Зеленский признал, что ведёт консультации с потенциальными претендентами на пост премьера. Названы имена Тигипко и Дубины. В свою очередь действующий премьер Гончарук заявил, что собирается проработать в своей должности лет десять и готов взять Тигипко советником или консультантом

Шашки расставлены. За доской с одной стороны Пинчук и Сорос, с другой — Коломойский и Ахметов. Зеленский, судя по всему, вновь готов сыграть на стороне своего многолетнего шефа. Впрочем, союз Коломойского и Ахметова крайне непрочен. Буквально вначале недели Игорь Валерьевич (при помощи подконтрольных СМИ) пенял Ринату Леонидовичу на его попытку стать единоличным владельцем фракции «Слуга народа», которую Ахметов то ли взял, то ли готов взять на финансирование.

Идея заключается в том, чтобы, заменив слишком токсичного Гончарука умеренным Тигипко или Дубиной, задержать падение рейтинга Зеленского ещё на полгода. На украинские проблемы накладывается внутриамериканское противостояние. Для глобалистов, интересы которых представляет Демократическая партия, Украина — едва ли не последний бастион их многолетней внешней политики. Из процесса сирийского урегулирования американцев выдавили, из ливийского практически тоже. Ирак требует вывода оккупационных войск, но даже сейчас, в условиях американской оккупации, де-факто является союзником Ирана. В Афганистане талибы отказываются вести переговоры о каком-либо компромиссе с кабульским правительством (что позволило бы американцам уходя сохранить лицо) и настаивают на безоговорочном выводе иностранных войск.

На этом фоне Украина с соросовским правительством во главе представляется оазисом глобализма. Естественным образом оппоненты Сороса пытаются заручиться поддержкой Трампа. Но здесь всё очень неоднозначно. Трамп — человек мстительный, и, наверное, он совсем не против наказать украинских политиков, пытавшихся подыгрывать его оппонентам. Но надо иметь в виду, что, когда Порошенко поддерживал Хиллари Клинтон, Ахметов был его ближайшим партнёром по бизнесу. Друг без друга они не могли бы реализовать схемы «Роттердам+» и «Пенсильвания+». Коломойского же адвокат Трампа Руди Джулиани и вовсе назвал «врагом Трампа и врагом Америки». Получается, что на Украине враги Трампа борются с врагами Трампа.

Принять чью-то сторону Трампу будет сложно ещё и потому, что у него пока нет действенного механизма воздействия на ситуацию на Украине. Он сам недавно жаловался, что не контролирует разведывательное сообщество, которое продолжает работать в интересах демократов. Каков уровень контроля над Госдепом, можно понять хотя бы из того, что Вашингтон скоро год как не может подобрать на Украину посла, ограничиваясь временным поверенным в делах.

Таким образом, возможности Трампа вести на Украине активную наступательную игру предельно ограничены. Сорос же никогда не стеснялся в средствах, организация очередного переворота для него вопрос целесообразности. Сорос даже сумел опровергнуть расхожее утверждение, что в США не может быть майдана, поскольку там нет посольства США. После избрания Трампа он организовал более чем эффективный «майдан розовых вагин». Причём дело зашло так далеко, что Трамп назвал происходящее попыткой государственного переворота и пригрозил применением силы, а также арестом главарей (сделал то, на что не решился Янукович). Только после этого соросовский майдан заглох.

Можно легко предположить, что, если Сорос будет проигрывать Украину, он просто стимулирует там очередной путч, по принципу «так не доставайся же ты никому». Но Трампу не нужна Украина в виде выжженной земли. Ему, как рачительному хозяину, нужен актив, который можно попытаться продать Москве. Эсбэушник, эмвэдэшник, спикер Рады: Бизяев назвал возможных кандидатов на пост премьера Украины © Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

На фоне засветки информации о намерении Зеленского поменять премьера, совсем по-другому видится смотр майданных сил, проведённый под предлогом борьбы с коронавирусом. Зеленскому тогда показали, как быстро массовые протесты могут накрыть страну из-за сущего пустяка. Единственная серьёзная силовая опора Зеленского — Аваков. Но министр внутренних дел играет свою игру. Он знает, что «соросята» в правительстве и фракции «Слуга народа» требовали его отставки, но он знает и то, что если Зеленский победит всех своих врагов, то он тоже отправит Авакова в отставку. Сила министра в нестабильности власти, её зависимости от подконтрольного ему силового ресурса. Окончательной победы одной из группировок он допустить не может.

Кстати, и нацистам из аваковских структур будет некомильфо защищать Тигипко или Дубину от своих «побратимов». При этом у Авакова есть универсальный, не раз им использованный метод — объявить себя гарантом законности.

Дело в том, что по закону Гончарука нельзя уволить до 4 октября (в этот день в прошлом году была утверждена программа правительства). Да, есть информация о том, что все министры при назначении написали заявления об увольнении по собственному желанию с открытой датой. Однако история с несостоявшейся январской отставкой Гончарука позволяет предположить, что с этими заявлениями всё не так просто и наивного Зеленского просто развели на пустом месте. Напомню, что в январе Гончарук написал заявление об отставке на имя Зеленского, в то время как он должен был адресовать его Верховной Раде. Не знаю, было ли тогда использовано заявление, написанное им при назначении, или это был отдельный документ, но есть все основания считать, что остальные заявления также написаны на имя Зеленского, а значит, по факту не имеют законной силы. С тем же успехом премьер Украины может подать заявление об отставке на имя Трампа.

Пока можно констатировать, что Гончарук, а значит, и его хозяева, намерены сопротивляться. Это, безусловно, не значит, что правительство не поменяют. В конце концов, законность на Украине всегда откладывали в сторону ради политической целесообразности. Но смена правительства не будет означать конца борьбы.

Во-первых, всю вертикаль сразу не поменяешь. Да и менять особенно не на кого. Фонд Сороса так давно работает на Украине, что любой действующий политик от 45 лет и младше так или иначе с ним связан. Дело даже не в министрах. Соросята обсели синекуры в госкомпаниях, составляют среднее, а теперь уже и высшее звенья любого ведомства. Можно было бы сказать, что они с удовольствием предадут Сороса, как предавали всю жизнь всех своих благодетелей, но дело в том, что глобализм у них в крови. Они могут не играть в команде Сороса, но действовать они всё равно будут по его шаблонам — по-другому не умеют.

Во-вторых, как только удастся сбить правительство Гончарука, обострятся противоречия между Коломойским и Ахметовым, а значит, изменится вся политическая конфигурация Украины. Станут востребованы новые союзы, появится пространство для новой игры. Политик без негатива. Эксперты о вероятном премьер-министре Украины Тигипко © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

В-третьих, как уже было сказано, судьба украинской власти всё равно будет решаться в зависимости от расстановки политических сил в США. Между тем, Трампу, помимо наказания врагов, необходим ещё и широкий внутриполитический консенсус. Только преодолев внутриамериканский раскол элит, он имеет шанс сделать Америку вновь великой. Внутриполитический консенсус достигается за счёт широкого компромисса. Украина, несомненно, будет частью этого компромисса. У Трампа явно нет каких-то стратегических планов, связанных с этой территорией. Продать России, пока не протухла окончательно, — вот и вся его стратегия.

Поэтому нельзя исключить, что он оставит Украину в полном и безраздельном владении демократов. Их контроль над украинской властью при условии, что они прекратят работать на дестабилизацию самих США, не противоречит стратегическим планам Трампа.

Таким образом, Украина оказывается на периферии американских интересов — своего рода утешительный приз проигравшим внутриполитическую борьбу глобалистам. И это в лучшем случае. В таких условиях украинский олигархат получает значительную свободу действий, сдерживающий потенциал старших товарищей практически прекращает играть свою роль. А украинские олигархи в средствах никогда не стеснялись. 2014 год показал, что развязать кровавую гражданскую войну они способны из-за сущего пустяка, даже не осознав до конца, что натворили.

Противостояние уже началось. Сам факт засветки фамилий Тигипко и Дубины как кандидатов на пост премьера свидетельствует об этом. Такие консультации до последнего момента (до представления о назначении в Раду) держатся в тайне, чтобы не стимулировать волну негатива против потенциального назначенца. Желающих-то занять премьерский пост всегда хватает, и интриговать против удачливых конкурентов они начнут сразу.

У Зеленского после подтверждения им факта консультаций и дерзкого комментария Гончарука выбор невелик — либо он меняет правительство, либо с ним в принципе перестанут считаться.