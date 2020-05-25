Россия – самая миролюбивая страна в мире, поэтому неудивительно, что в ней нашёл убежище самый миролюбивый из украинских президентов Виктор Янукович

Его врождённое миролюбие проявилось не только в том, что он так и не решился разогнать Майдан и тем самым обрёк вверенную ему страну на кровопролитие и распад. Янукович просто не понимал, что он был последним, пусть и мизерным шансом Украины уцелеть и суметь пробежать по горящему мосту, готовому обрушиться в пропасть гражданской войны.

Его миролюбие ещё ярче проявилось в том, что он был единственным президентом, не обещавшим в эпоху кандидатства посадить своего предшественника. Ни когда таковым был Кучма, которого обещал посадить проигравший Януковичу выборы, но отобравший у него президентство на первом Майдане Ющенко, ни когда президентом был сам Ющенко, а неудачливым соперником Януковича в борьбе за президентство была бывшая соратница Виктора Андреевича, обещавшая посадить Ющенко Тимошенко. Венедиктова против Порошенко и радикалов. Эксперты о судьбе громких уголовных дел на Украине © rada.gov.ua

Впрочем, никто из шести украинских президентов не сидел (хоть на допросы после окончания президентства ходили не менее половины из них), а Януковича и вовсе собирались не сажать, а убивать. Для Порошенко такая опция тоже предусматривалась (наряду с посадкой) как один из вариантов досрочного завершения президентства. Но срок её действия в целом завершился весной 2015 года. Ещё через год, в апреле 2016-го, малореальной стала и его посадка.

Первый год у власти складывался для Петра Алексеевича неудачно. Украинская армия дважды начинала наступление на Донбасс и дважды терпела унизительное поражение. Порошенко дважды вынуждали во избежание полного разгрома подписывать Минские соглашения. Их условия каждый раз ужесточались, но уже первый "Минск" при условии его скрупулёзного выполнения полностью ликвидировал бы на Украине «завоевания Майдана».

Успевшая опериться, сбитая в добровольческие батальоны нацистская поросль и примкнувшие к ним «ветераны АТО» подозревали Порошенко в предательстве и констатировали его неспособность как верховного главнокомандующего изменить ситуацию на фронте.

Поход на Киев мог состояться сам по себе. Но Порошенко решил отобрать у Коломойского контроль над «Укрнафтой». Игорь Валерьевич, как самый популярный в нацистских кругах олигарх, немедленно начал подготовку государственного переворота. Армия не планировала защищать Порошенко. У него было два варианта.

Первый — уйти по-хорошему и эмигрировать или сесть в тюрьму, поскольку переворот надо было мотивировать, а значит, свергнутого президента надо было, как минимум, судить.

Второй — попытаться сопротивляться и погибнуть «на боевом посту». Но тут вмешались американцы, не желавшие по второму кругу заниматься легитимацией украинской власти после очередного путча, и уходить «по-хорошему» пришлось Игорю Валерьевичу. Константин Кулик: США и их пособники на Украине ставят под угрозу расследование по делу Burisma © informer.today

До апреля 2016 года в стране де-факто существовало двоевластие. Премьер Яценюк был не менее влиятелен, чем президент. Скорее, даже более влиятелен, ведь американцы именно на него делали основную ставку в плане продвижения своих интересов. Он был им близок и понятен. Кроме того, за Яценюком стояли подконтрольные его однопартийцу Авакову полиция, Нацгвардия и банды нацистских боевиков.

У Порошенко не было шансов, но он и тут выкрутился. Правда, ему пришлось согласиться на распад коалиции, чтобы убедить американцев, что Яценюк не может быть удержан в кресле премьера без очевидного и наглого насилия над конституцией. Зато Петру Алексеевичу удалось провести на пост главы правительства Гройсмана, которого он считал своим и ручным (до поры до времени так и было).

С этого момента единственным способом досрочно убрать Порошенко мог быть только нацистский путч в пользу Авакова. Но такой поворот событий не устроил бы США (по той же причине, что и незавершённый путч Коломойского). Да и самого Авакова устраивала позиция «не первого, но и не второго» лица в стране — неформального лидера, без одобрения которого не могло быть принято ни одно существенное решение. В конце концов Порошенко сдал власть, не решившись на силовой вариант её удержания, именно под гарантии Авакова, который, конечно, Петра Алексеевича не любил, но, как человек неглупый, понимал: чтобы и дальше уверенно себя чувствовать «серым Ришелье» украинской политики, ему нужен Порошенко, чтобы уравновесить Зеленского. Керченская провокация и политическая шизофрения Украины: виноват Порошенко, но Киев обвиняет Россию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем не менее идея посадки Порошенко продолжает будоражить умы украинской общественности: от редких уцелевших и не изменивших взглядов антимайдановцев до вполне благонамеренных сторонников Майдана. Периодически возникает слух, что «вот-вот Петя сядет», и сразу же давно поникшие агитаторы за «президента Голобородько» начинают рассуждать о том, что не зря они выбрали Зеленского, всё-таки Порошенко уже почти в тюрьме. Вот и сейчас они возбудились в связи с «плёнками Деркача».

Но сядет ли Порошенко на деле? С высокой долей вероятности, нет. Хотя, конечно, пути Господни неисповедимы, иногда случается то, что не должно было произойти (например, у украинской власти было достаточно возможностей раздавить и первый, и второй Майдан, но она капитулировала). Тем не менее, происходящее вокруг Порошенко сейчас свидетельствует о том, что его хотят попугать, во-первых, и заблокировать создание в Раде коалиции его «Европейской солидарности» со «слугами народа», во-вторых.

И то, и другое — в интересах Коломойского, который даже не скрывает, чьи уши торчат за «плёнками». Без устойчивой коалиции в Раде Зеленский не сможет гарантировать МВФ исполнение его условий. Рада может дождаться транша МВФ, после чего отказаться от взятых на себя обязательств, отменив соответствующие законы. Пугает Коломойский Порошенко давно, в рамках борьбы за передел собственности. Только раньше уголовные дела против экс-президента открывались с подачи Портнова, а теперь — с подачи Деркача.

Открытое против Порошенко дело по «измене родине» имеет перспективы только в рамках судопроизводства в советском стиле 1937-38 гг. Во-первых, опубликованные фрагменты не содержат состава преступления «измена родине» (подобные беседы ведут со своими контрагентами лидеры, послы, министры и дипломаты разных стран. Порошенко не первый, кто ведёт их от имени Украины. И раньше, до него, они велись в той же тональности). Возвращение блудного Яценюка. Как украинский «киндер-сюрприз» снова войдет во власть © скриншот ТВ

Во-вторых, плёнки не могут быть приняты судом в качестве доказательства (если бы что-то и доказывали) по процедурным моментам.

В-третьих, Трамп, конечно, сражается с Байденом и украинское лыко будет ему в строку, к тому же Трамп человек эксцентричный, но одобрить уголовное преследование отставного проамериканского лидера, приведённого в своё время к власти американцами, только потому, что оный лидер почтительнейше внимал вице-президенту США, значит глубоко унизить Америку. Кто поверит стране, чьи ставленники так плохо кончают?

В-четвёртых, для самих украинских олигархов, которые ненавидят Петра Алексеевича, его посадка невыгодна. Легко посадить Порошенко можно по коррупционной статье, на основании корректно легализованных на Западе «плёнок Онищенко». Но тогда придётся вскрыть все коррупционные схемы, в которых украинские политики и олигархи участвуют, участвовали или собираются участвовать. А за схемами стоят не только деньги, которые будут недоплачены украинским олигархам, но и чиновники низшего и среднего звена, обеспечивающие бесперебойную работу коррупционных схем.

Поэтому 16 дел против Порошенко спокойно ждут, когда их закроют из-за отсутствия состава преступления или под другим благовидным предлогом.

Есть ещё один нюанс — посредством Порошенко был легализован переворот 2014 года. Его уголовное преследование убедительно докажет, что при помощи США к власти на Украине пришли преступники и коррупционеры. Вряд ли Порошенко захочет молчать и выгораживать Яценюка, а также скрывать роль американцев в разграблении Украины. Такой ход возможен в случае коренного изменения американской политики не только на Украине, но в Восточной Европе в целом. Коррупция патриотов Украины — это все-таки патриотизм или коррупция? © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Надо также иметь в виду, что при помощи «плёнок Деркача» Коломойский «посылает привет» самому Зеленскому и американским элитам. О Зеленском в последнее время только ленивый не говорит, что он стал вторым, ухудшенным изданием Порошенко. Даже Ахметов (с теми же схемами) вошёл в силу при новом гетманском дворе. Посадка Порошенко будет означать серьёзную угрозу посадки самого Зеленского (пусть и после окончания президентских полномочий).

На американском направлении Коломойский, засвечивая коррупционные схемы демократов, пытается расколоть двухпартийный консенсус, направленный против него лично. Единственное, в чём обе сражающиеся за власть не на жизнь, а на смерть группировки американской элиты согласны, так это в том, что Коломойский — огромная «заноза в заднице» (как охарактеризовал его Байден). Устраивая скандал, направленный против демократов, Коломойский пытается стать «другом» Трампа. А чтобы президенту США было некуда деться от такого «заманчивого» предложения, в СМИ вбрасывается информация, что плёнки якобы попали к Деркачу от личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

В рамках всей этой игры посадка Порошенко не имеет смысла. Ее можно использовать лишь как тактический ход в определённых обстоятельствах, которые должны сами сложиться. В частности, необходимо резко снизить влияние на украинскую политику радикальных националистов, чьим легальным лидером является Порошенко, а его партия «Евросолидарность» — точкой сборки радикалов.

Теоретически Порошенко может сесть, но пока в этом не заинтересованы основные игроки (как внешние, так и внутренние), шансы на реализацию такого сценария мизерны. Поэтому уголовные дела против него плодятся, а движения ни по одному из 17 дел нет. Если бы власть захотела его посадить, довела бы до конца одно дело, а остальные возбуждала и рассматривала, когда Порошенко уже сидел бы в тюрьме.

Так было в случае с Тимошенко, кстати, и в случае с Ходорковским тоже. У Порошенко же чем больше дел, тем выше рейтинг. А многие из тех, кто пытался его посадить год назад, уже переключились на уничтожающую критику Зеленского, которого год назад на руках носили.