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Президент Финляндии назвал военные действия единственным путем достижения мира на Украине

Президент Финляндии назвал военные действия единственным путем достижения мира на Украине - 10.05.2024 Украина.ру

Президент Финляндии назвал военные действия единственным путем достижения мира на Украине

Путь к миру на Украине лежит через поле боя. Такое мнение высказал в интервьюFrankfurter Allgemeine Zeitung президент Финляндии Александр Стубб

2024-05-10T10:31

2024-05-10T10:31

2024-05-10T10:34

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"Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", — заявил Стубб.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны украинского конфликта вернуться к переговорам.В интервью журналисту Павлу Зурабину президент России Владимир Путин заявил, что не знает, хочет ли запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".

https://ukraina.ru/20240414/1054503701.html

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новости, финляндия, александр стубб, россия, украина, мир