Националисты вводят в стране тоталитарные порядки, которых не было в советские времена

Киевский городской совет поддержал инициативу ультраправой партии «Свобода», проголосовав за постановление, согласно которому столичные школы будут начинать учебный день с исполнения гимна Украины. Его должны будут петь перед уроками и ученики, и педагоги. Контроль за исполнением этого решения возложен на постоянную комиссию по вопросам образования, семьи, науки и спорта, которая отвечает за распределение бюджетных средств в образовательной сфере. И потому можно не сомневаться, что столичные учебные учреждения будут исполнять его в точности — несмотря на то, что принудительное навязывание гимна не прописано ни в одном украинском законе, и, по сути, противоречит положениям конституции Украины. Не говоря уже о праве на собственное мнение, достоинстве, и подлинной, не взятой в кавычки свободе?

На самом же деле, практика обязательного исполнения гимна уже существует в киевских школах — например, в школе номер 275, которая носит имя погибшего на Донбассе атошника. Практика показала, что сопротивляться этому бесполезно, потому что любые попытки протестовать расцениваются как оскорбление патриотических чувств, со всеми вытекающими отсюда последствиями — причем, не только для детей, но и для их родителей, с которыми проводились воспитательные беседы. Уклониться от националистической обязаловки очень сложно, и украинские школьники уже седьмой год вынуждены участвовать в разнообразных мероприятиях милитаристского толка. А те, кто стоит от этого в стороне, зачастую становятся объектом давления или травли. «К спиванию гимна должна прилагаться пятнадцатиминутка политинформации»: соцсети о нововведениях киевских властей © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Комментируя скандальное постановление КГГА, депутат Верховной Рады Максим Бужанский сравнил ее с официозными мероприятиями советской эпохи. Действительно, по иронии судьбы украинские борцы против «совка» старательно внедряют в жизнь стереотипные казенно-«совковые» практики, которые они предают лицемерному поруганию. Однако я успел поучиться в советской киевской школе, и хорошо помню, что нам ставили перед уроками бодрые песни для пятиминутной спортивной разминки — но никогда не заставляли петь по утрам гимн Михалкова, Эль-Регистана и Александрова. Или бодрящий гимн Украинской советской социалистической республики — со словами про «прекрасную и сильную» Украину. Потому что это наверняка вызвало бы удивление и возражение со стороны граждан.

Современные националисты вводят в стране тоталитарные порядки, которых не было в советские времена. И поскольку общество готово послушно проглотить этот произвол, они вполне могут пойти дальше — вплоть до упомянутых выше факельных шествий. Тем более что на националистически марши давно привлекают столичных школьников, для которых также открыты милитаристские «детские» лагеря, с совершенно бесчеловечной ксенофобской идеологией и навыками практического насилия. Все это напоминает не об СССР, а об одной европейской стране середины ХХ века, где в школах активно внедрялись подобные ритуалы. Их атмосфера прекрасно описана в известной книге Лиона Фейхтвангера — романе «Семья Опперман», где рассказывается о непатриотическом школьнике, которого довели до самоубийства жестокие преследования нацистов.

Впрочем, нет худа без добра. Обязательное исполнение гимна наверняка оттолкнет от национализма многих подростков, которые всегда остро чувствуют лицемерную фальшь и ненавидят принуждение сверху. Об этом предупреждают сами украинские патриоты. «Я уже прочитал несколько отзывов на обязаловку учеников петь гимн Украины. Но никто не хочет говорить по сути. Нынешний гимн Украины содержит пораженческие, ресентиментальные, архаические, пассивные и бессмысленные установки, он уничтожает современную пассионарность и является вредным, особенно для детского сознания. Когда его поют на какие-то праздники, его еще можно игнорировать. А когда киевские, не самые глупые, дети начнут петь его каждый день, они же задумаются. А значит, пусть поют — может, поймут всю бессмысленность и бесперспективность этого гимна» — пишет об этом публицист Сергей Дацюк.

Развитие критического мышления может привести украинских школьников к еще более удивительным открытиям — позволив им узнать факты, о которых давно не говорят в школах. Так, они с удивлением узнают, что автор украинского гимна, студент Санкт-Петербургского университета Павел Чубинский являлся сторонником социалистических взглядов, демонизированных и запрещенных в нынешней Украине. Жандармы из Третьего отделения писали о членах его кружка: «они действуют с намерениями распространения в народе социализма и коммунизма, и, по словам некоторых, их стремления негативно влияют на доверчивую молодежь простого класса». Говоря другими словами, Чубинский никогда не был националистом, выступал за равноправные отношения между представителями разных народов, а после политической ссылки много лет жил в России, прославившись этнографическими исследованиями поморов и карел.

По большому счету, автор украинского гимна заслуживает мест в черном списке философов, писателей и ученых, подпадающих под репрессивный закон о декоммунизации — согласно авторитетному заключению Института национальной памяти. Тем более, что в этот список уже попала известная российская народница Вера Засулич, которая исполняла песню «Ще не вмерла…» перед покушением на петербургского градоначальника Трепова. Как известно, впоследствии она вошла в число первых русских марксистов, переводила работы Маркса и Энгельса, лично общалась с Лениным, активно участвовала в деятельности РСДРП и сотрудничала в редакции «Искры». И в этом нет никакого противоречия — ведь во времена Чубинского и Засулич будущий украинский гимн был песней студенческой молодежи, которая создала его на основе сербских и польских маршей, без сколько-нибудь серьезных шовинистических коннотаций. И только потом, спустя годы, он был беззастенчиво присвоен идейными наследниками Михновского и Донцова.

Но пока до этого прозрения далеко. А украинская власть старательно насаждает в украинском обществе казенный официоз. Так, Верховная Рада организовала вчера специальную рабочую группу под патронатом спикера Дмитрия Разумкова - чтобы подготовить и принять проект большого герба Украины, одновременно узаконив порядок использования и охраны государственных символов. Страна страдает от жестокого кризиса и войны, а власти не могут решить самые насущные социально-экономические проблемы, реально волнующие простых украинских граждан. Но вместо этого парламентарии займутся рисованием нового затейливого герба — который, вероятно, уже вскоре будет висеть в каждой украинской школе.

И тогда его придется охранять от самих детей, вконец уставших от постоянного исполнения гимна.