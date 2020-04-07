Коронавирус – болезнь бедных

Социальное неравенство способствует распространению пандемии и усугубляет кризис

В первые недели пандемии коронавирус называли болезнью социальной элиты. В длинном списке заразившихся мелькали имена известных политиков и киноактеров, музыкантов, спортсменов, представителей шоу-биза и прочих медийных звезд. Список заразившихся знаменитостей обновлялся в ежедневном режиме. И эти поверхностные наблюдения, помноженные на слухи и панику, создавали почву для рассуждений о необыкновенных социальных особенностях новой болезни. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Журналисты, эксперты и проповедники в церквях говорили о том, что угроза коронавируса уровняла между собой богатых и бедных. Кто-то откровенно злорадствовал, усматривая в этом заслуженную небесную кару для поправшей земные законы власти. А кто-то надеялся, что испытание вразумит чиновников и миллиардеров, заставляя их обратить внимание на проблемы простых людей. Ведь прежде они практически не страдали от опасных заболеваний, находясь под постоянным наблюдением медиков и под надежной защитой социальных барьеров.

Подобные заблуждения поначалу бытовали во всем мире, а губернатор мексиканского штата Пуэбла Мигель Барбоса вообще заявил о том, что бедные имеют против COVID-19 некий особый иммунитет. То же самое говорили и в Украине — ведь в числе первых коронавирусных больных были известные бизнесмены и депутаты, неудачно отдохнувшие в фешенебельном Куршевеле. Поначалу болезнь распространялась в их окружении. И многие откровенно радовались, что представители власти должны будут лечиться не в западных клиниках, а у себя на родине, где они годами уничтожали построенную в советские времена медицину.

Однако развитие пандемии расставило все на свои места. Первые случаи заболевания действительно фиксировались в среде обеспеченных граждан — по причине того, что они часто путешествовали по миру и первыми оказались в заграничных очагах этой болезни. Но затем в Украину вернулись сотни тысяч заробитчан, которые работали на польских фабриках, трудились на испанских стройках и ухаживали за итальянскими стариками. А это сразу привело к новым вспышкам болезни — в Тернополе, Черновцах, Житомире, Львове и Луцке. После чего COVID-19 быстро распространился по всей стране. Западная Украина с 30.03 по 3.04: лидерство по смертности от коронавируса, но война и криминал - по распорядку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И тогда быстро выяснилось — малообеспеченные люди являются главной группой риска в условиях глобальной пандемии. Болезнь не только не уравняла между собой разные слои современного общества — скорее, она дополнительно подчеркивает его глубокий социальный раскол. Представители элиты окружены комфортом и заботой врачей, хорошо питаются, не испытывают нужды в медицинских препаратах и средствах защиты, а в самом тяжелом случае для них всегда будет зарезервирована палата с реаниматологом и аппаратом искусственной вентиляции легких. Как сообщил бывший депутат, в Днепре уже выделили для лечения ВИПов недавно отремонтированную детскую онкологическую клинику. А для больных из простонародья заблаговременно вырыто шестьсот новых могил, что хорошо показывает, кого намерена спасать местная власть.

Среди умирающих от коронавируса украинцев абсолютно преобладают простые и никому не известные люди. Среднестатистический украинец не может обеспечить себя парацетамолом и медицинскими масками, которых не хватает даже для персонала провинциальных больниц. Постоянно дорожающие овощи становятся для него настоящим деликатесом, и миллионы людей размышляют о том, как они будут жить дальше, потеряв работу и растратив последние средства к существованию. Ведь им нужно покупать еду и лекарства, оплачивать аренду жилья, растить детей и платить долги по кредитам. Карантин глазами простых людей. Деревня под Переяславом. Много непонятного, все возмущены © Украина.ру/Рима Войсток

Нужда гонит таких людей на улицу, несмотря на условия карантина. Малоимущие украинцы устраиваются курьерами и грузчиками, работают водителями, уборщиками и поварами, трудятся медсестрами, которые постоянно заражаются в результате контакта с больными. Они бегают в поисках скидок по незакрывшимся магазинам, стоят в огромных очередях на базарах, которые фиксировались за последние дни в разных регионах страны, пробираются в села, чтобы привезти запасы из погребов. И постоянно подвергаются риску, который практически не грозит состоятельным украинцам.

Подобные тенденции фиксируются сейчас во всем мире, а в США это привело к настоящей социальной трагедии. «Журналисты составили карту заражений коронавирусом по районам Нью-Йорка. Оказалось, что наибольшее количество инфицированных в бедных и чёрных/латиноамериканских районах. Может, они просто ленивые и плохо моют руки? Потом посмотрели карту по типу занятости, и, сюрприз-сюрприз, оказалось, что в этих неблагополучных районах живут те, кто работает доставщиками, продавцами, работниками складов, в обслуживающем секторе. Все те, кто вынужден продолжать ходить на работу в карантин, рискуя своей жизнью. Модные нью-йоркские блогеры выкладывают фотографии пустых улиц. Кажется, что город вымер. На самом деле модные блогеры перемещаются на машинах и не спускаются в метро», — пишет из США блогер Александр Назаров, публикуя снимок из городской подземки. Она буквально забита бедными людьми с темной кожей, которые едут работать, потому что у них нет других выходов.

Подцепив COVID-19, эти американцы часто вообще не сообщают о себе докторам. «Если вы заболеете коронавирусом и вам понадобится госпитализация, то в США лечение обойдется вам: без страховки — $42 000-74 000, со страховкой — $22 000-$38 000. Неудивительно, что люди боятся обращаться за помощью к врачу и думают в первую очередь о последствиях счетов, а не о последствиях болезни», — сообщает из Лос-Анджелеса украинец Анатолий Ульянов. Естественно, это приводит к постоянному распространению эпидемии. Среди заболевших коронавирусом так много бедняков, что власти размещают бездомных на автомобильных стоянках, позволяя им лежать посреди огороженных парковок на одеялах, прямо под дождем или солнцем.

Конечно, шансы таких людей будут куда ниже, чем у любой заразившейся знаменитости со страниц светской хроники. А их количество постоянно растет, потому что владельцы американского жилья выбрасывают на улицу неплатежеспособных съемщиков, не обращая внимания на пандемию и безработицу. И все это подстегивает распространение коронавирусной инфекции, которая становится болезнью американских социальных низов.

Неравенство проявляет себя даже в бытовых условиях самоизоляции. Актер Уилл Смит призвал поклонников оставаться дома, после чего в соцсетях опубликовали фото его огромного и дорогого особняка, в котором нескучно коротать время на карантине. Целый ряд знаменитостей — например, самая молодая в мире женщина-миллиардер Кайли Дженнер — напоказ демонстрируют в инстаграме свою роскошную жизнь, на которую не повлиял никакой кризис. Собственные бассейны, спортзалы и парки позволяют им сохранять прежнюю форму, в то время как сотни миллионов людей заперты в тесных помещениях, как в тюрьме. Что уже привело к всплеску массового бытового насилия.

Теоретики социального расизма открыто оправдывают это положение дел. Они делят человечество на людей первого и третьего сорта — на привилегированных больных, которые заслуживают качественного лечения от болезни, и тех, чья жизнь не имеет большой цены.

«Представьте два магазина посуды. В одном обычные чашки, глина, немного фарфора. В другом множество предметов из утонченного хрусталя. После небольшого землетрясения (вирус тяжелее гриппа, но не такой уж страшный) во втором магазине разобьется намного больше посуды. Образно выражаясь, популяция Италии включала огромное количество таких хрупких «хрустальных ваз». У нас таких пациентов намного меньше, это деятели культуры, ученые и врачи, которые получают такое же качественное лечение, как в Италии. Именно они сейчас в группе максимального риска, и их нужно защищать в первую очередь», — цинично написали об этом в «Новой газете».

Реальность же такова — чтобы успешно бороться с пандемией, нужно преодолеть кастовые барьеры современного общества, обеспечив всем равный доступ к медицинской помощи, к достойной работе и базовым социальным благам.

Без этого не получится преодолеть ни вирус, ни кризис.