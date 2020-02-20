Страсти разгорелись вокруг конечного пункта прибытия прилетевшего из Уханя самолета. Массовая истерия охватила Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую области Украины и перекинулась в Полтавскую.
Население, которое покорно и ежедневно вымирает от туберкулеза, кори, алкоголизма и чудовищной смертности на дорогах, вдруг вызверилось на людей, вся «вина» которых состоит лишь в том, что они возвращаются к себе на родину.
Однако на Родину ли, вот в чём вопрос?
Нетрудно заметить, что ареал напряжённости составляют как раз те области, которые мнят себя эталонно-«титульными», и вряд ли это случайное совпадение.
Национализм и массовая истерия — неразрывные спутники. Начиная с Петлюры и Бандеры вплоть до нынешних «патриотов», западные области и Полтавщина щедро одаривают прилегающие территории «борцами за национальную идею». И если в правильном звучании украинского языка (полтавский или галичанский диалект) у них ещё могут быть разногласия, то в ненависти к инакомыслящим разницы между, скажем, львовянкой Ириной Фарион и полтавчанином Андреем Карповым («Полтавой») нет никакой.
Истерия — это ещё и обратная сторона трусости, столь свойственной «профессиональным патриотам». Бороться с эпидемией (хотя о ней и речи не идёт) — это не избивать ветеранов на 9 мая или мародерствовать на Донбассе, когда «воины света» отправляли домой не только бытовую технику из разграбленных домов, но даже вырывали из стен электропроводку и розетки.
А лишь начинались серьёзные боевые действия, драпали целыми автоколоннами домой на Западную Украину — традиции дивизии СС «Галиция», которая в 1944 году разбежалась после первого же боестолкновения с Красной армией, живут в наследниках бесславных дел.
Для борьбы с эпидемией нужны не гимнопения, не вышиванки, не обереги и вертепы, а профессиональные врачи, достижения науки и больницы. Но, поскольку наука и больницы на Украине не в чести (а дидухи от вируса не помогают), начинается самая настоящая паника.
Носители идеи «Соборной Украины» со словами «не будут бахилы соотечественника топтать нашу святую землю» начали стаскивать к больницам шины и перекрывать дороги.
«На восток всех! Отстаньте от Львова», — истерят патриотические пользователи соцсетей, скриншоты записей которых не без удовольствия публикует украинская пресса.
«Вы хотите уничтожить Западную Украину, она вам поперек горла давно стоит», — пишет некий Миклах Львив.
«Львов Зеленскому как кость в горле. Поэтому и хочет нас уничтожить», — добавляет львовянка Оля Бавдис.
«Львовяне не голосовали за Зе, поэтому так», — предполагает пользователь Ольга Кухар.
Кроме гласа народа имеются на сей счёт и официальные документы: специальные заявления Ровненской ОГА или Тернопольского облсовета — мол, не могут допустить угрозу для населения своих областей.
Как показали десятилетия жизни в едином государстве, «титульных» людей менее всего интересуют соотечественники и проблемы всей страны (разве что денежные компенсации после наводнений и подработка на майданах). Развивать отечественное авиастроение, космическую отрасль, фундаментальную науку — то есть плоды солидарных усилий — им просто не нужно. Их интересует личный безвиз ради польских грядок и, периодически, бытовая техника из ограбленных домов.
Нет ничего удивительного, что убивавший на Майдане своих соотечественников отряд львовянина Парасюка в подавляющем своём большинстве был набран из жителей Западной Украины. И символично, что людоедские нравы снова дают о себе знать именно в годовщину тех кровавых событий.
Существует несомненная психологическая связь между истерикой вокруг самолета с эвакуированными и убийцами из списка Парасюка — это презрение к человеческой жизни и животная ненависть к «чужакам».
Разумеется, в происходящем имеется элемент политической провокации: не удивлюсь, если официальные пропагандисты завтра узреют в том «руку Кремля».
Однако глупо подозревать, что весь сверхпатриотический состав Тернопольского облсовета (или Обуховского райсовета Киевской области, или Ровненской ОГА) продались Владимиру Путину. Зерно раздора упало на хорошо унавоженную почву — в националистическом гумусе давно произрастают национал-людоедики типа Княжицкого и Тягнибока, торговец человеческими останками Садовый, и ещё сотни тысяч их преданных избирателей.
При этом нельзя и неправильно говорить обо всех жителях вышеперечисленных регионов уничижительно, иначе мы поневоле превратимся в наших оппонентов.
И в тех краях есть достойные люди, которые взывают к разуму, к нормальным человеческим чувствам, в том числе к чувству солидарности и сострадания. А потому, неравнодушно наблюдая за происходящим, продолжим сохранять разум.
Жизнь преподала нам очередной пример, как трудно быть человеком. Так будем же ему соответствовать.