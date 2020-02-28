Авторство бредовой идеи распропагандировать сепаратистов с помощью телевидения, заставив их вновь стать пламенными патриотами того государства, гражданами которого они когда-то отказались быть, не принадлежит украинским властям. Такой телевизионный проект был создан в Грузии в 2010 году по инициативе правившего тогда страной Михаила Саакашвили

Назывался русскоязычный канал, вещавший на Абхазию и Южную Осетию «Первый информационный кавказский», сокращенно ПИК. Не знаю, почему, но с этим вещанием грузинское руководство связывало крайне завышенные ожидания. Грузины вообще считали, что стоит братьям абхазам и осетинам рассказать страшную правду о России, ее «кровавом режиме», и те в ужасе отшатнутся от мнимого благодетеля, вернувшись в лоно родной Грузии.

Эта несусветная галиматья туманила взоры и русскоязычным журналистам, пришедшим работать на ПИК. Достаточно сказать, что одним из ведущих персонажей вещания стал косноязычный и безграмотный эмигрант из России, страстный обожатель Саакашвили, журналист Олег Панфилов, которого можно считать медицински чистым образчиком самой отъявленной русофобии. Надо ли говорить, что эфиры клокотали от ненависти, полнились самыми разнузданными обвинениями в адрес российской власти и русского народа, эту власть поддерживающего. Но помимо этого характерного для Грузии тех лет эмоционального антуража, вещание было абсолютно непрофессиональным, как будто сляпанным на коленке в бреду и горячке.

Напомню, что за два года до этого, в августе 2008 года грузинские войска попытались штурмом овладеть столицей Южной Осетии Цхинвалом, в результате чего погибли свыше трехсот человек, а сам город подвергся масштабным разрушениям. И только вмешательство России спасло южных осетин от бесславной участи оказаться под грузинской оккупацией со всеми ее прелестями. В России граждане республики и сегодня видят избавительницу, спасшую их от огромной беды. Грузию же глубоко презирают, даже не думая прощать ей многочисленные злодеяния.

Как очень легко предположить, в таких обстоятельствах ПИК оказался дорогостоящей, но совершенно бесполезной игрушкой. Ни Абхазия, ни Южная Осетия не нуждались в оголтелом антироссийском вещании. Попытки пробиться сквозь барьер непреодолимого враждебного отторжения от Грузии жителей этих республик были заведомо обречены на полный и позорный провал.

Украинская власть имеет милое обыкновение расхаживать по старым граблям. С первых чисел марта на Донбасс должен начать вещать украинский телеканал «Дом». Правда он еще не обзавелся лицензией и непонятно, начнет ли он свою работу в заявленный срок. Но рано или поздно это, видимо, произойдет. У Украины уже есть опыт создания похожих проектов. Летом 2019 года офис президента Украины замахнулся на грандиозный проект всемирного русскоязычного канала. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что такой канал нужен, чтобы Украина могла «бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории России». Англоязычная редакция украинского телеканала иновещания UATV 13 января прекратила работу, закрылась и крымскотатарская редакция. За время, пока вещание шло, никто не видел, чтобы на границе с Украиной собирались толпы распропагандированных "сепаратистов", желающих вернуться в родные пенаты.

Несмотря на то, что в целом профессиональный уровень украинской журналистики чуть выше грузинской, шансы на то, что люди, прожившие 6 лет под бомбежками, будут слушать ересь про российских «агрессоров и оккупантов», про радужные перспективы евроатлантической интеграции Украины, равны нулю. И в ДНР, и в ЛНР есть небольшой процент людей, хранящих верность неньке и не особо это скрывающих. Но их ни в чем убеждать не надо, они и без всякого ТВ являются украинскими патриотами. А подавляющее большинство жителей Донбасса свой выбор сделали еще в далеком 2014 году. Никакой «Дом» этим людям не нужен.

Так что строительство телевещательных вышек, выделение средств из бюджета на аппаратуру, зарплаты сотрудникам, аренда помещений — это деньги, выброшенные на ветер. Мало того, что сама идея «бороться за умы» звучит дико: не удалось в 2014, каким образом дело выгорит сейчас, когда счет жертвам Донбасса уже давно перевалил за десть тысяч человек, а пушки продолжают грохотать ежедневно. Так что в начале марта старые грабли вновь будут ловкой ногой приведены в состояние снаряда, который, будучи усилен феерической глупостью, авторов проекта ТВ «Дом», со стопроцентной точностью огреют их по бездумным головам. Эхо оглушительного удара, у думаю, будет слышно и в Донбассе.