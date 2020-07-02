Стремительно теряющий популярность и поддержку среди населения Владимир Зеленский пытается получить инструмент, который, как ему кажется, позволит воспрепятствовать безнаказанному и масштабному распространению критических сведений о нем и негативных оценок деятельности его команды

Так, по крайне мере оценивают многие политики, журналисты и эксперты намерение фракции «Слуга народа» все-таки продавить через Верховную Раду скандальный законопроект «О медиа», который очень многие считают средством для цензурирования неугодной властям информации.

Законопроект №2693 был внесен в парламент в конце прошлого года и уже тогда вызвал шквал критики в свой адрес. Его доработали, но странным образом в окончательной редакции ограничительные нормы были только ужесточены, а расплывчатые формулировки, позволяющие подвести под нарушение почти все, что угодно, никуда не делись. Проект законодательного акта дает дополнительные полномочия Национальному совету по вопросам телерадиовещания. Надзорный орган получает право требовать от различных онлайн-платформ и поисковых систем требовать ограничения доступа к информации тех медиаресурсов, контент которых был признан нарушающими правила.

Кроме того, он сможет налагать штрафы, а также по решению суда лишать медиаресурсы лицензий и регистрации, а также налагать запрет на деятельность онлайн-медиа на территории Украины. Каков список запретов в законопроекте? Есть вполне разумные ограничения, не вызывающие особых возражений, как например на распространение порнографии. А вот запрет на информацию, пропагандирующую терроризм и войну, порождает вопросы, поскольку, сам термин «пропаганда» не получил в документе четкого о недвусмысленного толкования и может использоваться произвольно и расширительно, считают журналисты.

Кроме того, в проекте содержаться обязательные для нынешней Украины идеологические элементы националистического дискурса. Уравниваются нацистский и коммунистический режимы, нельзя показывать материалы, оправдывающие деятельность советских органов госбезопасности, установление советской власти на территории Украины, преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке. Так ласково именуются пособники нацистов и члены бандеровского бандподполья. Ну и в обязательном порядке наложен запрет на отрицание «оккупации». Как без этого! Кнут без пряника. Новый закон Украины о медиа - это закон о защите власти от СМИ © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) заявила, что согласно новым нормам будет очень легко осуществлять цензуру в сети, поскольку власть получает право блокировать провайдеров, предоставляющих не только доступ в интернет, но не имеющих возможности отвечать за контент, распространяемый пользователями. Провайдеров собираются приравнять к СМИ. В ИнАУ также категорически не согласны с тем, что провайдеров хотят обязать вести учет пользователей медиасервисов и передавать эту информацию Нацсовету.

ОБСЕ резко негативно оценило законопроект. Там полагают, что он требует доработки и приведения в соответствие с международными стандартами, чтобы избежать ограничения свободы выражения и права распространения информации. Национальный союз журналистов Украины вообще потребовал снять документ с рассмотрения, поскольку в нем сохранена «идея установления мегаконтроля над всеми СМИ», а доводы журналистского сообщества полностью проигнорированы.

Наиболее жесткой оценке инициативу «Слуги народа» подвергла фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь», в заявлении которой говорится: «В результате так называемой доработки этот законопроект по-прежнему содержит большинство диктаторских норм. Вопреки Конституции, Зе-власть пытается узаконить цензуру, расширить полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию по регулированию всего информационного пространства. Превратить этот полностью подконтрольный власти орган в кнут для независимой журналистики». Нацсоюз журналистов Украины возмущен удалением некоторых работников СМИ из зала суда по делу Стерненко © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Перспектива принятия законопроекта выглядит крайне сомнительной. Даже если удастся набрать необходимое число голосов, что кажется маловероятным, учитывая, какие противоречия раздирают президентскую фракцию, Владимиру Зеленскому нужно будет поставить под документом собственную подпись. В этом случае у западных партнеров могут появиться не слишком приятные вопросы к украинской власти. Украинское медиасообщество будет раз за разом выносить скандал на различные международные площадки.

Но предположим, что президент завизировал принятый Радой закон. Едва ли это поможет ему упрочить свой падающий рейтинг, поскольку страна уже давно убедилась, что правящая команда работает не в интересах своего избирателя, а старается всеми силами не спровоцировать на протест маргинальный, не пользующийся серьезной электоральной поддержкой, но зато очень агрессивно настроенный лагерь националистов. Зеленский не просто не выполняет предвыборные обещания, он не желает ничего. Плюс к этому ухудшающаяся ситуация с коронавирусом добивает остатки его репутации.

Поэтому идея регуляции информационного пространства с включением в него интернета, во-первых нереализуема, во-вторых, даже если бы ее удалось осуществить, то это ничему бы не помогло — болезнь уже перешла в неизлечимую стадию.