Несколько странный для обычного человека культ личности господина Илона Маска намедни получил новый мощный заряд в виде успешно отправленной в космос ракеты Crew Dragon

Согласен с теми, кто удивляется небывалой эйфории общественности в эпоху, когда запуски ракет и отправка экипажей на орбиту является обыденностью. Однако и умалять достижения тоже неверно: насколько можно судить, в Crew Dragon используются многие интересные и нестандартные решения. Идёт вполне закономерный процесс развития науки и технологий, что с общечеловеческой точки зрения можно лишь приветствовать. Tesla пришла на Украину. История проблем и достижений ее завоеваний мира © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Но есть на планете государство, где любое дуновение ветерка истолковывается как антикремлевский буран. Как саркастично заметил известный публицист Александр Зубченко: «Заверещали, стали пускать обильные слюни от восхищения "мощью штатовских технологий", готовы были вылизать до блеска сапоги "масконавтам". Чисто дикари, впервые увидевшие трактор "Кировец"». «Маск в одиночку победил Россию. Он фактически подвинул Москву с её места на мировом рынке, — заявил бывший президент Украины Леонид Кучма, в общем-то не слишком задумываясь, что немного «подвинуть» — это отнюдь не «победить». И уж тем более не «в одиночку», а с огромной корпорацией, работающей по государственному подряду. Даже сам господин Кучма вовсе не в одиночку профукал в целом успешные итоги своего президентства.

Долговременные последствия «оранжевой революции» (детища большого количества стратегических просчетов Леонида Даниловича) в конечном итоге привели к фактической утрате Украиной космической отрасли — величественного наследия советской эпохи, не нужного ни националистам, ни олигархам, ни американцам. «В годы моего президентства Украина доказала, что она не только просит помощи из-за рубежа, но и сама может быть востребована остальным миром, — продолжает Кучма свой комментарий, — десятки стран пользовались услугами наших космических носителей. Украина была среди мировых лидеров. Возможно ли сегодня вернуть этот статус? Надеюсь, что да».

Господин Кучма сознательно умолчал, что былые успехи Украины базировались на тесном кооперационном сотрудничестве с Российской Федерацией, перспективных советских наработках и остатках советской же научной школы. То есть того, что под руководством западных кураторов «украинские патриоты» последние пятнадцать лет сознательно уничтожали. Теперь толпам в вышиванках только остаётся радоваться, что заморский Илон Маск где-то «подвинул» запоребриковый Роскосмос. Созвездие Гиперлупа © AP, John Locher

Сегодня для Украины куда более актуальна проблема, где элементарно раздобыть денег — чтобы эти деньги тут же отдать. Причём каждый раз обмен живых денег на звонкую пустоту подаётся как огромная победа местной государственности. Вот и сейчас новый транш МВФ ожидается с вожделением манны небесной, просыпанной на дикое поле с высоты полёта космических аппаратов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти деньги дадут стране возможность «двигаться спокойно в преодолении тех последствий кризиса, которые уже есть». Предыдущие антикризисные транши, видимо, создавали излишнее беспокойство.

Хотя Украина взяла на себя обязательство официально не публиковать документ до тех пор, пока его не утвердит Совет директоров МВФ, киевская пресса публикует подробности требований Международного валютного фонда, от которых нормальному человеку становится не по себе. Согласно данным «Украинськых новын», официальный Киев пообещал отказаться от продления спецобязательств по поставкам газа населению и ТКЭ (теплокоммунэнерго) и предпринять ряд шагов, которые приведут к очередному повышению цен на газ и тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, среди обещаний, данных МВФ, — усиление борьбы с должниками путем увеличения штрафов и упрощения их «правого принуждения» платить за газ и коммунальные услуги.

Также власти Украины обещают МВФ «ужесточать налогово-бюджетную политику», продолжить убийственную «медицинскую реформу» и «оптимизацию» сферы образования (то есть сокращение количества школ), а заодно скорректировать образовательные программы. «Дико извиняюсь, а это случайно не перебор? Мы точно должны это тоже согласовывать с МВФ?— задается логичным вопросом известный юрист Андрей Портнов. — И что такое оптимизировать — это уменьшить количество школ? А учебные программы изменить, — это как, в каком объёме и в рамках кем утверждённой идеологии?» «Наш ответ Маску»: Что означает восстановление украино-российского ракетного сотрудничества при участии «Южмаша» © yuzhmash.com

«Перевожу для наивных и непонятливых, — подхватывает тему экс-депутат ВР Елена Бондаренко. — Изменять школьные учебные программы — это значит сократить количество предметов за счет ликвидации таких, как физика, химия, биология, алгебра, геометрия, география, зарубежная литература. Это значит сократить количество учебного материала в рамках оставшихся предметов. Это значит — утрата конкурентоспособности нашими детьми, оглупление сознания, примитивизация мышления, податливая на манипуляции психика, повышение рисков утратить здоровье и, в итоге, влачить жалкое существование жителя трущоб».

Впрочем, «патриотам» происходящие под эгидой Министерства образования перемены нравятся: сведение всех сложных предметов к простенькому курсу естественных наук на фоне всеобщей украинизации, «декоммунизация» истории, полный запрет образования на русском языке предполагают непрерывное воспроизводство пушечного мяса для войны, наследственных рабов для плантаций и дураков для лучшего восприятия пропаганды — то есть гарантируют нерушимость установившегося после Евромайдана режима.

Реализацию требований «стратегических партнеров» Украины премьер Шмыгаль флегматично называет «движением в сторону цивилизованного мира». Дословно: в меморандуме «прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без него, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира». Удивительно, но «движение в сторону цивилизованного мира» обратилось в паническое бегство от цивилизации.

Леонид Кучма, на котором в значительной степени лежит вина за появление на политическом небосводе Ющенко, Порошенко, Яценюка, всей плеяды украинских олигархов (включая одного из главных спонсоров Евромайдана — собственного зятя), может сколько угодно мечтать о космосе. Реальность куда ближе к дихотомии патриотично настроенных туземцев и советско-российского трактора «Кировец». С украинскими тракторами сейчас тоже негусто — в 2019 году их выпуск сократился еще на 43,5%, но это уже совсем иные достижения «революции гiдности».