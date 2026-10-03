https://ukraina.ru/20261003/im-nuzhny-mertvye-ukraintsy-a-ne-zhivye-goncharenko-obrushilsya-na-svoikh-kheyterov--1083582307.html

"Им нужны мертвые украинцы, а не живые": Гончаренко* обрушился на своих "хейтеров"

"Им нужны мертвые украинцы, а не живые": Гончаренко* обрушился на своих "хейтеров" - 03.10.2026 Украина.ру

"Им нужны мертвые украинцы, а не живые": Гончаренко* обрушился на своих "хейтеров"

Скандал на Украине, который накануне разжег депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, продолжает набирать обороты. Теперь его слова назвали "российским инфотеррором", который идет "синхронно" с российскими ударами по Киеву. Об этом 3 октября написало украинское издание "Страна.ua"

2026-10-03T09:57

2026-10-03T09:57

2026-10-03T09:57

новости

украина

киев

москва

владимир вятрович

алексей гончаренко

верховная рада

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/07/1f/1066221335_0:0:1417:798_1920x0_80_0_0_adb0478a17afc212f0f11fa942486f44.png

Накануне депупат опубликовал в своих соцсетях пост, в котором предложил не просто переговоры с Москвой, а целый пакет компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, распространение норм защиты на русский язык, обсуждение статуса Донбасса. Он прямо написал, что Украина проигрывает, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ, которые не показывают результатов. В ответ на него обрушились не только коллеги по парламенту, но и деятели культуры. Редактор сайта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани назвал заявление Гончаренко* "российским инфотеррором".Он также добавил, что Кипиани "любит ТЦК", и напомнил, как первым поднял тему нарушений прав людей в военкоматах, избиений и криминала. "Все тогда кричали, пищали, ругались и обвиняли меня в работе на Россию. А потом тихонько звонили и просили о помощи, а чуть позже так разозлились, что и сами начали замечать, что что-то в стране не так. Так будет и с миром. Я один из немногих, кто говорит о мире. И очень скоро ко мне присоединятся и все мои критики", — заявил депутат.Однопартийцы по "Европейской солидарности", кстати, тоже не оценили идею Гончаренко*. Коллега депутата по партии, бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович разразился гневной тирадой: "То, что предлагает Гончаренко*, — это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы". Подробности развития конфликта в публикации "Умоляет о пощаде": в Раде впервые прозвучала правда о войне, радикалы в истерике.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261002/umeret-vsey-stranoy-radi-nato--absurd-goncharenko-prizval-zaschitit-russkiy-yazyk-i-snyat-sanktsii-s-1083562383.html

украина

киев

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, москва, владимир вятрович, алексей гончаренко, верховная рада, нато, вооруженные силы украины