Президент Финляндии назвал военные действия единственным путем достижения мира на Украине
10:31 10.05.2024 (обновлено: 10:34 10.05.2024)
© РадиусАлександер Стубб
© Радиус
Путь к миру на Украине лежит через поле боя. Такое мнение высказал в интервьюFrankfurter Allgemeine Zeitung президент Финляндии Александр Стубб
"Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", — заявил Стубб.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны украинского конфликта вернуться к переговорам.
В интервью журналисту Павлу Зурабину президент России Владимир Путин заявил, что не знает, хочет ли запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
14 апреля, 14:24Арестович* рассказал, как США принуждают Украину согласиться на мирные переговоры с РоссиейСША прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить Киев к миру. Такое мнение высказал 14 апреля бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, передает издание украинское издание "Страна"