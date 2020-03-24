Марш слабоумных, или С-14 против COVID-19

Украинское постмайданное общество на протяжении всего периода пандемии даёт ошеломительные примеры неадекватности. Причём речь идёт не только о рядовых гражданах, но и о представителях правящего класса

То председатель Комитета по здравоохранению Верховной Рады подозревается в торговле медицинскими масками, которые он оптом скупал на Украине и переправлял за границу, то зампред Харьковского облсовета в разгар эпидемии отправляется отдохнуть в Париж, откуда привозит болячку и пытается инфицировать окружающих, то министр здравоохранения заявляет о своём решительном желании продолжать убийственные «реформы» Ульяны Супрун. «Мне хватает тех правильных людей, которые работали при и.о. министра охраны здоровья Супрун, которые хотят и в нашей модели продолжить реформы западного образца», — подчеркнул министр Илья Емец в «Большом интервью» 112 телеканалу.

Выходит, «медреформа» от американской медсестры, которая в значительной степени виновата в нынешнем беспомощном состоянии украинской медицины, будет продолжена — вместе с закрытием тубдиспансеров, психиатрических клиник, резким удорожанием медицинских услуг. Правда, обещает Емец, окончательное введение этих безумных решений будет отсрочено с 1 апреля на пару месяцев. Но тенденция понятна: железная воля к «оптимизации» тубдиспансеров в разгар пандемии легочного заболевания — это как раз то, чего нам сейчас не хватало. Эпидемия в помощь. Коронавирус позволил националистам мобилизовать «санитарный резерв» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Интересно, каких ещё «реформ западного образца» не хватает в стремительно разваливающейся Украине? Некоторые украинские врачи, особенно на западе страны, уже вошли в историю медицины. Как не запомнить имена тех, кто восторженно распевает украинский гимн по причине недопуска к ним пациентов, или тех эскулапов, которые убегают от больных. Так, в городе Галич Ивано-Франковской области в районную больницу пришёл некий гражданин Андрей Марунчак, который предположил, что мог подхватить за границей коронавирус. «Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил "Что вы хотите". Я ответил, что задыхаюсь и у меня болит в груди. У него первый вопрос: "А вы откуда приехали?". Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать», — рассказывал мужчина в сюжете ТСН. Для сравнения: в «неблагонадёжном» с точки зрения расово-правильных патриотов Херсоне врачи терпеливо уговаривали (и уговорили) вздорного пациента проследовать в инфекционную больницу. Перед нами «два мира — две системы». Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Зато национальная сознательность продолжает зашкаливать. Незадолго до памятного молебна в Тернополе (где прихожане умоляли Всевышнего не сажать на их благословенной земле самолёт с эвакуированными из Уханя соотечественниками) миру был явлен ещё один пример истинного украинства. «Небольшой штрих к антивирусному молебну в Тернополе, — рассказывает своим читателям известный журналист Андрей Марчук. — Несколько дней назад в этом городе нашли подкинутого младенца. Так вот, местные чиновники — те самые, которые объявили эвакуацию из Уханя "геноцидом украинского народа", — дали новорожденной девочке фамилию Бандера. Оксана Богдановна Бандера, потому что Бог дал на праздник святой Оксаны. Не фейк, не шутка, не провокация. Никакие российские СМИ не могут макнуть украинскую дикость так, как это делают сами украинцы во главе со своей богом данной властью».

Впрочем, мы отвлеклись.

Рукотворный коллапс в городском транспорте стал ещё одной иллюстрацией некомпетентности действующей власти. Давка пассажиров (куда более опасная с точки зрения распространения вируса, нежели транспортная нагрузка в обычные дни), разбитые разъяренными гражданами окна трамваев, блокирующие трамвайные и железнодорожные пути люди, драки с водителями и кондукторами… Характерен комментарий в социальной сети после закрытия харьковского метрополитена обычного горожанина, который можно цитировать, лишь опуская эмоциональные определения: «Утренний трамвай из спального района — битком! Каким же надо быть [нецензурно], чтобы закрыть метро, не запретив при этом работу фирм, предприятий и организаций (потому, что могут спросить "за упущенную прибыль, сорванные контракты и т.д.")?!!! При этом, плотность толпы в "разрешенном" наземном транспорте выросла раза в 2-3. Если через неделю-полторы в Харькове случится "внезапная" вспышка, знайте — персональная ответственность на В.А. Зеленском… И его предупреждали. "Ой! А я не знал" — не прокатит. Зато [нецензурно] с экрана красиво. Шоумен [нецензурно]». Ад для населения, рай для спекулянтов. Как на Украине борются с коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чувствуя свою беспомощность, дорвавшееся до власти поколение гаджетов пытается прильнуть к могучему плечу «истинных патриотов». И вот уже киевская мэрия во главе с господином Кличко «для поддержания правопорядка» привлекает ультраправую организацию «Муніципальна варта» (очередное воплощение группировки «С14»), боевики которой участвовали в погроме цыганского табора на Лысой горе в Киеве, а также совместно с министром инфаструктуры, выходцем из рядов аваковского МВД Владиславом Криклием недавно проводила карательный рейд против цыган на киевском железнодорожном вокзале.

Теперь неонацисты официально получили право проверять документы и применять силу против неугодных. А мы удивляемся, откуда берутся людоедики, вроде Евгения Томчука, который после своего возращения из Польши прославился на всю Украину заявлением, дескать, карантин соблюдать не будет: «Это проблема для пожилых людей. Скажу честно: я сильно себя не собираюсь чем-то ограничивать». Быстро выяснилось, что сей винницкий сверхчеловек обычный нацик, персонаж серии фотографий, где он зигует на фоне европейских пейзажей. Подобным арийским экземплярам, разумеется, надо не дома сидеть, а в рамках облав и проверок другими понукать.

И никакой коронавирус уж точно не мешает дальнейшему распространению среди жителей расово-правильной Украины эпидемии возвеличивания нацистских преступников и коллаборантов, а заодно публичному чествованию тех из них, кто дожил до наших дней. Так на Львовщине отметили 95-летие унтершарфюрера дивизии СС «Галиция» Романа Мацука; в честь юбилея восторженные почитатели с почтением преподнесли старцу его портрет в молодости — в ладной немецкой форме.

Почти каждый день приходят известия о подобных акциях, а фото юных бандеровцев, с благоговением слушающих сивых упырей, активно тиражируются СМИ и социальными сетями. Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский комментирует одну из подобных благостных картинок: «Ветеран дивизии СС "Галиция" Дмытро Гуменюк зомбирует детей из Пласта. Подвиг ветерана СС и УПА отмечен двумя государственными наградами — Орденом за заслуги II и III степени. После разгрома дивизии боец Гуменюк сбежал в родное село. В интервью с гордостью рассказывал, как уже будучи в УПА, он убивал людей удавкой: "Накидывали идущему впереди на горло и поворачиваясь затягивали на шее"».

Вышеупомянутый винницкий юноша Евгений Томчук лишь крупица тщательно взращиваемого каннибальского племени. Что они будут делать дальше (особенно в свете всё усиливающихся требований их покровителя господина Авакова ввести режим чрезвычайного положения), остаётся лишь догадываться. Хотя вот некстати вспомнилось, как месяц назад в винницкую синагогу, что на тамошней улице Грушевского, с криками «Бей жидов» ворвался пьяный гражданин — крушил, плевался, дрался. Буянившего «патриота» полиция отпустила почти сразу. Оно и понятно: возможно, с этим общественником им ещё в патрули ходить, украинцев от коронавируса защищать. Как и положено настоящей патриотической власти.