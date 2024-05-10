https://ukraina.ru/20240510/1055000936.html

Пентагон заявил о блокировки доступа России к терминалам Starlink - Bloomberg

Пентагон заявил о блокировки доступа России к терминалам Starlink - Bloomberg - 10.05.2024 Украина.ру

Пентагон заявил о блокировки доступа России к терминалам Starlink - Bloomberg

Пентагон препятствует использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на Украине. Об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб в интервью Bloomberg

2024-05-10T10:52

2024-05-10T10:52

2024-05-10T10:52

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"США активно сотрудничают с правительством Украины и компанией SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink", — приводит Bloomberh слова Пламба.При этом политик не уточнил, какие именно шаги предприняли в Пентагоне, но рассказал, что ведомству удалось достичь компромисса с владельцем Starlink Илоном Маском.Ранее вице-премьер Украины Михаил Федеров заявил, что отключение терминалов спутниковог Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева.В феврале этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал спор между киевским режимом и американским бизнесменом Илоном Маском насчет использования терминалов Starlink российскими военными. Песков сказал, что это несертифицированная в России система и поэтому не может поставляться и использоваться в стране.

https://ukraina.ru/20240506/1054937718.html

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новости, пентагон, украина, россия, илон маск, starlink