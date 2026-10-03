https://ukraina.ru/20261003/ot-nepristupnoy-kreposti-do-prifrontovogo-goroda-na-zapade-otsledili-evolyutsiyu-kieva-1083582788.html

От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева

От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева - 03.10.2026 Украина.ру

От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева

Украинская столица вступает в самый тяжелый этап конфликта с первых дней противостояния из-за усиливающихся ударов ВС РФ по Киеву. Об этом 3 октября написало британское издание The Guardian

2026-10-03T10:34

2026-10-03T10:34

2026-10-03T10:34

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киев

россия

днепр

виталий кличко

вооруженные силы украины

the guardian

the wall street journal

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По данным издания, резкая активизация российских ударов заставила украинцев столкнуться с трудностями, которых они раньше не знали. Будто в подтверждении громких слов Минобороны России сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве, по которому перевозили войска и грузы для ВСУ. Накануне мэр столицы Виталий Кличко заявил об ограничениях движения по Южному мосту, мосту Патона и метромосту. Позже городские власти уточнили: движение по четырем мостам будут перекрывать на время воздушной тревоги. То есть теперь даже простая переправа через Днепр превращается в логистическую головоломку.На этом фоне в конце сентября газета The Wall Street Journal сообщала, что власти Украины рассматривают возможность предоставить Киеву статус прифронтового города. Подробнее о развитии ситуации в украинской столице — в публикации Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВСУ.

https://ukraina.ru/20261003/udar-po-moskovskomu-mostu-lvovu-prigotovitsya-khronika-sobytiy-na-utro-3-oktyabrya-1083581860.html

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новости, киев, россия, днепр, виталий кличко, вооруженные силы украины, the guardian, the wall street journal