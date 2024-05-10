Президент Финляндии назвал военные действия единственным путем достижения мира на Украине - 10.05.2024 Украина.ру
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Президент Финляндии назвал военные действия единственным путем достижения мира на Украине
Президент Финляндии назвал военные действия единственным путем достижения мира на Украине - 10.05.2024 Украина.ру
Президент Финляндии назвал военные действия единственным путем достижения мира на Украине
Путь к миру на Украине лежит через поле боя. Такое мнение высказал в интервьюFrankfurter Allgemeine Zeitung президент Финляндии Александр Стубб
2024-05-10T10:31
2024-05-10T10:34
новости
финляндия
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украина
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"Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", — заявил Стубб.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны украинского конфликта вернуться к переговорам.В интервью журналисту Павлу Зурабину президент России Владимир Путин заявил, что не знает, хочет ли запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
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новости, финляндия, александр стубб, россия, украина, мир
Новости, Финляндия, Александр Стубб, Россия, Украина, мир

Президент Финляндии назвал военные действия единственным путем достижения мира на Украине

10:31 10.05.2024 (обновлено: 10:34 10.05.2024)
 
© РадиусАлександер Стубб
Александер Стубб
© Радиус
Читать в
Путь к миру на Украине лежит через поле боя. Такое мнение высказал в интервьюFrankfurter Allgemeine Zeitung президент Финляндии Александр Стубб
"Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", — заявил Стубб.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны украинского конфликта вернуться к переговорам.
В интервью журналисту Павлу Зурабину президент России Владимир Путин заявил, что не знает, хочет ли запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
- РИА Новости, 1920, 14.04.2024
14 апреля, 14:24
Арестович* рассказал, как США принуждают Украину согласиться на мирные переговоры с РоссиейСША прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить Киев к миру. Такое мнение высказал 14 апреля бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, передает издание украинское издание "Страна"
 
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