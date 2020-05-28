В обычных «мирных» условиях вирусология — это специальная дисциплина, интересующая либо вирусологов и эпидемиологов, либо конспирологов, полагающих, что некие злокозненные силы разрабатывают в биолабораториях смертельное оружие, дабы уморить человечество

Сейчас ситуация иная. На фоне пандемии коронавируса повышенный интерес к упомянутому предмету проявляют самые разные люди, причем в массовом порядке. Поэтому жалоба «Оппозиционной платформы — За жизнь» в ООН на незаконную работу американских биолабораторий на Украине может стать неприятным подарком для Вашингтона. Раньше никто бы не обратил внимания на претензии украинских оппозиционеров, более того, их сочли бы экзотическими, но паника, охватившая большую часть планеты, вынудит различные организации и специалистов детально ознакомиться с ситуацией. На Украине пытаются раскрыть секрет американских биолабораторий. «Вспышки болезней вызывают подозрение» © CCO, Pixabay

Ранее Виктор Медведчук уже обратился в правительство с требованием предоставить информацию, касающуюся работы на Украине 15 военных биолабораторий США. Минздрав в своем ответе указал, что их только 8, что на самом деле тоже, мягко говоря, немало. Украинские власти всегда отрицали существование подобных американских структур в стране, называя все публикации на эту тему «кремлевскими фейками», но сейчас почему-то решили признать их наличие. Американцы тоже всячески открещивались от собственных биолабораторий, уверяя, что не имеют ни малейшего отношения к их работе.

О деятельности лабораторий в свое время рассказал экс-глава правительства Николай Азаров в интервью «Московскому комсомольцу». По его словам, сам он узнал об их существовании после победы команды Януковича на выборах в 2010 году. Было принято решение об их закрытии, и, как считает Азаров, для Вашингтона это стало одной из главных причин при принятии решения об отстранении Януковича от власти.

Ответ украинского Минздрава раскрывает механизм функционирования лабораторий и его прямую связь с Минобороны США. Ассоциированное с Пентагоном Агентство по уменьшению угроз (DTRA) действовало на Украине через своего подрядчика — американскую компанию Blаск&Vеаtсh Sресiаl Prоjесts Cоrр. С 2005 по 2014 год на Украине осуществлялась «Программа вовлечения в специальную биологическую деятельность» DTRA, в рамках которой предоставлялась техническая помощь «лабораториям Украины, которые были ранее построены и модернизированы при содействии Агентства». Пандемия переходит в политическую фазу. Появились версии об искусственном происхождении коронавируса © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Американцы действовали, якобы исходя из необходимости предотвращения «распространения технологий, патогенов и знаний», которые могли быть использованы для разработки биологического оружия. Но давайте обратимся к скандалу, разгоревшемуся в Грузии в 2018 году, когда экс-глава Министерства безопасности Игорь Георгадзе обратился к Дональду Трампу с призывом расследовать эксперименты над людьми, которые проводятся на территории центра Лугара в Тбилиси. В руки бывшего министра попали документы, в которых приведены свидетельства того, что в центре ставились опасные опыты над людьми, в результате чего некоторые из них погибли. 30 человек проходили лечение в лаборатории и умерли от гепатита С. При этом 24 пациента, по документам, скончались в один день. Имя каждого из пациентов было скрыто, им был присвоен лабораторный номер. Никаких расследований по поводу их смерти не проводилось.

Центр Лугара был открыт в 2011 году якобы для помощи в борьбе с региональными инфекционными заболеваниями. Однако назвать его гражданским объектом нельзя, поскольку лишь некоторые помещения были открыты для посещений, а проникнуть в закрытые могли только граждане США, имеющие третью степень биозащиты.

Американские биолаборатории располагаются не только на Украине и в Грузии, они есть в Казахстане и Афганистане. Для чего понадобилось выносить изучение опасных вирусов за пределы США? Ответ кажется очевидным: такие работы в Америке запрещены, а в третьих странах можно позволить себе проводить любые эксперименты. Жалоба, из-за которой, кстати, против депутатов Кузьмина и Медведчука было возбужденно уголовное дело, едва ли будет иметь какие-то последствия. ООН не в состоянии хоть как-то воздействовать на Пентагон. Но она несомненно привлечет внимание к тому факту, что американские военные и ученые в условиях строжайшей секретности ведут исследования, которые могут быть в том числе связаны и с нынешней неведомой заразой. Конспирологическая версия набирает все большую популярность и даже звучит на уровне заявлений официальных представителей Китая и США. Секретные лаборатории США: Украину поражают вирусы-мутанты © CCO, Pixabay

Полагаю, что и на самой Украине общество без всякого восторга, а совсем даже наоборот, отнесется к обнародованной информации. И властям, признавшим существование лабораторий, с этой болезненной и ставшей в высшей степени актуальной темой придется что-то делать. Решение о закрытии, которое не удалось осуществить правительству Азарова, кажется единственно возможным в сложившейся ситуации. Но есть обоснованное подозрение, что тогда Владимир Зеленский повторит судьбу Виктора Януковича.