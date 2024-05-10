https://ukraina.ru/20240510/1055000692.html

СМИ: В Словакии удвоилось количество задержанных на границе уклонистов с Украины

СМИ: В Словакии удвоилось количество задержанных на границе уклонистов с Украины - 10.05.2024 Украина.ру

СМИ: В Словакии удвоилось количество задержанных на границе уклонистов с Украины

В Словакии с начала года задержано 338 мужчин призывного возраста из Украины, которые пытались нелегально попасть на территорию страны, чтобы уклониться от военной службы. Об этом 10 мая сообщило украинское агентство УНН

2024-05-10T10:05

2024-05-10T10:05

2024-05-10T10:05

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словакия

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уклонисты

граница

пограничники

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По данным агентства, этот показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года."За первые четыре месяца 2024 года количество украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые сбежали в Словакию, чтобы уклониться от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год, сообщила словацкая пограничная полиция", - говорится в публикации.Только в мае словацкие правоохранители задержали 45 мужчин на зеленой границе. В прошлом году за аналогичный период задержали четыре человека.Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада Украины поддержала законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Теперь штрафы для уклонистов от службы в украинской армии увеличатся в несколько раз.Если ранее украинцам в случае отсутствия регистрации или устаревших данных грозил штраф до 850 гривен (около 2000 рублей), то теперь за уклонение от мобилизации в военное время они должны будут отдать от 17-25,5 тысяч гривен (первое или повторное нарушение).

https://ukraina.ru/20240501/1054826211.html

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новости, словакия, украина, уклонисты, граница, пограничники