Вчерашняя акция протеста, которую националисты сначала развернули на Майдане, а потом у дома Владимира Зеленского у Мариинского парка, формальных поводов не имела

Несмотря на то, что она проходила под лозунгом «Стоп реванш!» и была вроде направлена против капитуляции перед Россией и посвящена, помимо этого, году пребывания Зеленского у власти, сам президент стал объектом низкопробной и хамской критики без сколько-нибудь видимых причин. Говорить о том, что при нем переговорный процесс обрел какие-то зримые позитивные перспективы, нет ни малейших оснований. Напротив, он завел его в тупик по рецептам, которые были разработаны его предшественником. Год Зеленского, права человека. «У нас свобода и демократия, а кто сомневается — ату его!» © Андрей Лубенский

Для чего праворадикалы вышли на улицу, хотя любые массовые акции во время карантина запрещены? Ответ кажется очевидным. Чтобы глава государства не выходил из тонуса. Кроме того, надо полагать, после скандала, связанного с обнародованием аудиозаписей бесед Порошенко с Керри и Байденом и возбужденного после этого уголовного дела по статье "госизмена", экс-президенту понадобилось сбить внимание публики скандальным и шумным событием. Не думаю, правда, что это удалось сделать, поскольку акция вышла крайне неубедительной из-за количества участников и малопонятных претензий ее участников к Зеленскому.

Издание «Strana.ua» пишет о том, что в протесте участвовало порядка 300 человек, другие украинские ресурсы говорят о тысяче, сами организаторы насчитали в три раза больше. В любом случае, назвать это сколько-нибудь серьезным выступлением невозможно. Скорее демонстрацией слабости и крайне малой популярности праворадикального движения в целом. Впрочем, президенту хватит и этого неубедительного аргумента для того, чтобы продолжать действовать в том узком пространстве, которое националисты очертили своими красными линиями. Шутки кончились. Как националисты уронили Сивохо и миролюбивый имидж Зеленского вместе с ним © Страна.ua

Нынешняя правящая команда в течение года последовательно и неуклонно сдает одну позицию за другой, чутко реагируя на угрозы со стороны праворадикальных сил. Любопытно, что на акции звучали требования уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Очевидно, что это связано с его давнишней идеей создать на периферии Минского процесса консультативный совет, в рамках которого представители Донбасса и Киева могли бы обсуждать существенные проблемы. Но ведь когда этот проект получил огласку и стал объектом критики со стороны националистов, тут же назвавших его предательством национальных интересов, власть очень быстро пошла на попятный, отказавшись от своих намерений. То есть Ермак исправил допущенную ошибку. И увольнять его вроде бы нет оснований.

Однако радикалы на то и радикалы, чтобы никого не прощать. Выступать с экстремальными требованиями — обычная и вполне эффективная практика. Всегда можно сыграть на понижение, добившись хотя бы чего-то. На самом деле оппозиция вышла на улицу с еще одной целью. Ей нужно напоминать себе и другим о том, что она существует. Вымуштрованный ею Зеленский обязан постоянно ощущать угрозу с ее стороны. Реванш, приходи уже быстрее: соцсети об акциях протеста в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вчерашнее шествие можно назвать хорошей новостью для Зеленского, хотя, скорее всего, он этого не осознает. Мы все помним бесславный итог президентских и парламентских выборов для националистических сил. И если на акциях протестов в декабре после встречи "нормандской четверки" националистам удавалось собирать до 5 тысяч человек, то сейчас дело дошло до нескольких сотен. Да, это активная и в высшей степени агрессивная группа, которая вполне может прибегнуть к насилию, но если Майдан, изгнавший Януковича, было достаточно сложно разогнать из-за огромного количества участников, то такую малочисленную акцию легко, что называется, повинтить совсем незначительными силами и малой кровью. Откровения Надежды и новый удар по Порошенко: о чём рассказала Савченко в интервью НТВ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако едва ли Зеленский пожелает что-то менять в своем политическом амплуа, которое делает его уже почти совсем неотличимым от предшественника. Его итоговая пресс-конференция показала, что он имеет крайне смутное представление о происходящем в стране и мире и совершенно не собирается напрягаться для того, чтобы вникнуть в ход событий. Мир, в котором он вполне комфортно устроился, соотнесен с украинской реальность в той же степени, в какой талант провинциального актера позволяет ему решать большие государственные проблемы. То есть Зеленский, столкнувшись с трудностями, решил вырастить для себя параллельную реальность, в которую он эти трудности просто не взял.