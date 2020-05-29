Что кроется за бумом частных космических полетов

В США проходят массовые протесты, спровоцированные жестоким убийством в Миннеаполисе. Множество граждан разного цвета кожи недовольны безнаказанными преступлениями полицейских и откровенным расизмом власти. Вдобавок, на это дополнительно накладывается возмущение социальными последствиями пандемии, которая уже забрала жизни ста тысяч американцев, и привела к массовому обнищанию миллионов людей — в то время, как государство бросило их на произвол судьбы, всецело сосредоточившись на спасении крупного бизнеса.

Судьба задушенного на улице человека послужила знаковым символом несправедливости и неравенства, заложенных в основании самого богатого государства планеты. Его жители все громче требуют перемен — явно не ожидая их от результатов схватки между Трампом и Байденом, за которого не будут голосовать многие разочарованные сторонники Берни Сандерса. А именно они задают сейчас тон в уличных демонстрациях и пикетах.

Украинские СМИ предпочитают игнорировать эту топовую тему американской новостной ленты, или пишут о событиях очень сдержано, с явной неприязнью к участникам беспорядков, стараясь представить их криминальным погромом. Хотя протестующие против полицейского беспредела добиваются подлинного достоинства — в отличие от его суррогата, который когда-то рекламировали на майдане политики из США.

Постсоветских журналистов интересует запуск космического корабля Dragon 2 который стартует к Международной космической станции и сопровождается беспрецедентным пиаром. Софиты ведущих медиа направлены на Илона Маска — основателя компании SpaceX, которая занималась разработкой многоразового пилотируемого аппарата. Это почитание приобретает в украинских соцсетях черты религиозного культа. Эксцентричный миллиардер предстает в качестве гения и титана, волевым усилием толкающего вперед человечество — и нам уже обещают, что космолеты Маска вскоре повезут на орбиту земных туристов, помогут колонизовать Луну и проторят путь на далекий Марс.

Причины этой истерии весьма далеки от космоса и прогресса. Неолиберальная пропаганда продвигает миф об атланте, ожившем герое романа Айн Рэнд, который осваивает космос частным образом, за счет своей энергии и способностей, а главное — без помощи государства, которое представляется чем-то вроде ненужной обузы. Образ «капиталиста с человеческим лицом» — просвещенного гуманиста, смелого новатора, ревнителя экологии и науки — призван реабилитировать в глазах общества буксующую систему, основанную на погоне за прибылью и эксплуатации чужого труда. Его с удовольствием примеряли на себя Билл Гейтс, Стивен Джобс, Марк Цукерберг и Джефф Безос. Причем, история их успеха всегда преподносится как пример равных возможностей, которые представляет ничем не ограниченная рыночная стихия, где все якобы зависит исключительно от тебя самого.

История космического проекта Маска наглядно показывает, что стоит за этой красивой сказкой с либертарианским сюжетом. Государство оказывает ему решающую поддержку, без которой этот старт никогда бы не состоялся. Американское правительство традиционно работает с частными подрядчиками в рамках программы NASA, преследуя свои политические, экономические и военные интересы — которые не имеют ничего общего с альтруистическими целями освоения космоса. Это касается и других инициатив SpaceX — например проекта Starlink, системы околоземных спутников, которые красивой вереницей проплыли на ночном небе, и должны осчастливить нас бесплатным доступом к интернету. Буквально на днях в него официально вошел Пентагон, чтобы американским военным было еще удобнее бомбить тот или иной участок планеты. Захват планеты начат с Украины. Илон Маск не на шутку перепугал киевлян © Duncan.Hull / wikimedia.org

Конечно, в корабле Dragon 2 используются полезные и перспективные наработки. Но в них нет ничего эпохального, в сравнении с достижениями прошедших десятилетий. Да, эти технологии могут расширить возможности космического туризма — чтобы несколько сверхбогатых землян провели романтичный уик-энд на орбите, как это сделал еще в 2001 году мультимиллионер Деннис Тито. Но это навряд ли актуально для миллиардов землян, включая абсолютное большинство украинцев, которые путешествуют не дальше польских клубничных ферм. А полеты на Марс все еще недоступны для человечества, провалившего испытание далеко не самым убийственным вирусом. Сейчас оно не способно потянуть даже освоение ресурсов Луны, на которую алчно зарятся земные капиталисты во главе с президентом Трампом — чтобы реализовать на ее поверхности сюжет известных приключений Незнайки.

Но интерес к старту корабля Dragon 2 имеет в Украине еще один специфический смысл. Принято считать, что успехи Маска досаждают «Роскосмосу», и новый корабль будет соперничать с российскими ракетами, с помощью которых снабжается сейчас МКС. Конечно, это представляется выдающейся перемогой. Но ирония судьбы в том, что украинская космическая отрасль представляла собой осколок советского космического наследия, и могла существовать только в кооперации с другими постсоветскими странами. Поэтому она быстро скончалась после Евромайдана, к вящей радости заинтересованных западных конкурентов. Легендарные ракетостроительные предприятия декоммунизированного Днепропетровска простаивают, без особой надежды на возрождение. А их работники разъехались на заработки — и один из них подробно описал свои невеселые приключения на рыборазделочном эстонском заводе, где его, вдобавок, обманули с зарплатой.

Впрочем, уничтожение собственного космического потенциала не расстраивает украинских поклонников Маска — потому что они являются патриотами другой страны, глобальной империи, и пылко переживают за бизнес-проекты иностранного миллиардера, как будто сами получают от них доход. Это своеобразная компенсаторная функция, которая включается в сознании жителя разрушенной деиндустриализованной колонии, продавшей за похлебку собственное космическое первородство. Ему хочется ощущать сопричастность к свершениям патрона, хочется верить, что «галантерейщик и кардинал — это сила», которая победит вымышленных врагов. Хотя пока что патриоты победили в этой чужой войне только самих себя.

Восторги по поводу полета Dragon 2 часто объясняют радостью за успехи человеческого прогресса — но это нее более, чем результат грамотно построенного маркетинга. Прорывных побед давно нет — ни у Маска, ни у «Роскосмоса», которые всего лишь борются за небольшой нишевый рынок доставки грузов и экипажей на МКС. Стагнация освоения космического пространства фиксируется уже тридцать лет — с момента начала неолиберальной глобализации, когда общественные ресурсы были перенаправлены на безумные спекуляции и приумножение астрономических капиталов.

«Люди — идиоты. Они сделали кучу глупостей: придумывали костюмы для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде айфона, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру… Кто знает, каким был бы мир тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением… Мое детство пришлось на Великую депрессию, а глубокая старость — на крутой финансовый кризис. Ты смотришь в будущее и видишь там причудливые планеты, новые космопорты и машины, летающие по воздуху — а все заканчивается падением доллара на бирже», — исчерпывающе сказал великий писатель-фантаст Рэй Брэдбери.

Запуск «Дракона» никаким образом не повлияет на это печальное положение дел. Вы можете только поболеть за Маска, как болеют где-то в глубинке за футболистов иностранного суперклуба. Но не забывайте, что стоит за рекламными кампаниями атлантов, которые готовы пойти на любые жертвы — при условии, что эти жертвы чужие. Основатель SpaceX демонстративно открыл во время пандемии завод, игнорируя безопасность своих рабочих, а Джефф Безос, еще один энтузиаст частных космических стартов, невероятно разбогател во время карантина, ценой заражения персонала логистических центров. И в этом заключается цена прогрессистской риторики самых богатых людей планеты. Маск нарушил запреты властей Калифорнии и попросил арестовать его © Duncan.Hull / wikimedia.org

Человечество может вернуть себе утраченную космическую перспективу, объединяя свои научные и производственные ресурсы. Но для этого придется решить земные проблемы — избавиться от бедности, полицейского насилия и расизма, построить достаточное количество больниц, обеспечить общедоступное образование, включить социальные лифты — чтобы самореализация и успех не являлась привилегией избранных одиночек. Надо будет поставить во главу угла интересы всего общества, на котором паразитирует кучка амбициозных миллиардеров, превратившихся в божков для современного обывателя.

Нужно сбросить Маска — чтобы наконец шагнуть во Вселенную.