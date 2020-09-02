Украинские «патриоты» очень любят протестовать против русского языка и за продолжение войны на Донбассе, напяливать на памятники вышиванки и осквернять мемориалы павшим советским воинам. Но вот митинговать против повышения тарифов или за улучшения условий труда - это явно не для них. Они с грабежа народа сами кормятся

Положение основной массы жителей Украины плачевно, и уже давно. Согласно исследованию украинского Госстата, к среднему классу относит себя только 1% опрошенных украинцев, то есть около 420 тысяч человек. При этом две трети (65,3%) считают себя бедными, а еще 33,6% заявили, что до среднего класса «недотягивают». Для сравнения: в 2013 году, накануне Евромайдана, по оценке портала «Деньги.Ua», к среднему классу можно было отнести около 6 миллионов человек.

«Как они собираются останавливать войну?»: Миронов призвал ответить Украине санкциями на запрет русскоязычных школ © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Дальше больше: цена на украинскую электроэнергию в 3,1 раза выше, чем в Норвегии (15,1 евро/МВт-ч), в 2,8 раза выше, чем в Швеции (16,7 евро/МВт-ч), а также на 32,8% выше, чем в Австрии, на 37,3% выше, нежели во Франции (29,4 евро/МВт-ч), на 43,5% выше, чем в Германии (26,5 евро/МВт-ч). И это при наличии собственной развитой энергетики, обилии генерирующих мощностей, нескольких атомных электростанций.

Но в стране, конечно, есть куда более важные проблемы: борьба с русским языком, «декоммунизация», введение в официальный оборот феминитивов: «социологиня», «историкиня», «членкиня». А в пресловутом Институте национальной памяти готовы потратить огромные средства, чтобы демонтировать герб СССР со щита монумента «Родина-мать» в Киеве. Глава УИНП Антон Дробович заявил, что уже четыре инженерно-строительные организации готовы участвовать в тендере и выполнить демонтаж, «лишь бы убрать коммунистические символы».

Вместо решения реальных проблем государства толпы «активистов», проедающих иностранные гранты и олигархические деньги (полученные в том числе в результате завышенных тарифов), занимаются отвлечением внимания общества от насущных нужд — то флаг ЛГБТ присобачивают к Родине-матери, то сено красят в цвета национального флага (я не шучу).

Газета Верховной Рады назвала Почаевскую лавру центром русификаторской политики © commons.wikimedia.org, Folkerman Зеленский витийствовал: «Может, детям хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать-Украину? Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что, независимо от языка, религии, национальности, мы братья и сестры. Мы все дети Украины. И никому не дадим шанса посеять между нами раздор. Ни соседям, ни внутренним чужакам. Тем, кто обворовывал нашу маму Украину много лет, потому что никогда не считал ее родной».

Так может ему пора прекратить делить людей по языковому признаку, лишая миллионы сограждан — в прямое нарушение Конституции Украины — права на получение образования и информации на родном языке; может, необходимо положить конец обворовыванию государства, а не поощрять сомнительные проекты вроде бессмысленных флагштоков в городах и заборов на границе; может, всё-таки надо прекратить преследовать инакомыслящих и не натравливать на них банды радикалов?

Всё это можно было давно уже сделать, используя свой пост президента, монобольшинство в Раде и небывалый мандат доверия от народа. В противном случае это пустые словеса для лоходрома.

«Стерилизовать бедных»: программа украинской элиты © Facebook, Александр Сенько Михаила Шпира, который иронично назвал празднование Дня независимости в Ивано-Франковске «сельскими гуляниями». Неонацисты выставили видео нападения в сеть: на нем видно, как группа ублюдков напала на Михаила, сбила его с ног и била уже лежачего по голове.

Сообщения о безнаказанных нападениях почти ежедневно приходят со всех концов страны, которую оккупировали уличные неонацисты, ставшие по-настоящему «своими» для этого государства. Дело дошло до кровавого расстрела автобуса с людьми, организованного находящимися под патронатом режима группировками «Азов» и «Нацкорпус», но ситуация остаётся прежней.

Расистские, русофобские, антисемитские выходки стали обыденностью Украины. Например, 21 августа неонацисты из «Центурии» смастерили в центре Киева виселицы для противников режима.

«Они — предатели и пособники оккупантов, они — коллаборационисты и советские приспособленцы. Напомни, где настоящее место для ваты», — говорится в описании к снятому ими видеоролику с видом болтающихся петель импровизированной виселицы.

А замглавы Госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольского облсовета Богдан Яциковский публично исполнил перед публикой песню «Жид перед повешением». Вот ее припев в переводе с украинского: «Всюду цветет наша власть/Жид кричит: "Не бей меня не надо"/ А его в садочке, в тихом уголочке/ Ждёт веревка, ждет».

Слушатели веселятся.

«Это не независимость, а очевидные признаки её полной потери»: соцсети о Дне независимости Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Декстер глумливо поведал, что фанаты динамовцев ухали на трибунах совсем не как обезьяны, а своими звуками «решили поддержать сов»: «У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих птичек. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные».

Смешно, не правда ли? И виселицы ненастоящие, и песня своя, народная, как рассказал позже депутат Богдан Яциковский.

А «внутренними чужаками», если использовать терминологию Владимира Александровича, оказались люди мирные, которые борются за конституционные права сограждан.

Так, в Херсоне СБУ арестовала руководителя Русской национальной общины «Русичъ», преподавателя «чужого» русского языка Татьяну Кузьмич; «чужаком» является уже несколько лет находящийся под следствием журналист Василий Муравицкий. Преступниками украинская Фемида (и подконтрольные режиму радикалы) называет сотни политзаключённых, правозащитников, активистов оппозиционных партий.

«Львовская/Тернопольская/Ивано-Франковская область считают, что для них закон не писан, а решение суда тем более. Полиция может задерживать людей только в Киеве/Харькове/Одессе/Днепре за советскую символику, а фашистская и нацистская символика у нас невидима», — справедливо указывает на неравенство украинских граждан перед законом популярный украинский ТГ-канал «Резидент».

Фальшивая выгода. Украинцы сами заплатят за повышение минимальной зарплаты © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Вся эта грантоедская тусовка в упор не замечает того факта, что все предыдущие реформы, проводившиеся в Украине после Евромайдана зарубежными реформаторами и их местными подпевалами, неизменно приводили лишь к одному результату, — пишет украинский политолог Евгений Филиндаш. — Под красивые слайды, фоточки и новую форму американского образца все худо-бедно работающие в стране структуры (от системы здравоохранения Семашко до милиции) разваливались, а возникающие на их месте гибриды приводили к тем результатам, плоды которых мы теперь имеем несчастье наблюдать каждый день».

Пока население (под воздействием пропаганды, по принуждению или добровольно) возводит унитарное, националистическое, олигархическое государство, грабить это население является просто прямой обязанностью тех, чей девиз «без лоха и жизнь плоха». И благоразумные помочь не смогут, если большинство остаётся инертной, равнодушной массой.

«Мир опасен не потому, что кто-то творит зло, а потому что хорошие люди видят это и ничего не делают», — говорил один политический эмигрант и инородец, когда-то изгнанный из расово-правильного рая по причине своего нетитульного происхождения. Звали его Альберт Эйнштейн.