https://ukraina.ru/20261003/chto-dalshe-severnyy-most-razrushen-kiev-teryaet-klyuchevuyu-perepravu-dlya-snabzheniya-vs-1083582634.html

Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВС

Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВС - 03.10.2026 Украина.ру

Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВС

ВС РФ продолжают планомерно уничтожать военную логистику Украины, лишая ВСУ возможности перебрасывать войска и боеприпасы. В ночь на 3 октября под удар попал Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщило Минобороны РФ

2026-10-03T10:19

2026-10-03T10:19

2026-10-03T10:19

россия

днепр

киев

виталий кличко

артем дмитрук

вооруженные силы украины

верховная рада

сво

спецоперация

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По данным оборонного ведомства, эта переправа обеспечивала переброску войск и поставки военных грузов в интересах украинской армии. Помимо моста, поражены и другие важные объекты. В Киевской области уничтожен логистический центр "Гостомель", где хранились материальные средства для снабжения ВСУ. Кроме того, в порту Одесса поражено судно, доставлявшее грузы двойного назначения.Это уже второй удар по киевским переправам за последние дни. В ночь на пятницу российские войска атаковали Южный автожелезнодорожный мост, через который ВСУ перебрасывали вооружения в Донбасс. После этого власти были вынуждены ограничить движение по трём мостам через Днепр, что привело к настоящему транспортному коллапсу в столице. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной" и предупредил: "Жить нормальной жизнью, как в мирное время, уже не выйдет". На этом фоне местное издание "Инсайдер" сообщило, что киевляне массово покидают город.Однако транспортный кризис — это лишь верхушка айсберга. Как заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, Киев может столкнуться не просто с отдельными перебоями, а с общегородским инфраструктурным коллапсом. Подробнее о развитии ситуации и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октября.

https://ukraina.ru/20261002/kak-v-fevrale-2022-goda-kievlyane-begut-iz-goroda-srochno-sozvan-sovet-oborony-itogi-2-oktyabrya-1083576663.html

россия

днепр

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россия, днепр, киев, виталий кличко, артем дмитрук, вооруженные силы украины, верховная рада, сво, спецоперация