Пентагон заявил о блокировки доступа России к терминалам Starlink - Bloomberg - 10.05.2024 Украина.ру
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Пентагон заявил о блокировки доступа России к терминалам Starlink - Bloomberg
Пентагон заявил о блокировки доступа России к терминалам Starlink - Bloomberg - 10.05.2024 Украина.ру
Пентагон заявил о блокировки доступа России к терминалам Starlink - Bloomberg
Пентагон препятствует использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на Украине. Об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб в интервью Bloomberg
2024-05-10T10:52
2024-05-10T10:52
новости
пентагон
украина
россия
илон маск
starlink
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"США активно сотрудничают с правительством Украины и компанией SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink", — приводит Bloomberh слова Пламба.При этом политик не уточнил, какие именно шаги предприняли в Пентагоне, но рассказал, что ведомству удалось достичь компромисса с владельцем Starlink Илоном Маском.Ранее вице-премьер Украины Михаил Федеров заявил, что отключение терминалов спутниковог Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева.В феврале этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал спор между киевским режимом и американским бизнесменом Илоном Маском насчет использования терминалов Starlink российскими военными. Песков сказал, что это несертифицированная в России система и поэтому не может поставляться и использоваться в стране.
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новости, пентагон, украина, россия, илон маск, starlink
Новости, Пентагон, Украина, Россия, Илон Маск, Starlink

Пентагон заявил о блокировки доступа России к терминалам Starlink - Bloomberg

10:52 10.05.2024
 
© Mil.gov.ua
© Mil.gov.ua
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Пентагон препятствует использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на Украине. Об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб в интервью Bloomberg
"США активно сотрудничают с правительством Украины и компанией SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink", — приводит Bloomberh слова Пламба.
При этом политик не уточнил, какие именно шаги предприняли в Пентагоне, но рассказал, что ведомству удалось достичь компромисса с владельцем Starlink Илоном Маском.
Ранее вице-премьер Украины Михаил Федеров заявил, что отключение терминалов спутниковог Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева.
В феврале этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал спор между киевским режимом и американским бизнесменом Илоном Маском насчет использования терминалов Starlink российскими военными. Песков сказал, что это несертифицированная в России система и поэтому не может поставляться и использоваться в стране.
Зеленский и Дуда
6 мая, 20:07
Польша профинансирует более 20 тысяч терминалов Starlink для УкраиныВаршава продолжит финансировать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые ранее и передала Киеву, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает "Украинская правда"
 
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