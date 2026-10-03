От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева - 03.10.2026 Украина.ру
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От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева
От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева - 03.10.2026 Украина.ру
От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева
Украинская столица вступает в самый тяжелый этап конфликта с первых дней противостояния из-за усиливающихся ударов ВС РФ по Киеву. Об этом 3 октября написало британское издание The Guardian
2026-10-03T10:34
2026-10-03T10:34
новости
киев
россия
днепр
виталий кличко
вооруженные силы украины
the guardian
the wall street journal
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По данным издания, резкая активизация российских ударов заставила украинцев столкнуться с трудностями, которых они раньше не знали. Будто в подтверждении громких слов Минобороны России сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве, по которому перевозили войска и грузы для ВСУ. Накануне мэр столицы Виталий Кличко заявил об ограничениях движения по Южному мосту, мосту Патона и метромосту. Позже городские власти уточнили: движение по четырем мостам будут перекрывать на время воздушной тревоги. То есть теперь даже простая переправа через Днепр превращается в логистическую головоломку.На этом фоне в конце сентября газета The Wall Street Journal сообщала, что власти Украины рассматривают возможность предоставить Киеву статус прифронтового города. Подробнее о развитии ситуации в украинской столице — в публикации Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВСУ.
https://ukraina.ru/20261003/udar-po-moskovskomu-mostu-lvovu-prigotovitsya-khronika-sobytiy-na-utro-3-oktyabrya-1083581860.html
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новости, киев, россия, днепр, виталий кличко, вооруженные силы украины, the guardian, the wall street journal
Новости, Киев, Россия, Днепр, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины, The Guardian, The Wall Street Journal

От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева

10:34 03.10.2026
 
© REUTERS / Serhii Korovainyi
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© REUTERS / Serhii Korovainyi
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Украинская столица вступает в самый тяжелый этап конфликта с первых дней противостояния из-за усиливающихся ударов ВС РФ по Киеву. Об этом 3 октября написало британское издание The Guardian
По данным издания, резкая активизация российских ударов заставила украинцев столкнуться с трудностями, которых они раньше не знали. Будто в подтверждении громких слов Минобороны России сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве, по которому перевозили войска и грузы для ВСУ.
Накануне мэр столицы Виталий Кличко заявил об ограничениях движения по Южному мосту, мосту Патона и метромосту. Позже городские власти уточнили: движение по четырем мостам будут перекрывать на время воздушной тревоги. То есть теперь даже простая переправа через Днепр превращается в логистическую головоломку.
На этом фоне в конце сентября газета The Wall Street Journal сообщала, что власти Украины рассматривают возможность предоставить Киеву статус прифронтового города.
Московский мост через Днепр - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
09:22
Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октябряВ Киеве был нанесён удар по бывшему Московскому, а ныне Северному мосту, мэр города Виталий Кличко заявил о непростой ситуации. Украинские эксперты пророчат Львову непростое будущее
Подробнее о развитии ситуации в украинской столице — в публикации Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВСУ.
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Заголовок открываемого материала
10:34От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева
10:19Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВС
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