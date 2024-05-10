https://ukraina.ru/20240510/1055000692.html
СМИ: В Словакии удвоилось количество задержанных на границе уклонистов с Украины
СМИ: В Словакии удвоилось количество задержанных на границе уклонистов с Украины - 10.05.2024 Украина.ру
СМИ: В Словакии удвоилось количество задержанных на границе уклонистов с Украины
В Словакии с начала года задержано 338 мужчин призывного возраста из Украины, которые пытались нелегально попасть на территорию страны, чтобы уклониться от военной службы. Об этом 10 мая сообщило украинское агентство УНН
2024-05-10T10:05
2024-05-10T10:05
2024-05-10T10:05
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украина
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пограничники
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По данным агентства, этот показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года."За первые четыре месяца 2024 года количество украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые сбежали в Словакию, чтобы уклониться от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год, сообщила словацкая пограничная полиция", - говорится в публикации.Только в мае словацкие правоохранители задержали 45 мужчин на зеленой границе. В прошлом году за аналогичный период задержали четыре человека.Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада Украины поддержала законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Теперь штрафы для уклонистов от службы в украинской армии увеличатся в несколько раз.Если ранее украинцам в случае отсутствия регистрации или устаревших данных грозил штраф до 850 гривен (около 2000 рублей), то теперь за уклонение от мобилизации в военное время они должны будут отдать от 17-25,5 тысяч гривен (первое или повторное нарушение).
https://ukraina.ru/20240501/1054826211.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, словакия, украина, уклонисты, граница, пограничники
Новости, Словакия, Украина, уклонисты, граница, пограничники
СМИ: В Словакии удвоилось количество задержанных на границе уклонистов с Украины
В Словакии с начала года задержано 338 мужчин призывного возраста из Украины, которые пытались нелегально попасть на территорию страны, чтобы уклониться от военной службы. Об этом 10 мая сообщило украинское агентство УНН
По данным агентства, этот показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
"За первые четыре месяца 2024 года количество украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые сбежали в Словакию, чтобы уклониться от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год, сообщила словацкая пограничная полиция", - говорится в публикации.
Только в мае словацкие правоохранители задержали 45 мужчин на зеленой границе. В прошлом году за аналогичный период задержали четыре человека.
Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада Украины поддержала законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Теперь штрафы для уклонистов от службы в украинской армии увеличатся в несколько раз.
Если ранее украинцам в случае отсутствия регистрации или устаревших данных грозил штраф до 850 гривен (около 2000 рублей), то теперь за уклонение от мобилизации в военное время они должны будут отдать от 17-25,5 тысяч гривен (первое или повторное нарушение).