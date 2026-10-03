https://ukraina.ru/20261003/udar-severnee-sum-voennyy-ekspert-rasskazal-o-proryve-osnovnogo-ukreprayona-vsu-1083580572.html

Удар севернее Сум: военный эксперт рассказал о прорыве основного укрепрайона ВСУ

Удар севернее Сум: военный эксперт рассказал о прорыве основного укрепрайона ВСУ - 03.10.2026 Украина.ру

Удар севернее Сум: военный эксперт рассказал о прорыве основного укрепрайона ВСУ

Пока все внимание приковано к Лиманскому участку, российские войска только за сентябрь освободили 543 квадратных километра на остальных направлениях. А с учетом августа — больше тысячи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-10-03T06:30

2026-10-03T06:30

2026-10-03T06:30

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Говоря о ситуации на Краснолиманском фронте, собеседник издания обратил внимание на успехи российских войск на других направлениях.Обозреватель заявил, что внимание к происходящему на Лиманском участке фронта "оставило за кадром" успехи ВС РФ на других направлениях. "Только за сентябрь на всех остальных участках фронта ВС РФ освободили 543 квадратных километра. А если взять еще и данные за август, то больше тысячи", — пояснил он.По информация собеседника Украина.ру, только в зоне ответственности группы войск "Запад" ежедневно освобождается несколько десятков квадратных километров. "Она месяц добивает противника, окруженного на северо-востоке Харьковской области, на площади более 500 квадратных километров", — отметил Онуфринеко.Эксперт подчеркнул, что успешное наступление идет и в Сумской области. "Всеми данными объективного контроля подтверждается наш прорыв через линию основного укрепрайона севернее Сум в 14 километрах от окружной автодороги", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.Пока НАТО обучает бойцов ВСУ для войны с Россией, передовые технологии и тактика ведения боя утекли в руки тех, кто годами выступает против США и Европы. Подробнее об этом — в материале "Григорий Зерщиков: Инструкторы ВСУ за европейские деньги вырастили монстра в Африке" на сайте Украина.ру.

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