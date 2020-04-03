Если бы украинская внешняя политика формировалась на Украине, можно было бы подумать, что ее определяют безумцы: нельзя же с такой настойчивостью уничтожать собственное государство, атакуя не только воображаемых противников, но даже друзей и потенциальных союзников, планомерно стараясь испортить отношения со всеми соседями

Уж насколько Белоруссия во главе со своим Батькой старалась сохранять лояльность по отношению к Киеву! И воссоединение Крыма не признавали, и встречались с Порошенко—Зеленским по-дружески, и нефтепродукты для ВСУ поставляли. Но не помогло: неблагодарная Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Белоруссии. В официальном заявлении представителя ЕС Жозепа Борреля сообщается, что Совет ЕС продлил ограничительные меры против Белоруссии, а к санкциям присоединились, цитирую, «страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA [Европейской зоны свободной торговли] Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина». Без денег нет любви. За что Киев обидел Лукашенко © пресс-служба президента Украины

Решение присоединиться к травле Белоруссии чрезвычайно невыгодно именно Украине, поскольку через белорусов оформлялись многие жизненно необходимые поставки из РФ в Украину. Сейчас речь не о моральной стороне подобных сделок представителей российского и белорусского бизнеса с обильно проливающим кровь русских людей майданным режимом, но о выгодности подобных гешефтов для самой украинской стороны. И тем не менее, Киев оказался вынужден наступить на собственный пищевод. Откуда же такая фанатичная жертвенность?

Введение Киевом санкций против Белоруссии кажется абсурдным, если не воспринимать происходящее как фрагмент некой большой картины. Для общего восприятия необходимо добавить в панораму происходящих событий обострение на всей линии восточного фронта, мощную медийную атаку на руководителя ОП Украины Андрея Ермака (которого связывали с миротворческим процессом), увольнение Сергея Сивохо, пытавшегося говорить о налаживании отношений с Донбассом, истерию ищущих «зраду» националистов и контролируемых ими СМИ. Всё вышеперечисленное имеет единую цель — удержание Украины в состоянии изнурительного конфликта со всеми соседями: введены санкции против Минска, идёт война на Донбассе, продолжается конфликт с Венгрией, искрит «дружба» с поляками, растёт напряженность на приднестровской границе (а в заблокированном Приднестровье треть населения — граждане Украины). Про Россию даже не вспоминаем. «Эта власть опасна». Выдержит ли Украина карантин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Одновременно вчерашние политические трупы, многочисленные майданные зомби толпой ринулись в массированную контратаку. В медийное поле вернулась даже такая нечисть, как Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Ульяна Супрун и прочие персонажи, место которых давно на осиновой скамье подсудимых. К слову сказать, политическое модерирование в украинском сегменте популярнейшей социальной сети поручено грантовой структуре «Стоп-фейк», тесно связанной с Марком Супруном — супругом приснопамятной «докторши Смерть». Новое-старое правительство также нашпиговано майданными и порохоботскими кадрами вроде министра Кабмина Олега Немчинова или министра образования Любомиры Мандзий.

Но самое главное — происходящие реальные дела. Решение о продаже земли, дискриминационный закон об образовании, тотальное ограбление регионов, безнаказанность организаторов госпереворота и коррумпированных деятелей постмайданной эпохи, легализация неонацистских структур через их привлечение к охране правопорядка — всё это свидетельствует об окончании кратковременной «оттепели» первых месяцев правления Владимира Зеленского.

С одной стороны, Владимир Александрович сам не смог воспользоваться предоставленным ему народом Украины шансом, с другой — противостоящие воле 70% избирателей силы смогли успешно перегруппироваться и перейти к системному давлению на нового президента. У Зеленского остаётся всё меньше возможностей для манёвра, тем более, что «западные союзники» видят в Украине не равноправного партнера, а обычную схему разделки свиной туши. Собственно, к разделке они и приступают. Но — для надёжности — обречённого на заклание хряка нужно полностью изолировать, чтобы он даже не думал вырываться на волю. Границу охранять некому. В Госпогранслужбе Украины не хватает кадров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отсюда играющая всеми цветами санкций, ограничений и взрывов граница с теми, кто мог бы оказать действенную помощь. А что происходит внутри загона — вирус галицкой короны, чума неонацистских свиней или грипп куриных мозгов — фактически никого не волнует. Важно, что жизнь в свинюшнике полностью контролируется извне.

И вообще, возможно, будущий мир — это внешне разделённая большими и малыми национализмами, но остающаяся глобальной экономика. После сворачивания откровенно глобалистского проекта, вызывавшего всё большее неприятие народов (а ситуация с пандемией лишь усилила их взаимное недоверие), транснациональные элиты опробуют вариант управления своими активами через региональных менеджеров, мимикрирующих под ярых националистов. И пока натравливаемые друг на друга народы будут смотреть на соседей сквозь оружейный прицел, иные продолжат получать — и с тех, и с других — двойную прибыль. Включая торговлю оружейными прицелами.