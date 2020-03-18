По представлению Зеленского Рада утвердила Ирину Венедиктову в должности генерального прокурора Украины. И вновь расцвели у отдельных граждан Украины надежды на посадку Порошенко

Это удивительно само по себе. Можно подумать, в стране нет иных проблем, кроме как посадить пятого президента. Посадить, конечно, можно. Вон Януковича вообще хотели убить. Причём, судя по всему, так же показательно зверски, как Каддафи. Но Янукович, отказавшись вовремя подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, сломал карьеры таких достойных людей, как Эштон, Баррозу и многих других, которых сегодня уже мало кто помнит. За это его и стремились примерно наказать, в назидание иным набобам постсоветских княжеств, чтобы они знали своё место и не смели перечить белым господам с Запада.

Отсидела в тюрьме и Тимошенко, дважды работавшая украинским премьером и набравшая на президентских выборах 2010 года более 11,5 млн голосов, уступив Януковичу всего 3,5%. Но Юлия Владимировна покусилась на монополию Запада по устройству майданов, попытавшись самостоятельно (вопреки тому, что Запад признал результаты выборов) свергнуть Януковича. Это, конечно, не такой смертный грех, как у самого Виктора Фёдоровича, который своим непониманием текущего момента сломал продуманную стратегическую операцию Запада по мирному захвату Украины, вынудив организовать второй Майдан на год раньше задуманного и пойти на вооружённый переворот, лишивший Америку Крыма. Поэтому Тимошенко Запад не преследовал, даже периодически лицемерно выражал обеспокоенность судьбой «лидера оппозиции». Но и Януковичу тиранить бедную бабушку не мешал. В конечном итоге из тюрьмы Юлия Владимировна вышла уже политиком второго эшелона. Запад не любит самодеятельность.

Порошенко себе ничего такого не позволял. Он, конечно, иногда саботировал финансово-экономические задачи, ставившиеся перед ним в интересах отдельных западных политиков, предпочитая направлять финансовые потоки в собственный карман. Но такие мелкие грешки Запад своим ставленникам на местах традиционно прощает. Всё равно всё наворованное хранится на Западе и в удобный момент конфисковывается Западом же. Главное, что в политическом плане Порошенко полностью реализовывал стратегию США, ни на шаг не позволяя себе отступить в сторону. Он и «президентом мира» не стал, и войну не прекратил, и два наступления в Донбассе провёл, и Россию как мог провоцировал на конфликт. В общем, в меру собственного интеллекта и возможностей страны отстаивал американские интересы в юго-западном подбрюшье России. Кузьмин: Судьба Порошенко полностью в руках Зеленского, а не генпрокурора страны © Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

Поэтому предшественнику Венедиктовой Рябошапке американцы строго-настрого запретили трогать Порошенко, а когда Рябошапку сняли, запрет был специально продублирован для Зеленского. Ведь, как правильно утверждает бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, генпрокурор может посадить Порошенко только с санкции Зеленского. Самостоятельно такого решения Ирина Венедиктова, выпускница Харьковского национального университета внутренних дел (это где участковых готовят), делавшая достаточно успешную, но отнюдь не экстраординарную профессиональную карьеру, для чего в конкретных украинских условиях должна была обладать не только поддержкой влиятельных людей, но и невероятной гибкостью, не примет. Ибо, если малоизвестную провинциалку продвигали в Международный арбитражный суд при ТПП Украины, а затем (правда, первая попытка была неудачной) в Верховный суд, то от неё ждали вынесения «правильных» решений, по просьбам уважаемых людей, способствовавших этим назначениям. Да и к Зеленскому её кто-то подвёл. Не просто так в конце прошлого года её назначили и.о. Директора Государственного бюро расследований а через два с половиной месяца ввели в состав СНБО.

Осталось выяснить: примет ли Зеленский решение о посадке Порошенко? На первый взгляд всё говорит в пользу такого решения. Порошенко ненавидим народом настолько, что его посадка способна, пусть ненадолго и ненамного, но приподнять падающий рейтинг Зеленского, возбудив угасшие уже надежды легальных украинских «антифашистов» на смену политического курса. Команде Трампа можно будет попытаться продать посадку Порошенко (которого, кстати, защищали демократы) как первый шаг к расследованию дела «Бурисмы» и семейства Байденов. Коломойский отомстит за все свои обиды, а у юриста Портнова вырастет авторитет, что должно повысить его капитализацию (в том числе и политическую). Портнов надеется на быстрые решения нового генпрокурора © Facebook, Andrey Portnov | Перейти в фотобанк

Но не так всё просто. Поскольку в реальности Зеленский менять политический курс не собирается, незначительный всплеск надежд, дающий рост рейтинга, быстро сменится разочарованием и новым обвалом. При этом будет создан прецедент посадки экс-президента. С учётом того, что Зеленский меняет народную любовь на ненависть даже с опережением порошенковского графика, через относительно незначительный промежуток времени (и не обязательно по окончании срока полномочий) может возникнуть вопрос уже о его посадке. Причём у клоуна вряд ли найдутся такие влиятельные заступники, как у кондитера.

Игорю Валерьевичу на деле нужен не Порошенко в тюрьме, а Порошенко, бодро и радостно расстающийся с двумя с половиной миллиардами долларов, которые Коломойский желает получить в качестве компенсации за свои страдания периода 2015-2019 годов. Кроме того, нынешний ситуативный союзник Коломойского Ахметов (без которого не сложится парламентское большинство и не сможет принимать решения Кабмин) вёл с Порошенко, в бытность последнего президентом, весьма доходный, но не совсем безупречный бизнес. Так что если привлекать Петра Алексеевича за коррупцию, то опасность нависнет и над Ринатом Леонидовичем (да и некоторые до сих пор работающие красивые и, главное, прибыльные схемы придётся пересмотреть). Кирилл Молчанов: Новый генпрокурор Украины посадит всех топ-преступников страны © Facebook, Кирилл Молчанов | Перейти в фотобанк

Что касается США, то, во-первых, быстро нарастающий жесточайший экономический кризис, вкупе с эпидемией коронавируса, может стать тем неожиданным событием, которое вырвет из рук Трампа почти гарантированную победу. До выборов ещё далеко, а потрясения Америку ждут нешуточные. Трамп, безусловно, ловок, умён и пока переигрывает демократов с их Байденом, но кризис может сильно изменить настроения избирателей. Так что совсем уж ссориться с демократами, к тому же обладающими мощной агентурой в украинской политике, журналистике и экспертном сообществе, Зеленскому не с руки. Мало ли как карта ляжет. Во-вторых, не факт, что даже мстительный Трамп одобрит посадку Порошенко. Ведь все страны мира воспримут это не как репрессию против политика, обидевшего Трампа поддержкой Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, но как наказание президента, верно служившего интересам Америки, что может дополнительно подорвать и без того невысокий авторитет США у их остающихся пока союзников. Посадка Порошенко против глобального кризиса. Эксперты о новом генпрокуроре и топ-проблемах Зеленского © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Европа воспримет посадку Порошенко как репрессию против лидера оппозиции. Особенно сильно возмущаться европейцы не будут. Им вообще уже давно не до Украины. Но какую-то обеспокоенность выскажут.

Наконец, уход Порошенко из политики в тюрьму заставит его сторонников объединиться с близкими им по духу национал-радикалами, то есть консолидирует правый фланг. При этом, если хватит ума, они ещё и могут назначить Петра Алексеевича мучеником за правое дело. Тем более, что с диабетом в тюрьме сидеть тяжело, можно и умереть (особенно если есть кому помочь).

В общем, при ближайшем рассмотрении всеобщая заинтересованность украинских политиков в посадке Порошенко выглядит не такой уж однозначной. Скорее, аргументов против его посадки больше, чем аргументов за. Разве что только юрист Портнов однозначно выигрывает, если Петра Алексеевича посадят (хотя бы в СИЗО и ненадолго).

При этом я не возьмусь однозначно утверждать, что Порошенко нечего бояться. Дело в том, что Зеленский сам боится. Более того, он практически паникует. А паникующий человек теряет способность к осмысленным действиям, каковая и без того не была сильной стороной Зеленского. В то же время его новый официальный фаворит Ермак достаточно амбициозен, самолюбив и глуп, чтобы считать, что посадка Порошенко укрепит ермаковские позиции, как в окружении президента, так и в принципе в украинской политике. То есть, Ермак будет подталкивать Зеленского к принятию решения о посадке Порошенко, а сам Зеленский со страху способен принять любое решение, его действия непрогнозируемы. Однако, с высокой долей вероятности, в таком состоянии он скорее прислушается к доверенному сотруднику, чем примет самостоятельное решение.

Наконец, Зеленский и сам амбициозен, и ему давно хочется продемонстрировать свою решительность. Посадить Порошенко проще, чем надерзить Путину. Зеленский не решился выполнить обещание, данное перед парижской встречей в нормандском формате, и начать беседу с Путиным с поставленного в жёстком тоне вопроса о Крыме. Посадка Порошенко может компенсировать ему воспоминания о собственном провале, поднять его в собственных глазах из ничтожества в лидеры. Так что он может рискнуть, особенно если украинские олигархи и американское посольство не выдадут официальный жёсткий и недвусмысленный запрет на преследование Порошенко. Намёки Зеленский понимает плохо.

А пока Зеленский будет решать, что делать с Порошенко, Венедиктовой есть чем заняться. Своего разрешения ждут более чем резонансные дела: об убийстве Бузины, об убийствах на Майдане, дело неонациста-убийцы Стерненко. Дела эти практически расследованы, и Генпрокуратура может в любой момент передать их в суд. Может, но не хочет, ибо власть боится реакции украинских наци, которые проходят обвиняемыми по всем делам. Вот и посмотрим, решится ли генпрокурор Венедиктова на самое простое — посадить убийц Бузины и/или Стерненко. Потому что власть, боящаяся обидеть Стерненко, вряд ли решится тронуть Порошенко.