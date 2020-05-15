Заседание Контактной группы в Минске, состоявшееся два дня назад, по вине украинской стороны завершилось безрезультатно, о чем подробно вчера рассказал полпред России Борис Грызлов

По его словам, используемая представителями Киева тактика сводится к полному нежеланию вести прямой диалог с участниками переговорного процесса из ДНР и ЛНР. Грызлов отметил, что «особенно обострилась обстановка вчера на заседаниях подгрупп из-за нового состава украинских представителей». Некоторые из них проявили «открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса». Надежда на выход из тупика. Чего ждать от встречи глав МИД «Нормандской четвёрки» © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Украинские переговорщики, как указал Грызлов, «активно пытаются выдавливать» представителей ДНР как из Контактной группы, так и из рабочих подгрупп. На самом деле, блокирование Минских переговоров полностью соответствует неоднократно изложенной Владимиром Зеленским позиции. Она состоит из нескольких пунктов, которые прямо противоречат как Минским соглашениям, так и «формуле Штайнмайера». Украинский президент прямо отказался вносить в Конституцию особый статус Донбасса. Выборы на мятежных территориях, по его мнению, возможны только после возвращения украинско-российской границы под контроль Украины, хотя в Комплексе мер по имплементации Минских соглашений прописан другой порядок — прямо противоположный.

По сути дела, нынешний украинский правитель продолжает политику своего предшественника, правда, Порошенко был чуть осторожней в отношениях с Берлином и Парижем и старался делать вид, что соглашения не выполняются исключительно по вине России. Зеленский же при почти полном отсутствии политического опыта и умения маневрировать простодушно и прямо признается, что он не считает возможным их выполнять вообще. Взлёт «ястребов» и красные линии Зеленского. Как Украина готовится к «Нормандской встрече» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Ситуация в очередной раз зашла в тупик, однако на сей раз похоже, что это абсолютно не устраивает прежде всего Германию, а уже потом и Францию. Формально оба члена "нормандской четверки" поддерживают Украину, однако для них амбиции Киева, желающего вернуть Крым и Донбасс, ничего не значат. Они прежде всего хотели бы подвести черту под войной на европейском континенте, поэтому из двух столиц и звучат слова о безальтернативности процесса мирного урегулирования согласно Минским соглашениям.

И очень похоже, что именно в эти дни ситуация сдвинулась с мертвой точки. Берлин перешел к активным действиям, чтобы придать событиям новый импульс вопреки преградам, которые создает Киев. Свидетельство тому — визит замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, состоявшийся вскоре после телефонных переговоров Путина и Меркель о судьбах Донбасса. В этой поездке много странного и труднообъяснимого. Почему немецкие власти не удовольствовались видеоконференцией — такой формат общения логичен в условиях пандемии? Для чего им понадобилось говорить с Козаком с глазу на глаз и снимать наложенные на него санкционные ограничения на поездки в Европу? Вопреки санкциям. Куратор Украины Козак летал в Германию обсуждать Донбасс © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Скорее всего, дело в том, что Берлину важно было максимально обезопасить содержание переговоров от огласки, а видеоконференцию могли прослушать американские друзья и дать утечку, чтобы сорвать новую схему мирного процесса, которую собираются запустить немцы. Немецкая сторона наотрез отказалась раскрывать подробности переговоров Козака с советником Меркель Яном Хеккером. Но темой обсуждения был именно Донбасс. Это может означать лишь одно: итоги держатся в секрете именно потому, что они едва ли понравятся Украине. Зачем что-то скрывать, если позиция немецких властей остается прежней: они формально разделяют то, как Киев оценивает войну в Донбассе.

Но если речь идет о новой стратегии бескомпромиссного принуждения Украины к миру и выполнению Минских соглашений, то Киеву совершенно незачем это знать. По сути дела, Козак был приглашен для обсуждения украинских дел за спиной Украины. И это для нее очень плохой знак. Что-то такое, в принципе, должно было рано или поздно произойти, поскольку терпение Франции и Германии не безгранично. Немцам война обходится очень дорого. Из-за нее приходится постоянно продлевать санкции, которые наносят колоссальный ущерб немецкому бизнесу, давно обосновавшемуся в России. Требования выйти из санкционного режима звучат из уст немецких бизнесменов последние два года и становятся все более настойчивыми. Украинская власть выбирает войну © пресс-служба президента Украины

У президента Франции Эммануэля Макрона свои резоны — скорее политические, нежели экономические. Он выступает против изоляции России, считая, что ее нужно вновь ввести в состав ключевых игроков на европейском континенте. Таким образом, можно утверждать, что парад планет ныне складывается совсем не в пользу Украины. То самое терпение иссякло. В ближайшее время ее, как упрямую корову, начнут насильно за рога затаскивать в коровник, в который она упорно отказывается заходить.