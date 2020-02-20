В результате майдана Украина скатилась в дремучее, дикое средневековье. Очередным примером тому стали прокатившиеся по целом ряду областей протесты против возвращения из Китая эвакуированных соотечественников

Страсти разгорелись вокруг конечного пункта прибытия прилетевшего из Уханя самолета. Массовая истерия охватила Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую области Украины и перекинулась в Полтавскую.

Население, которое покорно и ежедневно вымирает от туберкулеза, кори, алкоголизма и чудовищной смертности на дорогах, вдруг вызверилось на людей, вся «вина» которых состоит лишь в том, что они возвращаются к себе на родину.

Однако на Родину ли, вот в чём вопрос?

Нетрудно заметить, что ареал напряжённости составляют как раз те области, которые мнят себя эталонно-«титульными», и вряд ли это случайное совпадение.

Национализм и массовая истерия — неразрывные спутники. Начиная с Петлюры и Бандеры вплоть до нынешних «патриотов», западные области и Полтавщина щедро одаривают прилегающие территории «борцами за национальную идею». И если в правильном звучании украинского языка (полтавский или галичанский диалект) у них ещё могут быть разногласия, то в ненависти к инакомыслящим разницы между, скажем, львовянкой Ириной Фарион и полтавчанином Андреем Карповым («Полтавой») нет никакой.

Коронамайдан. Самолет с эвакуированными из Китая вызвал в Украине беспорядки © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

А лишь начинались серьёзные боевые действия, драпали целыми автоколоннами домой на Западную Украину — традиции дивизии СС «Галиция», которая в 1944 году разбежалась после первого же боестолкновения с Красной армией, живут в наследниках бесславных дел.

Для борьбы с эпидемией нужны не гимнопения, не вышиванки, не обереги и вертепы, а профессиональные врачи, достижения науки и больницы. Но, поскольку наука и больницы на Украине не в чести (а дидухи от вируса не помогают), начинается самая настоящая паника.

Носители идеи «Соборной Украины» со словами «не будут бахилы соотечественника топтать нашу святую землю» начали стаскивать к больницам шины и перекрывать дороги.

«На восток всех! Отстаньте от Львова», — истерят патриотические пользователи соцсетей, скриншоты записей которых не без удовольствия публикует украинская пресса.

«Вы хотите уничтожить Западную Украину, она вам поперек горла давно стоит», — пишет некий Миклах Львив.

«Львов Зеленскому как кость в горле. Поэтому и хочет нас уничтожить», — добавляет львовянка Оля Бавдис.

«Львовяне не голосовали за Зе, поэтому так», — предполагает пользователь Ольга Кухар.

Кроме гласа народа имеются на сей счёт и официальные документы: специальные заявления Ровненской ОГА или Тернопольского облсовета — мол, не могут допустить угрозу для населения своих областей.

Дьяченко о ситуации с коронавирусом: Видео о диких украинцах уже разошлось по всему миру © РИА Новости, Владимир Трефилов

Нет ничего удивительного, что убивавший на Майдане своих соотечественников отряд львовянина Парасюка в подавляющем своём большинстве был набран из жителей Западной Украины. И символично, что людоедские нравы снова дают о себе знать именно в годовщину тех кровавых событий.

Существует несомненная психологическая связь между истерикой вокруг самолета с эвакуированными и убийцами из списка Парасюка — это презрение к человеческой жизни и животная ненависть к «чужакам».

Разумеется, в происходящем имеется элемент политической провокации: не удивлюсь, если официальные пропагандисты завтра узреют в том «руку Кремля».

Однако глупо подозревать, что весь сверхпатриотический состав Тернопольского облсовета (или Обуховского райсовета Киевской области, или Ровненской ОГА) продались Владимиру Путину. Зерно раздора упало на хорошо унавоженную почву — в националистическом гумусе давно произрастают национал-людоедики типа Княжицкого и Тягнибока, торговец человеческими останками Садовый, и ещё сотни тысяч их преданных избирателей.

При этом нельзя и неправильно говорить обо всех жителях вышеперечисленных регионов уничижительно, иначе мы поневоле превратимся в наших оппонентов.

И в тех краях есть достойные люди, которые взывают к разуму, к нормальным человеческим чувствам, в том числе к чувству солидарности и сострадания. А потому, неравнодушно наблюдая за происходящим, продолжим сохранять разум.

Жизнь преподала нам очередной пример, как трудно быть человеком. Так будем же ему соответствовать.