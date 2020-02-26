Иногда кажется, что эти люди поражены редким заболеванием: абсолютной глухотой, выражающейся в полной неспособности воспринимать сигналы из реального мира. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во всеуслышание объявил, что следующая встреча в нормандском формате может состояться примерно через месяц

Его ведомство уже готовится к саммиту, возможные сроки он обсудил со своим германским коллегой. Это крайне специфическое заявление он снабдил еще одним, воистину феерическим: Пристайко сказал, что Россия никаких требований для проведения встречи не выдвигает.

А чуть раньше министр в программе «Свобода слова» объяснил, чего ожидает Владимир Зеленский от очередных нормандских посиделок. На них он намерен добиться ревизии «Минска-2». Украинский президент будет настаивать на передаче границы между Россией и Донбассом под контроль Киева до проведения выборов в Особых районах Донецкой и Луганской областей. Совершенно неясно, кому все эти заявления адресованы. Пристайко рассказал, когда планируется встреча глав МИД «нормандской четверки» © Facebook, UkraineMFA

Москва предельно ясно обрисовала свою позицию после многократных публичных выступлений различных украинских чиновников с солидарной позицией по миротворческому процессу. Киев не собирается выполнять политические пункты в том порядке, в котором они следуют в Комплексе мер по имплементации Минских соглашений. Об этом говорил Зеленский в Мюнхене, а самые свежие комментарии на тему прозвучали из уст секретаря СНБО Данилова и того же Пристайко.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, его зам, пресс-спикер МИД Мария Захарова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснили украинским друзьям, что никакой встречи ни в начале апреля, ни в обозримой перспективе не будет, пока не будут выполнены договоренности, достигнутые в Париже 9 декабря. Напомню, в итоговом коммюнике парижского саммита все стороны согласовали "формулу Штанмайера", которая содержит пошаговую инструкцию по реализации политической части Минских соглашений с небольшими изъятиями. Компромисс заключается в том, что особый статус за ОРДЛО закрепляется на временной основе до выборов. После них Украина уже должна будет закрепить его в Конституции.

То есть утверждение Пристайко, что Россия не выдвигает никаких требований, — это даже не ложь, поскольку настаивать на том, что 2x2=5, а Волга впадает в Северный Ледовитый океан, особого смысла не имеет. Никто эти нелепые вещи не станет принимать во внимание. Париж и Берлин о позиции Москвы знают все, если не больше. Мало того, что там следят за заявлениями российских чиновников, так еще по линии министерств иностранных дел идет постоянный обмен информацией. То есть французы и немцы понимают, что без конкретных шагов по выполнению «Минска-2» российская сторона во встрече участвовать не станет. А провести ее в трехстороннем или каком-либо еще формате невозможно. Должны быть представлены все 4 страны-участницы формата.

Почему украинская власть продолжает день ото дня ломиться в наглухо запертую дверь, ключи от которой находятся в Москве, понять решительно невозможно. Поток бессмысленных заявлений, описывающих не реальность, а детские, несуразные, а то и совершенно анекдотические фантазии членов команды Зеленского, иссякать, похоже, не собирается. Складывается ощущение, что шоумены и комики наотрез отказываются учитывать реалии политической жизни, нормандского формата, мирных переговоров. Они просто разыгрывают сценки, в которых геополитическая архитектура предстает в искаженном, удобном и комфортном для них виде. Корнилов: Пристайко за два дня решил, что Минск-2 «исчерпал себя» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Петр Порошенко и его министр Павел Климкин Россию ненавидели, поносили на всех международных площадках, «Минск-2» даже не думали выполнять. Но их профессиональный подход заключался в том, что они не пытались делать вид, что с ними кто-то собирается встречаться и разговаривать. Они не грезили прилюдно о небывалых политических ресурсах, которые позволят им принудить Россию согласиться с ревизией Минских соглашений. Пришедшие к власти ребята делают именно это: в публичном пространстве они выстраивают параллельный, нигде не существующий мир, в котором они способны одержать великую победу.

В своем интервью ушедший в отставку помощник президента России Владислав Сурков дал прекрасную характеристику президенту Украины, процитировав гоголевского «Ревизора». Сказав, что у Зеленского «легкость в мыслях необыкновенная», он дал прямую аллюзию на образ Хлестакова. В гениальной пьесе выдавший себя за чиновника из Санкт-Петербурга аферист рассказывает млеющим от восторга провинциалам, как он рассылает по столице «тридцать пять тысяч одних курьеров». Здесь напрашивается параллель с многочисленными заявлениями о подготовке украинской властью нормандской встречи. Ее, похоже, будут вывозить на своих плечах означенные тысячи курьеров.