ряду причин, начиная с воспоминаний о защите четвертого.

Опыт выстраивания государственной политики в режиме «Украина без…», начиная с «Украины без Кучмы», ничего хорошего ни стране, ни украинцам не принес. «Украина с Ющенко» оказалась хуже «Украины без Кучмы», «Украина с Порошенко» — хуже «Украины без Януковича».

Верить в то, что «Украина без Трампа» может стать лучше, чем была «с Трампом», могут только очень наивные люди. Или очень злобные и корыстолюбивые. Из числа той части отечественной элиты, которая наживается при каждой смене правящего режима. Особенно, когда смена происходит на майдане.