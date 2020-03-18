В начале этой недели отношения Владимира Зеленского с собственной фракцией в Раде выглядели так, как будто бы часть депутатов решила поднять мятеж

В понедельник утром стало известно, что парламент уходит на карантин до 3 апреля, что можно однозначно квалифицировать как отказ народных избранников рассматривать два крайне проблемных закона: о продаже земли и невозможности возвращения «Приватбанка» прежним владельцам, то есть олигарху Игорю Коломойскому. Через несколько часов Зеленский записывает обращение к народу, в котором призывает Раду продолжить работу в режиме пленарных заседаний и принять злополучные законы. А вечером «слуг народа» собрали в Офисе президента, где им, по свидетельству присутствовавших, была устроена настоящая головомойка.

Зеленский в ультимативной форме потребовал, чтобы депутаты исполнили все выдвинутые им условия, поскольку от этого зависит, получит Украина кредит от МВФ в размере пяти с половиной миллиардов долларов или нет. И получил согласие. Поздно вечером спикер Рады Дмитрий Разумков собрал межфракционное совещание, на котором ситуация вернулась к исходной точке. Представители других фракций убедили «Слугу народа», что не надо отменять карантин и рассматривать вышеуказанные законопроекты. Бунт на корабле Зеленского. А будут ли последствия? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Собственно, и в самом президентском парламентском монобольшинстве оформились две группы, выступающие против как продажи земли, так и антиколомойского закона. Первая уже получила название «группа 60» по числу депутатов, подписавших обращение к президенту с требованием вообще снять с повестки дня земельный закон, как не отвечающий интересам граждан Украины. Вторая группа, примерно такая же по численности, состоит из депутатов, прошедших в парламент при поддержке Коломойского — финансовой или политической, и тех, кто решил по тем или иным соображениям присоединиться к этому сообществу. То есть речь идет о расколе внутри «Слуги народа», который обещает стать необратимым. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Во вторник Зеленский представил в парламенте нового генпрокурора и министра экономического развития, за кандидатуры которых депутаты благополучно проголосовали, а также приняли законы, необходимые для борьбы с коронавирусом. И на этом все. К работе в пленарном режиме они не приступили, а вернулись на карантин. Было видно, что между президентом и спикером парламента пробежала черная кошка. Впервые Разумков по завершении выступления Зеленского не пошел его провожать.

Идет ли речь о полноценном бунте на корабле? По всей вероятности, нет. Зеленский, как утверждают эксперты, имел ресурс додавить депутатов и заставить их сделать то, чего он просит. Но похоже, что его планы изменились. И связано это с несколькими вещами: полной неопределенностью с кредитом от МВФ, который с очень высокой долей вероятности никто давать не собирается, и ситуацией с закрытием границ европейскими странами. Украинцы потеряли возможность безвизового въезда в Шенгенскую зону. Это значит, что Европа уже не имеет для Украины прежнего значения, а следовательно, и европейское влияние на внутриукраинскую ситуацию резко снижается. Падение фондовых рынков в США ослабляет зависимость правящей команды от американского посольства. Все пошло вразнос, и Украина, во-первых, сама никому особенно не нужна, во-вторых, ей нужно думать о себе, а не ожидать, как обычно, помощи извне. Ее не будет. Сколько потеряет экономика Украины из-за коронавируса © REUTERS, Pavlo Palamarchuk | REUTERS, Pavlo Palamarchuk | Перейти в фотобанк

В этих условиях навязывать Раде закон о продаже земли не имеет никакого смысла. После его принятия на политической карьере значительной части народных избранников можно будет смело ставить крест. Да и идти против одного из самых влиятельных олигархов может выйти себе дороже. Поэтому президенту надо потянуть время, чтобы осмотреться и решить, стоит ли вообще выполнять потерявшие актуальность требования МВФ. Пауза затянется как минимум до середины апреля, когда по графику должны возобновиться пленарные заседания.

На горизонте явно замаячила возможность обретения страной хотя бы частичной политической субъектности и очень серьезной коррекции политического курса. Если совсем недавно украинский суверенитет был призрачным (Украина управлялась внешними игроками), то в условиях невиданного мирового кризиса его можно наполнить реальным содержанием. Воспользуется ли этой возможностью нынешний глава государства? Сложно сказать, но первым шагом могло бы стать объявление дефолта по долгам за кредиты. В этом году Украина обязана выплатить 17 миллиардов долларов. Это грозит обернуться бесповоротным крахом украинской экономики. Ответственный правитель такого допустить не может.