Сначала в Украине перестали строить метро. Потом перестали в нем ездить

В ночь на 18 марта в Украине остановили работу метро, которое будет закрыто как минимум до 3 апреля — в связи с тотальным коронавирусным карантином. Подземка перестала работать в Киеве и Харькове, а в Днепропетровске ее остановили досрочно, посреди дня — мотивируя это тем, что единственная в этом городе ветка и без того простаивает пустой по причине всеобщей паники.

Впрочем, столичное метро тоже пустовало. Прокатившийся по нему фотожурналист Андрей Недзельницкий сделал в вагонах жутковатые снимки, на которых заметно всего несколько человек — причем, некоторые из них были одеты в самодельные, наскоро сшитые маски. Достать обычные марлевые повязки, по всей видимости, не получилось — их давно смели с магазинных и аптечных прилавков и перепродавали на улицах Киева по цене 50 гривен за штуку. Хотя всего неделю назад медицинская маска стоила в украинской столице немногим дороже одной гривны. Украина в глубоком карантине. Транспортный коллапс на фоне начавшегося падения гривны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Недзельницкого, одна из ехавших в метро женщин постоянно крестилась — что хорошо показывает, до какой степени были запуганы рискнувшие спуститься вниз пассажиры. Критики президента Владимира Зеленского обвиняют его именно в том, что внезапное решение прекратить работу метро резко усилило панику среди населения — потому что это было первым подобным случаем за всю историю украинского метрополитена, и людей совершенно не подготовили к шокирующим радикальным мерам упавшего к ним на голову карантина.

Вдобавок к этому, многие эксперты выражали свои сомнения в целесообразности этих действий. Разумеется, транспортный карантин вполне может быть необходимым и эффективным — и не исключено, что такие же меры будут предприняты в городах Европы, России или Америки. Однако поспешные действия власти не предусматривали никакой реальной замены метрополитену, связывающему между собой в Киеве правый и левый берег. В украинской столице и без того критически мало мостов, они почти не строились в постсоветские времена — а поездка на Троещину в шутку приравнивается в киевском фольклоре к междугороднему вояжу. И вот теперь, после того как пассажиры начнут перебираться через Днепр на наземном транспорте, эти дорожные артерии сразу встанут, окончательно парализовав испуганный город.

Не говоря уже о том, что путешествие в забитых маршрутках, которыми хотят продублировать закрытые линии метро, не выглядит более безопасным в смысле риска заразиться коронавирусом.

Однако решение закрыть метрополитен выглядит по-своему знаковым в политическом смысле этой более чем противоречивой инициативы. «Сначала в Украине перестали строить метро. Потом перестали в нем ездить», — невесело говорят киевляне, намекая на то, что после Евромайдана в городе не было построено ни одной новой подземной станции. Что дало повод для едких шуток о «декоммунизации» созданного в советское время метрополитена.

И действительно — последнюю станцию киевского метро — «Теремки» — открыли в ноябре 2013 года, при личном участии Януковича, Азарова и Попова. Новая власть переименовывала «коммунистические» названия станций, уничтожала идеологически неправильные мозаики и барельефы, однако совершенно не интересовалась развитием метрополитена. И за шесть лет в Киеве так и не смогли продлить метро до Виноградаря — несмотря на то, что это регулярно обещает в целях самопиара Виталий Кличко, и на этом участке наблюдается показушная имитация подземной проходки.

Не получается запустить в действие даже давно построенную станцию «Львовская брама», где необходимо закончить работы по строительству вестибюля и ведущего на поверхность тоннеля. А многократно озвученные обещания провести метро на Троещину давно стали для киевлян издевательским мемом. Подольский мостовой переход по-прежнему не достроен, и огромный окраинный массив задыхается из-за отсутствия метрополитена. А его жители цепляются снаружи к вагонам забитой городской электрички, рискуя своим здоровьем и жизнью — как это делают в самых отсталых и бедных странах третьего мира. Захлебнулся в долгах: Киевский метрополитен под угрозой закрытия © Ukraina.ru

Конечно, украинские политики всегда пытались списать эту ситуацию на войну. Однако известно, что советское метро продолжало строиться и в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда враг в буквальном смысле стоял у ворот советской столицы, а все ресурсы страны направлялись на нужды фронта. Второй участок Горьковско-Замоскворецкой линии Московского метрополитена открыли в самый разгар Сталинградской битвы, когда немецкие войска находились всего в 150 километрах от Москвы и все еще планировали новый штурм советской столицы.

Станцию «Новокузнецкая» запустили на несколько месяцев позже, потому что предназначенные для нее эскалаторы производились в блокадном Ленинграде и их доставляли в столицу через Ладожское озеро, под обстрелами и бомбежками. Там же были выполнены замечательные мозаики для потолка этой станции, сделанные по эскизам художника Александра Дейнеки. Их набирал выдающийся ленинградский мозаичист Владимир Фролов — тяжело болея, он все равно работал в своей нетопленной мастерской с выбитыми от взрывов стеклами, при свете керосиновой лампы и умер после того, как мозаики вывезли из голодающего города по «Дороге жизни».

Строительство московского метро не остановила даже самая разрушительная в истории война. А в современной Москве за одну только санкционную пятилетку открыли свыше 40 станций — в несколько раз больше, чем было построено в Украине за весь период ее независимости. Причем в этом успехе есть весьма существенный вклад киевских и харьковских метростроевцев, а также работников тоннельных отрядов из юго-восточных областей Украины, которые уезжают на заработки из-за хронической безработицы. «И в Мытищах метро строят, и в Солнцево. Кстати, строят в том числе и наши шахтеры. Объявления о приёме в московский «Метрострой» есть и в Желтых Водах, и в Марганце», — пишет об этом киевский блогер Владимир Терещенко.

Временная остановка работы киевского метро выглядит в этом контексте очередным этапом стагнации и развала оставшейся с советских времен системы коммуникаций — а также самой системы управления государством, которая явно не выдерживает тяжести свалившихся на нее проблем. У Зеленского, очевидно, хотят повторить опыт китайского карантина, который принес в итоге свои результаты. Однако Поднебесная является страной с социалистической плановой экономикой, которая обладает огромными общественными ресурсами и централизованными организационными рычагами. Китайские власти вводили продуманную систему карантина, которая позволяла сохранять и поддерживать жизнь в остановившихся мегаполисах. В то время как Украина превращает свою борьбу с вирусом в хаос.

И это тоже является одним из знаковых последствий тотальной украинской декоммунизации.