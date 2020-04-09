«Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое», - с такими словами 7 апреля президент Зеленский обратился к нации. Понятно, что спичрайтеры постарались развить образ президента как мудрого взрослого, знающего, что надо делать для общего блага

Очередное обращение президента Украины к украинцам 7 апреля укрепило сложившееся у многих мнение, что на самом верху властной вертикали прочно укоренилась убеждение в верности избранного пути. Обоснованность мер, предпринятых для борьбы с эпидемией COVID-19, не вызывает у Владимира Зеленского ни тени сомнения. Такой взгляд выглядит странно. Мер-то было введено сразу несколько, они разные, реализация каждой из них идет своим чередом. Отсутствие дифференциации в оценке сделанного не может не удивлять. Одни меры, действительно, подтвердили свою необходимость, по поводу других возникли сомнения, третьи показали свою бесполезность, наконец, четвертые и вовсе оказались вредными.

Отнюдь неслучайно, что после введения карантинных мер Кабмин дважды — 2 и 8 апреля — вносил коррективы, направленные на смягчение некоторых из них. Правда, честно сказать об этом министры не решились. Первая порция послабления особого режима, принятая 2-го числа, в информационном пространстве была вообще представлена как его, режима, «ужесточение». Во второй раз послабление честно назвали послаблением. Однако президенту об этом, видимо, не доложили. Вот он и продолжает нахваливать правительственные антивирусные меры, включая те, что уже подправлены. Украина теряет землю, Зеленский теряет власть © REUTERS, AP

Чтобы не быть голословным, обратимся к тем фактам, которые предоставляет сам президент. Только предоставляет он их, правда, не своим сторонникам-оптимистам, а, наоборот, своим оппонентам. Как иначе понимать тот факт, что спустя почти месяц карантина власть говорит об обеспечении страны и людей всем необходимым для защиты от вируса не как о достигнутом результате, а как о процессе, который еще только приближается к завершению?

«Мы принимаем меры для полного обеспечения страны всем необходимым, — заявляет Зеленский, почему-то забывая уточнить, что речь идет об элементарном вопросе: обеспечении людей самыми простыми средствами профилактики — защитными масками. Их в Украине еще нет в достаточном количестве. Президент же продолжает кормить граждан завтраками: «Наша цель — в ближайшее время доставить в Украину 50 миллионов масок». Месяца на это не хватило, так? Именно так! И что? Кто-то из чиновников ответил за провал этой задачи? А ведь речь идет о простых масках. Кроме них, у страны множество других неотложных нужд.

Как можно на этом фоне безапелляционно заявлять, что «принятые меры правильны»? Кто подсказал президенту, что надо выпячивать позитив и уходить от разговора о просчетах и проблемах? Люди не слышат от президента ничего, что могло бы пригодиться им в практической жизни и деятельности. Из раза в раз звучит успевший набить оскомину джентльменский набор из общих фраз, пустых обещаний, изрядно надоевших призывов верить власти, жить дружно и проявлять солидарность. Если кто-то думает, что регулярными обращениями к нации президент выстраивает личную коммуникацию с избирателями, этого оптимиста стоило бы разочаровать. Не выстраивает. Тех, кто верит сказанному, с каждым днем становится все меньше.

Сейчас важнейший вопрос для миллионов украинцев — это вопрос о заработке в условиях карантина. Однако от обсуждения мер экономической, социальной, социально-психологической помощи населению президент опять уклонился. «Мы все очень хотим иметь нормальное, человеческое лето, — сказал он. — Привычное. С морем, путешествиями, мороженым и загаром. Давайте сделаем себе нормальное лето». Кто же против такого предложения? Давайте, конечно, давайте! А что с деньгами? Где их взять на «привычное лето с морем и путешествиями», если папа, благодаря «правильным мерам», не работает и тратит то, что, слава Богу, успел накопить, пока власть с ее мерами его не остановила? Русский вирус: хроники украинской чумы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Уверенность президента в своей правоте и эффективности антивирусных действий зиждется, как он сам заявил в обращении к нации, на статистических данных. «В настоящий момент статистика свидетельствует о том, что принятые нами меры правильны. Они не были преждевременны и слишком суровы. Мы анализируем развитие ситуации и продолжим действовать в соответствии с вызовами будущего», — говорит он, вызывая у украинцев вовсе не те чувства, которые хотел бы вызвать.

Излишнюю доверчивость Зеленского к «модным» наукам можно понять. Еще будучи кандидатом в президенты, он поверил социологии, рисовавшей ему заоблачные рейтинги. Она его не подвела. В статусе президента Зеленский готов так же слепо и как-то по-детски довериться статистике. Статистика же, в отличие от социологии, на этот раз его подводит. Причем в особо крупных размерах, представляя ситуацию с эпидемией на Украине в безнадежно розовом свете, очень далеком от реальности. Если «анализ развития ситуации», которым кичится президент, основан на статданных, то цена ему столь же невысока, как и этим данным: ломаный грош в базарный день.

Весьма показательно звучат слова киевского политолога Владимира Фесенко: «Рискну предположить, что по всем странам число реально инфицированных на COVID-19 как минимум на порядок (в 10 раз) больше, чем подтвержденных заболеваний. У нас, в силу малых масштабов тестирования, число реально инфицированных на COVID-19 почти наверняка на два порядка (в 100 раз) больше, чем подтвержденных заболеваний, т.е. около 1,5 млн. человек». Эти оценки президенту неизвестны? О них ему не докладывают? Как же в таком случае быть с «анализом развития ситуации», с реагированием на «вызовы будущего»? Не будут ли они односторонними, а значит, ущербными?

Убеждение себя самого и других в собственной безусловной правоте в случае с президентом Зеленским это — типичный пример государственной инфантильности и политической безответственности. Обращает на себя внимание тот факт, что, кроме лидера Украины, встать в позу мудрого отца нации не позволил себе никто. За исключением, разве что, председателя Си ЦзиньПиня. Хотя мнимые успехи украинской власти в сдерживании эпидемии не идут в сравнение с реальными успехами властей Китая.

Мало кто из украинцев сейчас согласится участвовать в новой ролевой игре — «обиженные дети и мудрый отец нации». Во-первых, их нынешнее положение отнюдь не располагает к играм. Во-вторых, навязываемый сверху формат игры трудно воплотить на практике. С точки зрения глубины и остроты понимания реального положения дел, те, кто должен, по замыслу технологов Зеленского, изображать «детей», годятся в отцы тому, кто примеряет к себе тогу «мудрого отца нации». К тому же, если «дети» и станут «обижаться» на «родителя», то не за то, что он не позволяет им «есть мороженое». А за то, что им вообще нечего есть.