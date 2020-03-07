Пятого марта, на сутки позже, чем правительство, в отставку был отправлен генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Второй случай, после Шокина, когда генпрокурора увольняют за занятие принципиальной позиции. Только Шокин был уволен за то, что не хотел закрывать дела по «Буризме», а Рябошапка за то, что не хотел дела по «Буризме» возобновлять

Причём, если Шокина ещё можно было заподозрить в коррупционных мотивах (мол, не желал за просто так жирного клиента отпускать), то Рябошапку в коррупции даже враги не обвиняли. В развале прокуратуры обвиняли, а в коррупции нет. Впрочем и в развале прокуратуры, которую, как всё украинское государство, усиленно разваливали тридцать лет, Рябошапку упрекать смешно.

На самом деле, его главная вина заключается в том, что он поверил во всесилие американских демократов и стал полностью работать на них. А кто бы не поверил? Трамп тогда ещё ходил под импичментом, причём большая часть украинских экспертов утверждала, что его отстранят от власти. Такие у них взгляды на жизнь и на могущество клана американских либеральных глобалистов. Сам Зеленский назначил полностью соросовское (продемократическое) правительство. Фракция его политической силы не менее, чем на пятьдесят процентов состояла из людей Сороса, а окружение на все 90%. И что в таких условиях должен был думать Рябошапка? Он решил стать «любимой женой» американских глобалистов, в расчёте на будущие политические бонусы (например, на премьерство).

Конечно, работа генпрокурора на представителей одного из борющихся политических лагерей иностранной державы является вполне достаточным основанием для его отставки. Можно даже уголовное дело завести и посадить за измену родине лет эдак на пятнадцать. Но именно эти-то обвинения Рябошапке не предъявили, хотя истинную причину его увольнения прекрасно знает вся страна. И это очередная демонстрация слабости и беспомощности украинской власти. Богатырёв: Зеленскому предстоит выдержать огромное давление окружения Трампа по делу Байдена © Facebook, Даниил Богатырев

Даже вступая в отрытый конфликт с демократами-глобалистами и представяющим их Соросом, разгоняя их правительство, увольняя их генерального прокурора и готовясь производить дальнейшую зачистку ориентированных на демократов чиновников, украинские власти боятся сказать об этом прямо. Хоть, казалось бы, чего бояться? С демократами борется Трамп. Он будет только признателен за скандал, причём чем громче будет скандал, тем лучше. Поскольку же демократы уже всё равно не простят вакханалии мартовских отставок их людей в украинской власти, то Киеву ничего не остаётся кроме как попытаться опереться на Трампа.

Тем не менее, официальный Киев смертельно боится вообще показать американский след состоявшихся отставок. Президент, его подручные и даже оппозиция, долившая президенту недостовавшие голоса за отставку Рябошапки, лепечут что-то о «развале», «неэффективной работе», «падающих рейтингах» и т.д. При этом клянутся что политический курс и принципы деятельности всех органов государственной власти останутся неизменными.

Таким образом, истинные причины конфликта убираются из информационного пространства и не становятся объектами заинтересованного общественного обсуждения. Политическая жизнь офиса Зеленского и дальше будет продолжаться в режиме «схватки бульдогов под ковром», когда истинные причины конфликтов замалчиваются, а значит, несмотря на временные победы одной или другой стороны, конфликты остаются неразрешёнными. Таким подходом грешили и предыдущие украинские правительства. Но ни один президент не отказывался от соответствия информационной картинки реальности до такой степени, как Зеленский. Какие люди в Кабмине… Обзор политических событий на Украине с 28 февраля по 5 марта © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

В этом несоответствии заключается главная опасность для нынешней власти. Вот сейчас они вроде бы как победили. Коломойский с Ахметовым на паях расставили во власти своих людей, бригада Сороса-Пинчука вычищена с политического Олимпа и анонсировано продолжение её зачисток на более низких уровнях.

Но американские демократы, как легитимная цель не названы. Значит все их структуры будут и дальше легально и активно работать на Украине. Между тем демократам отступать некуда. Если они проиграют президентские выборы 2020 года (а с ними и выборы в конгресс), то не просто Трамп получит очередные четыре года правления (это бы они пережили), но окончательно будет сломлено господство старой демократической верхушки (людей Клинтонов-Байденов) в самой партии. То есть, американская «перестройка» охватит весь политический класс, а глобалисты будут оттеснены в маргинальную нишу. Поэтому за победу демократы будут биться до конца и любыми средствами (кстати Трампу не худо помнить о судьбе Кеннеди и стоит усилить охрану).

Украина, с её морями компромата на Байдена и действующую элиту демократической партии, является для демократов принципиальным бастионом. Им всё равно, что будет происходить на этой территории: война, мор, утонет она, как Атлантида или сгорит в пламени вулканических извержений. Лишь бы с Украины не начали поступать формально-юридически заверенные документы, обвиняющие Байдена и верхушку демократической партии во всех сметных грехах. Следовательно, потерпев первое поражение от каких-то местных компрадоров (Коломойского с Ахметовым) «белые люди» постараются перестроиться и навести в бантустане порядок. Задача упрощается тем, что демократам уже не нужна Украина, как механизм воздействия на Россию. Им надо только не допустить использования её в качестве механизма воздействия на американскую избирательную кампанию. То есть, сохранение людей, материальных ценностей и даже имитации работающего государства не является граничным условием выполнения задачи. Надо добиться молчания, а никто не молчит лучше, чем труп.

Отказываясь от официального обозначения американских демократов в качестве политического противника, украинская власть лишает себя возможности открыто им противодействовать, позволяя им действовать под чужим флагом и не нести никакой ответственности за возможные эксцессы, происходящие на Украине. Генпрокуратура Украины периода перемен. Кто посадит Порошенко? © пресс-служба ГП Украины

Американские демократы и глобалисты в целом никогда не страдали излишней совестливостью и никогда не останавливались перед применением любых методов, если считали данные методы достаточно эффективными. В их «активе» политические убийства, перевороты, гражданские войны и демонтаж целых государств, выглядевших куда прочнее, чем нынешняя Украина. Они могли бы отступить, опасаясь огласки, но для этого их необходимо было обозначить как сторону конфликта. А сегодня они просто «миссия добрых услуг», помогающая Украине войти в семью цивилизованных народов Запада. Если завтра что-то случится с Зеленским или с Коломойским, или с Ахметовым, или со всеми ими вместе, или даже с Украиной, то «виновники», которых представят миру, точно будут местные, никак не связанные с достойными людьми из Вашингтона.

Впрочем, демократы ещё не исчерпали возможности обычной политической игры на Украине. Часть их людей сохранила свои должности, за некоторых они ещё продолжают бороться. Ахметов с Коломойским не сегодня-завтра вступят в конфликт из-за дележа трофеев. Тут-то к ним и подойдут с предложениями представители «миссии добрых услуг». То есть, пока есть шанс отыграть своё без эксцессов, эксцессов не будет.

Но ситуация меняется быстро. Для демократов посадка Порошенко или даже начало его серьёзного уголовного преследования — маркер перехода украинской властью «красной линии» (Пётр Алексеевич много знает, в частности об американских выборах 2016 года). А для Коломойского реальное уголовное дело против Порошенко — способ заставить его поделиться нажитыми непосильным трудом активами. Так что конфликт может выйти из-под контроля просто случайно, из-за недопонимания мотивов друг друга. И пока демократы не обозначены, как сторона украинского внутриполитического конфликта, ничто не будет их сдерживать в выборе средств. Ведь формально конфликт у Зеленского с каким-то Рябошапкой.