Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВС - 03.10.2026 Украина.ру
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Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВС
Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВС - 03.10.2026 Украина.ру
Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВС
ВС РФ продолжают планомерно уничтожать военную логистику Украины, лишая ВСУ возможности перебрасывать войска и боеприпасы. В ночь на 3 октября под удар попал Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщило Минобороны РФ
2026-10-03T10:19
2026-10-03T10:19
россия
днепр
киев
виталий кличко
артем дмитрук
вооруженные силы украины
верховная рада
сво
спецоперация
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По данным оборонного ведомства, эта переправа обеспечивала переброску войск и поставки военных грузов в интересах украинской армии. Помимо моста, поражены и другие важные объекты. В Киевской области уничтожен логистический центр "Гостомель", где хранились материальные средства для снабжения ВСУ. Кроме того, в порту Одесса поражено судно, доставлявшее грузы двойного назначения.Это уже второй удар по киевским переправам за последние дни. В ночь на пятницу российские войска атаковали Южный автожелезнодорожный мост, через который ВСУ перебрасывали вооружения в Донбасс. После этого власти были вынуждены ограничить движение по трём мостам через Днепр, что привело к настоящему транспортному коллапсу в столице. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной" и предупредил: "Жить нормальной жизнью, как в мирное время, уже не выйдет". На этом фоне местное издание "Инсайдер" сообщило, что киевляне массово покидают город.Однако транспортный кризис — это лишь верхушка айсберга. Как заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, Киев может столкнуться не просто с отдельными перебоями, а с общегородским инфраструктурным коллапсом. Подробнее о развитии ситуации и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октября.
https://ukraina.ru/20261002/kak-v-fevrale-2022-goda-kievlyane-begut-iz-goroda-srochno-sozvan-sovet-oborony-itogi-2-oktyabrya-1083576663.html
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россия, днепр, киев, виталий кличко, артем дмитрук, вооруженные силы украины, верховная рада, сво, спецоперация
Россия, Днепр, Киев, Виталий Кличко, Артем Дмитрук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, СВО, Спецоперация

Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВС

10:19 03.10.2026
 
© Фото : ИИ-иллюстрация Life.ru
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© Фото : ИИ-иллюстрация Life.ru
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ВС РФ продолжают планомерно уничтожать военную логистику Украины, лишая ВСУ возможности перебрасывать войска и боеприпасы. В ночь на 3 октября под удар попал Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщило Минобороны РФ
По данным оборонного ведомства, эта переправа обеспечивала переброску войск и поставки военных грузов в интересах украинской армии.
Помимо моста, поражены и другие важные объекты. В Киевской области уничтожен логистический центр "Гостомель", где хранились материальные средства для снабжения ВСУ. Кроме того, в порту Одесса поражено судно, доставлявшее грузы двойного назначения.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
Вчера, 18:00
Как в феврале 2022 года: киевляне бегут из города, срочно созван Совет обороны. Итоги 2 октябряЖители Киева срочно покидают украинскую столицу, сообщают местные СМИ. Власти экстренно созвали Совет обороны
Это уже второй удар по киевским переправам за последние дни. В ночь на пятницу российские войска атаковали Южный автожелезнодорожный мост, через который ВСУ перебрасывали вооружения в Донбасс. После этого власти были вынуждены ограничить движение по трём мостам через Днепр, что привело к настоящему транспортному коллапсу в столице.
Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной" и предупредил: "Жить нормальной жизнью, как в мирное время, уже не выйдет". На этом фоне местное издание "Инсайдер" сообщило, что киевляне массово покидают город.
Однако транспортный кризис — это лишь верхушка айсберга. Как заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, Киев может столкнуться не просто с отдельными перебоями, а с общегородским инфраструктурным коллапсом.

"В предельном сценарии — с блокадой столицы", — написал он в своем Телеграм-канале. По словам депутата, мосты — это критически важные объекты, значение которых выходит далеко за рамки простого сообщения между берегами.

Подробнее о развитии ситуации и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октября.
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РоссияДнепрКиевВиталий КличкоАртем ДмитрукВооруженные силы УкраиныВерховная РадаСВОСпецоперация
 
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