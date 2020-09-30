Уже выступавший в роли возмутителя спокойствия заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин вновь сделал заявление, вызвавшее громкий скандал в политическом пространстве Украины

Устранение Фокина. Воюет ли Украина с Россией? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На заседании Витольд Павлович не отказался от сказанного ранее, заявив, что остается при своем мнении по каждому из сделанных утверждений. Депутаты, превратившие разбор полетов в настоящую травлю, требовали от него не просто опровержения, но и извинений, которые он, естественно, и не подумал приносить. Верховная Рада готовится одобрить отдельное постановление по Фокину, проект которого уже принят комитетом. В документе утверждается, что заявления замглавы украинской делегации в ТКГ являются «угрозой» для национального суверенитета, и поэтому Владимир Зеленский должен их осудить, а Фокина уволить с занимаемой должности.

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Своими словами о об отсутствии доказательств того, что идет война между Россией и Украиной, политик пополнил список своих преступлений наиболее тяжким. Он покусился на официальную версию, которая не претерпела никаких изменений со времен президентства Петра Порошенко. Согласно ей в Донбассе украинская армия ведет боевые действия с российскими подразделениями, а местные сепаратисты являются безвольными марионетками Москвы. Глава офиса президента Андрей Ермак уже выразил мнение, что Фокин должен покинуть контактную группу, а Владимир Зеленский спешно выпустил обращение под заголовком «Относительно неприемлемых заявлений Витольда Фокина». Назание документа полностью отражает его суть.

Кроме того, в тексте содержится крайне спорное утверждение, что такова и позиция общества «которое заплатило большую цену за свои идеалы». Однако, согласно соцопросам, большая часть украинских граждан желает прекращения войны в Донбассе, а нее предложение под сомнительными целями и идеалами. И если бы эти люди могли детально разобраться в происходящем, то они, я уверен, заняли бы сторону Фокина, а не власти, поскольку у политика есть конкретный, реалистичный и осуществимый план установления прочного мира. И на самом деле, украинскому президенту надо было не сдавать своего назначенца, что он в конце концов и сделал, а взять его под защиту. Надо полагать, Зеленский понимал, что делает, когда вводил Фокина в состав ТКГ. Было понятно, что человеку с такими взглядами будет намного проще установить контакт с представителями Луганска и Донецка.

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Кстати, весьма характерным выглядит и то, что депутаты от «Слуги народа» следуют президентской траекторией, в большинстве случаев обгоняя своего лидера. В парламентской травле Фокина «слуги народа» приняли не менее деятельное участие, чем представители националистических фракций.

Ну и, соответственно, можно забыть обо всех надеждах на сколько-нибудь успешный и позитивный диалог на минской площадке. С уходом Фокина туда вернется атмосфера тотальной конфронтации, которую искусно создавала в течение длительного времени украинская делегация. Заодно стоит в очередной раз поставить крест на образе «президента мира», коим в ходе предвыборной кампании аттестовал себя Зеленский. Свое обращение он завершает списком условий украинской стороны, которые вновь входят в непреодолимое противоречие с Минскими соглашениями и установленным в них порядком следования политических пунктов.