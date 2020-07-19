В Киеве заявлен новый общественный проект «Инициатива 16 июля», приуроченный к 30-летию «Декларации о государственном суверенитете Украины». Его цель - запуск диалога для консолидации общества перед лицом актуальных вызовов и угроз. Утопия или окно возможностей?

Группа киевских экспертов среднего поколения, поддержанная людьми из других сфер деятельности, отметила годовщину принятия «Декларации о государственном суверенитете» презентацией нового общественного проекта «Инициатива 16 июля» и манифеста «Ради общего будущего». Инициатива не могла не привлечь к себе повышенное внимание, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, ее заявили люди, пользующиеся заслуженным уважением и авторитетом: Руслан Бортник, Андрей Ермолаев, Тигран Мартиросян, Алексей Семений, Василий Филипчук, Александр Чалый и др. Во-вторых, она родилась в недрах не меньшинства гражданского общества, ограниченного майданными «активистами», а, наоборот, его большинства.

На состоявшемся 16 июля в Киеве «круглом столе» новый проект представили глава Украинского Института политики Бортник, директор Центра стратегической группы «София» Ермолаев, директор Института глобальных трансформаций Семений, главный советник Международного центра перспективных исследований Филипчук. Атмосфера и содержание мероприятия очень заметно и очень выгодно отличались от «духа и буквы» торжественного заседания Верховной Рады по случаю юбилейной даты, в тот же день и даже примерно в то же самое время проходившее в парламенте. Говорили не о символике и декларациях, призванных за красивыми словами скрыть истинное положение вещей, а о том, что действительно важно. Не растекались мыслию по древу, а говорили по делу, акцентируя то, что важно для страны и для большинства ее населения именно сегодня, здесь и сейчас. ДНР: В день независимости Украины мы получили «салют» — больницу обстреляли минами – видео ©

Если попытаться свести сказанное и заявленное к некоему общему знаменателю, получится примерно следующее. Первое. Существует острая необходимость дать объективную оценку того, что сделано за тридцать лет, а также сформировать общее видение того, что и как следует делать дальше. Второе. Нужен общенациональный диалог, в результате которого должны быть наработаны ключевые сигналы относительно идеологических, идейных, ценностных основ стратегии государственного развития, направленной на формирование «страны-мечты», комфортной для всех ее граждан. Третье. Одной из ключевых задач является выстраивание диалога на принципе украиноцентричности, исходя из национальных интересов Украины. Ныне, чтобы добиться этого, следует существенно корректировать дискурс, так как в стране много перекосов, утратили смысл важные понятия: свобода ассоциируется с радикализмом, независимость — с безответственностью перед украинским народом, слепым обслуживанием интересов внешних сил. Четвертое. Цель инициативы и диалога, ею запускаемого, состоит в том, чтобы на основе глубокого, объективного анализа положения вещей дать новые ответы на то, как государству, обществу, гражданам суверенно, демократично, свободно жить в изменившемся и продолжающем меняться мире, в условиях системного кризиса, в котором оказалась Украина.

Все или почти все было сказано правильно, все справедливо, все корректно и конструктивно. Вопрос в том, имеют ли в современной Украине право на жизнь такого рода инициативы? В условиях полнейшего отсутствия и общественного диалога как явления, и малейших намеков на то, что доминирующее меньшинство соблаговолит, наконец, допустить существование альтернативных мнений. Меньшинство продолжает ощущать себя победителем, которому, как известно, достается все. В его понимании никаких разговоров-переговоров с побежденными быть не может по определению. На любой намек на любые обсуждения со стороны большинства меньшинство отвечает наигранной истерикой, сопровождаемой воплями о «красных линиях», которые, дескать, нельзя ни в коем случае переступать. При такой постановке проблемы диалог теряет всякий смысл, заведомо утрачивая содержательность. Если оглядываться на предложенные «красные линии», то нельзя менять ничего из того, что есть сегодня. А ведь именно для того, чтобы менять, и запускается «Инициатива 16 июля». Сделано очень коряво. Ермак раскритиковал Сивохо и его «платформу примирения» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Готовность меньшинства к диалогу и единению ощутил на себе не так давно Сергей Сивохо, попытавшийся продвинуть проект «Национальная платформа примирения и единства». Что из этого получилось, всем хорошо известно. Меньшинство разразилось истерикой, пустив, к тому же, в ход кулаки, которых вполне хватило, чтобы зарубить инициативу на корню.

Украинские реалии сегодня таковы, что, если большинство хочет вести широкий общественный диалог, то должно быть готово к преодолению сопротивления агрессивного меньшинства, причем, сопротивления не только концептуального, но и чисто физического. Вывод, согласно которому «добро должно быть с кулаками», дался советской поэзии и литературе непросто, но, в конце концов, доказал свою ценность и справедливость. Так, вот, диалогу в современных украинских условиях тоже крайне необходимы крепкие кулаки. Диалог, как и добро, тоже должен быть с кулаками. Или его не будет вовсе.