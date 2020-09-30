На заседании комитета Верховной Рады по госстроительству он сказал буквально следующее: «Я не политик… никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел». Эти слова вызвали возмущение у депутатов, которые пригласили Фокина на выволочку за его интервью ресурсу Strana.ua, в котором, по их мнению, содержались недопустимые высказывания. На самом деле 87-летний политик фактически процитировал основные политические пункты Минских соглашений, призвав к их выполнению. Необходимо провести амнистию, выборы в Донбассе и предоставить мятежному регионы особый статус — такими были главные тезисы, ныне вменяемые в вину Фокину. Кроме того, он умудрился назвать ополченцами защитников Донбасса, тогда как официальный Киев предпочитает именовать их террористами.
На заседании Витольд Павлович не отказался от сказанного ранее, заявив, что остается при своем мнении по каждому из сделанных утверждений. Депутаты, превратившие разбор полетов в настоящую травлю, требовали от него не просто опровержения, но и извинений, которые он, естественно, и не подумал приносить. Верховная Рада готовится одобрить отдельное постановление по Фокину, проект которого уже принят комитетом. В документе утверждается, что заявления замглавы украинской делегации в ТКГ являются «угрозой» для национального суверенитета, и поэтому Владимир Зеленский должен их осудить, а Фокина уволить с занимаемой должности.
И тут же так именно и произошло. Зеленский Фокина пару часов назад уволил.
Своими словами о об отсутствии доказательств того, что идет война между Россией и Украиной, политик пополнил список своих преступлений наиболее тяжким. Он покусился на официальную версию, которая не претерпела никаких изменений со времен президентства Петра Порошенко. Согласно ей в Донбассе украинская армия ведет боевые действия с российскими подразделениями, а местные сепаратисты являются безвольными марионетками Москвы. Глава офиса президента Андрей Ермак уже выразил мнение, что Фокин должен покинуть контактную группу, а Владимир Зеленский спешно выпустил обращение под заголовком «Относительно неприемлемых заявлений Витольда Фокина». Назание документа полностью отражает его суть.
Кроме того, в тексте содержится крайне спорное утверждение, что такова и позиция общества «которое заплатило большую цену за свои идеалы». Однако, согласно соцопросам, большая часть украинских граждан желает прекращения войны в Донбассе, а нее предложение под сомнительными целями и идеалами. И если бы эти люди могли детально разобраться в происходящем, то они, я уверен, заняли бы сторону Фокина, а не власти, поскольку у политика есть конкретный, реалистичный и осуществимый план установления прочного мира. И на самом деле, украинскому президенту надо было не сдавать своего назначенца, что он в конце концов и сделал, а взять его под защиту. Надо полагать, Зеленский понимал, что делает, когда вводил Фокина в состав ТКГ. Было понятно, что человеку с такими взглядами будет намного проще установить контакт с представителями Луганска и Донецка.
Теперь же, после увольнения Фокина, мы присутствуем при очередной позорной капитуляции украинского президента. Попытавшись сделать ставку на политика и государственного деятеля, который способен продвинуть минский процесс в направлении по меньшей мере снижения эскалации, Зеленский при первых признаках очередной грозы тут же предает члена своей команды (вспомните Сивохо!), чтобы сотрясаемое скандалом политическое пространство вновь затянуло сонной поволокой.
Кстати, весьма характерным выглядит и то, что депутаты от «Слуги народа» следуют президентской траекторией, в большинстве случаев обгоняя своего лидера. В парламентской травле Фокина «слуги народа» приняли не менее деятельное участие, чем представители националистических фракций.
Ну и, соответственно, можно забыть обо всех надеждах на сколько-нибудь успешный и позитивный диалог на минской площадке. С уходом Фокина туда вернется атмосфера тотальной конфронтации, которую искусно создавала в течение длительного времени украинская делегация. Заодно стоит в очередной раз поставить крест на образе «президента мира», коим в ходе предвыборной кампании аттестовал себя Зеленский. Свое обращение он завершает списком условий украинской стороны, которые вновь входят в непреодолимое противоречие с Минскими соглашениями и установленным в них порядком следования политических пунктов.