Затеянный Зеленским опрос на избирательных участках, как известно, дал своеобразные результаты. Если верить ему, украинцы с энтузиазмом принимают идею легализации марихуаны, и в то же время проголосовали против создания Свободной Экономической Зоны на Донбассе, что могло хоть как-то продемонстрировать видимость прогресса в Минских переговорах

А ещё популярней конопли оказался пункт, ради которого (как подозревают многие аналитики) всё и затевалось. Последний пункт опроса звучал несколько путано: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности».

На самом деле, это прямая апелляция к США и Великобритании вмешаться в конфликт Украины с Российской Федерацией — раз уж та, по мнению украинской стороны, покусилась на украинскую территориальную целостность. И хотя в конституции Украины напрямую прописан ее нейтральный, внеблоковый статус, но это мало кого интересует. Погребинский рассказал, благодаря чему Зеленский сохранит президентское кресло © Владимир Трефилов

Особый статус русского языка тоже упомянут, и запрет применять вооруженные силы против своего народа существует; много чего хорошего прописано, ныне выброшенного на помойку. Тем более, что «народ просит».

За декаду до официального дня голосования был проведён многотысячный опрос, который как бы спускал установку на места — какими результаты голосования видит в Офисе Президента. Против СЭЗ в Донбассе тогда выступили более 64%, зато за втягивания в процесс «урегулирования» США и Британии — 88,12%. Под эти «объективные данные» подгоняются окончательные цифры, которые отныне можно использовать в официальной пропаганде. Продажа украинской земли народ якобы не интересовала, «реформа здравоохранения» имени Супрун не волновала, а вот про каннабис нация никак своей воли сдержать не могла и радостно поддержала.

То, что квазиреферендум противоречит закону говорили все: нет у президента Украины права вмешиваться в процедуру местных выборов, да еще и с какими-то дурацкими вопросами. «Не может он провести опрос, потому что 106 статья Конституции определила все полномочия президента, и таких — там нет. Мало того, в конституции сказано "Президент выполняет свои полномочия исключительно в рамках закона"», — говорил, например, лидер вполне промайданной партии «Сила и Честь» Игорь Смешко. «Сила и честь» Смешко раскололась: экс-лидера партии вычистили из политсилы © скриншот с видео 112 Украина

Так и один из видных украинских оппозиционных политиков Владимир Олейник справедливо указывал: «Главная здесь формула: "или все выполняют Будапештский меморандум, или никто". То есть, или "все" и Россия уходит из Крыма, или "никто", значит Великобритания и США, помимо НАТО приглашаются в Украину… Так они оформят сделку юридически. В Конституции запрещено — а теперь можно будет внести поправку и разрешить». Формально, иностранных военных баз на территории Украины пока нет, хотя НАТО активно обустраивается в черноморском Очакове и на западноукраинском Яворивском полигоне. Однако есть стремление закрепиться фундаментально: в конце концов, Россия очередной раз выразит «глубокую озабоченность», а Украина под контролем НАТО останется навсегда.

Крым — под прямым прицелом, подлётное время от Харькова до Москвы — несколько минут, весь Юг России отсекается фактически прямой наводкой. А США с Британией далеко: мало ли о чем там туземцы воюют. Не сложно заметить, что по мере падения личного рейтинга Владимира Зеленского, усиливается его воинственная риторика. В последнее время он развёл бурную внешнеполитическую активность, ища поддержки своей антироссийской позиции у Великобритании, Польши, Турции. «Мы идем в НАТО. НАТО — это безопасность в нашем регионе», — заявил Владимир Александрович в лондонском интервью каналу BBC.

Особо следует отметить, с каким энтузиазмом Киев поддержал Азербайджан (прямого союзника Турции) в его конфликте с Арменией, официальной союзницей России. Образовался некий тактический альянс Британии, Польши, Турции, Азербайджана и Украины. Что придаёт последней особой воинственности: опыт успешного наступления Азербайджана на Карабах вполне применим к и Донбассу. «То, как этого достигли, может стать примером для Украины», — подчёркивает известный украинский военный эксперт Олег Жданов. Прочие участники тактического альянса обещают поддержать Украину дипломатией и вооружениями, а иностранное присутствие на украинской территории должно нейтрализовать российское вмешательство — и сам украинский народ о том попросил! Неплохо информированный украинский ТГ-канал «Легитимный» по итогам визита Зеленского в Лондон сообщал: «Зеленский во время официального визита в Великобританию провел встречу с главой службы внешней разведки (МИ-6) Ричардом Муром и обсудил там важный медийный кейс. Зеленский хочет "на базе" Украины создать "оплот" и штаб-квартиру против "кремлевской пропаганды", а курировать это будет МИ-6. Также обсуждался вопрос, что Британия будет входить и курировать донбасский и крымский кейс».

Собственно, 20 октября в своём выступлении перед Верховной Радой это подтвердил и сам Зеленский, анонсировав не только строительство новых военных баз на Чёрном море, но и создание в Киеве некоего «Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде».

Учитывая, насколько тесные связи имеют украинские олигархи и политики высшего звена с МИ-6, сам вариант превращения Украины в английский плацдарм для традиционной «Большой игры» представляется вполне правдоподобным. Теперь через негласное предъявление Владимиру Зеленскому компрометирующих его сведений. Как предполагает Владимир Олейник, речь идёт о выводе 40 миллионов долларов из «Приват-банка» тогдашнего шефа Зеленского господина Коломойского через фирмы, аффилированные с «95 кварталом».

Британия всегда предпочитала воевать чужими руками и колониальной пехотой, на роль которой украинцы отлично подходят. Тем более, по сути, это пехота русская, то есть лучшая в мире. Если раньше Украина боялась воевать опасаясь, что майданный режим сразу рухнет, то имея за своей спиной могущественных союзников, может позволить себе сражаться хоть до последнего украинца: всё равно капиталы майданной верхушки хранятся в надежных странах, под защитой реальных пушек НАТО. А пожертвовать ради личных интересов «ненькой Украиной» лишь ответственности меньше будет: «Не получилось — и ладно!»«Большая часть мировых войн начиналась из-за каких-то провокаций, которые становились поводом. Как вы думаете, бомбардировщики на границе с Россией — это не провокация?

А если, не дай Бог, будет какой-то выстрел… — ужасается недавним полетам американских бомбардировщиков в украинском воздушном пространстве народный депутат Ринат Кузьмин. — Мы что, готовы превратить Украину в полигон для военных действий между Россией и США? Или вы думаете, что тогда эпицентр боевых действий будет где-то далеко? Ну мы же не можем быть такими наивными…»

Можем, очень даже можем. Вся история Украины и ее бесконечных Майданов, мягко выражаясь, есть пример «наивности». Сегодня украинская экономика обременена образовавшимися в результате безудержного воровства элиты внешними долгами, сворачиванием экономической активности, огромным бюрократическим аппаратом и общей милитаризацией государства. На данный момент количество различных силовиков (как непроизводительных потребителей тощего украинского бюджета) достигло почти 600 тысяч человек: ВСУ — 255 тысяч военнослужащих, МВД — 220 тысяч, еще 27 тысяч- СБУ, погранслужба — 48 тысяч; плюс пенитенциарная служба — 47 тысяч человек.

Добавьте к тому, что реальные трудовые ресурсы утекают из страны широким потоком, население стремительно стареет, производство упрощается, а продукция удешевляется. Проблем столько, что соблазн разрубить узел одним мощным ударом может стать неодолимым. Каких только способов «маленькой победоносной войны» не предлагают украинские диванные патриоты: здесь и подрывы газопроводов (предлагали Геннадий Балашов и Дмитрий Ярош), атаковать РФ ракетами с радиоактивными отходами (Максим Кухар), объявить Навального президентом России (Олег Соскин) и даже переименовать саму Россию (Никита Потураев).

Разумеется, слабоумным никто не доверит военное планирование, но в том, что оно происходит (и не на уровне Украины) сомневаться не приходится. Согласно прогнозам российского военного эксперта Алексея Леонкова, ближайшие планы наступающей стороны предполагают конечную смену власти в Белоруссии, дестабилизацию Закавказья с ликвидацией российских военных баз в Армении, раскручивание противостояния после ноябрьских выборов в Молдове, провокации всеверных провинциях Казахстана. Кроме того, предполагает Леонков, возможно проведение в одном из крупных восточных городов Украины диверсии в отношении мирного населения с применением пресловутого «Новичка», и создания таким образом желанного для Украины casus belli на Донбассе.

Если он прав, то из крупных городов Востока Украины, согласно данным соцопросов, наименее лояльны майдану Мариуполь и Харьков, и это наталкивает на мрачные размышления. Излагает ли Алексей Леонков свою личную точку зрения или даёт согласованную утечку из российских разведслужб, в общем-то, непринципиально. Всякий разумный человек видит, что происходит по периметру российских границ и какая подготовительная работа осуществляется внутри их. И пока украинцы голосуют за легализацию каннабиса, надвигаются серьёзные события — причем значительная часть их придётся именно на украино-российский сегмент мировой политики.