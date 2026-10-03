"Им нужны мертвые украинцы, а не живые": Гончаренко* обрушился на своих "хейтеров" - 03.10.2026 Украина.ру
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"Им нужны мертвые украинцы, а не живые": Гончаренко* обрушился на своих "хейтеров"
"Им нужны мертвые украинцы, а не живые": Гончаренко* обрушился на своих "хейтеров" - 03.10.2026 Украина.ру
"Им нужны мертвые украинцы, а не живые": Гончаренко* обрушился на своих "хейтеров"
Скандал на Украине, который накануне разжег депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, продолжает набирать обороты. Теперь его слова назвали "российским инфотеррором", который идет "синхронно" с российскими ударами по Киеву. Об этом 3 октября написало украинское издание "Страна.ua"
2026-10-03T09:57
2026-10-03T09:57
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Накануне депупат опубликовал в своих соцсетях пост, в котором предложил не просто переговоры с Москвой, а целый пакет компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, распространение норм защиты на русский язык, обсуждение статуса Донбасса. Он прямо написал, что Украина проигрывает, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ, которые не показывают результатов. В ответ на него обрушились не только коллеги по парламенту, но и деятели культуры. Редактор сайта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани назвал заявление Гончаренко* "российским инфотеррором".Он также добавил, что Кипиани "любит ТЦК", и напомнил, как первым поднял тему нарушений прав людей в военкоматах, избиений и криминала. "Все тогда кричали, пищали, ругались и обвиняли меня в работе на Россию. А потом тихонько звонили и просили о помощи, а чуть позже так разозлились, что и сами начали замечать, что что-то в стране не так. Так будет и с миром. Я один из немногих, кто говорит о мире. И очень скоро ко мне присоединятся и все мои критики", — заявил депутат.Однопартийцы по "Европейской солидарности", кстати, тоже не оценили идею Гончаренко*. Коллега депутата по партии, бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович разразился гневной тирадой: "То, что предлагает Гончаренко*, — это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы". Подробности развития конфликта в публикации "Умоляет о пощаде": в Раде впервые прозвучала правда о войне, радикалы в истерике.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261002/umeret-vsey-stranoy-radi-nato--absurd-goncharenko-prizval-zaschitit-russkiy-yazyk-i-snyat-sanktsii-s-1083562383.html
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Новости, Украина, Киев, Москва, Владимир Вятрович, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, НАТО, Вооруженные силы Украины

"Им нужны мертвые украинцы, а не живые": Гончаренко* обрушился на своих "хейтеров"

09:57 03.10.2026
 
© Фото : Скриншот видеоАлексей Гончаренко* (*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Алексей Гончаренко* (*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© Фото : Скриншот видео
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Скандал на Украине, который накануне разжег депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, продолжает набирать обороты. Теперь его слова назвали "российским инфотеррором", который идет "синхронно" с российскими ударами по Киеву. Об этом 3 октября написало украинское издание "Страна.ua"
Накануне депупат опубликовал в своих соцсетях пост, в котором предложил не просто переговоры с Москвой, а целый пакет компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, распространение норм защиты на русский язык, обсуждение статуса Донбасса. Он прямо написал, что Украина проигрывает, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ, которые не показывают результатов.
В ответ на него обрушились не только коллеги по парламенту, но и деятели культуры. Редактор сайта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани назвал заявление Гончаренко* "российским инфотеррором".

"Проблема не в том, что Вахтанг Кипиани готов сражаться до последнего украинца. Проблема в том, что такие, как Вахтанг Кипиани, любят больше мертвых украинцев, чем живых. Им хочется, чтобы мы все умерли, а потом они героически написали о нас книгу.

Возможно, нас с почестями перезахоронят. А я хочу, чтобы мы здесь рожали детей, чтобы мы не ходили пешком через мосты, чтобы мы строили университеты, а не только мемориальные кладбища", — написал Гончаренко.

Он также добавил, что Кипиани "любит ТЦК", и напомнил, как первым поднял тему нарушений прав людей в военкоматах, избиений и криминала.
"Все тогда кричали, пищали, ругались и обвиняли меня в работе на Россию. А потом тихонько звонили и просили о помощи, а чуть позже так разозлились, что и сами начали замечать, что что-то в стране не так. Так будет и с миром. Я один из немногих, кто говорит о мире. И очень скоро ко мне присоединятся и все мои критики", — заявил депутат.
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
Вчера, 11:06
"Умереть всей страной ради НАТО — абсурд": Гончаренко* призвал защитить русский язык и снять санкции с РФНынешняя стратегия Киева полностью не соответствует реальному положению дел на фронте и в экономике, а условия возможных соглашений для Украины со временем становятся только хуже, посетовал в телеграм-канале народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
Однопартийцы по "Европейской солидарности", кстати, тоже не оценили идею Гончаренко*. Коллега депутата по партии, бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович разразился гневной тирадой:
"То, что предлагает Гончаренко*, — это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы".
Подробности развития конфликта в публикации "Умоляет о пощаде": в Раде впервые прозвучала правда о войне, радикалы в истерике.
* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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