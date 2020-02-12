До войны августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвиди попытался устроить нечто вроде оазиса неслыханного процветания на вплотную примыкающей к Цхинвалу грузинской территории. В обустройство села Тамарашени, которое по большей части населяли грузины, были вложены огромные средства

За короткое время были отстроены капитальные дома, прекрасная школа, административные здания, развлекательный центр, кинотеатр и самый большой в Грузии магазин электротехники — «Elit Electronics». Для деревни с количеством жителей менее тысячи человек такой роскошный антураж являлся бессмысленным излишеством.

Расчет Саакашвили был на редкость примитивен. Я бы даже назвал его идиотическим. Жители Цхинвала должны были, глядя на соседей, испытывать постоянную зависть: дескать, вот как грузинское руководство заботится о своих гражданах. Однако в Южной Осетии все прекрасно отдавали себе отчет в том, что искусственная витрина благоденствия выстроена специально и для них и к уровню жизни подавляющего большинства жителей Грузии условия, созданные в Тамарашени, никакого отношения не имеют.

Но начало полностью безосновательным мечтам поразить воображение мятежников экономическим процветанием и таким образом вернуть их положила не Грузия, а Молдавия. Там в начале 90-х годов прошлого века грезили об экономическом чуде, которое вынудит Приднестровье умолять принять его обратно в состав страны. Но чуда не произошло. Молдавия и сегодня остается одной из самых бедных стран на постсоветском пространстве. В Грузии дела идут чуть получше, но ненамного.

Сейчас к этим же граблям придвигается команда Зеленского, умеющая развлечь публику утопическими конструктами, выдаваемыми за осуществимые планы и проекты. Уморительно смешным в этой связи кажутся перспективы, нарисованные во время брифинга новым главой Офиса президента. У Андрея Ермака очень серьезные, хотя напрашивается совсем другое слово, виды на будущее. Донбассу будет дарована современная и эффективная экономика.

«Мы должны сделать из Донбасса, из места, которое сегодня во всем мире ассоциируется с войной, сделать действительно цветущий край. Где будет развиваться экономика. Есть такая мечта. После войны мы действительно хотим там сделать современный экономический хаб. Завести новые технологии, новые бизнесы. Это наша территория, и она заслуживает того, чтобы получить вторую жизнь», — заявил Ермак.

Но это далеко не все. У самой Украины блистательные горизонты экономического развития. Вот что было сказано на эту тему: «Наше желание, наша цель сделать так, чтобы Украина стала инвестиционной Меккой. Поэтому у нас есть конкретные шаги, программы, как это сделать. Эту задачу получили наши губернаторы. Этим занимается правительство Украины. Этим занимаются все, кто вовлечен в программы инвестиционного развития».

Вот это очень правильно. Если хочешь сделать свою страну «инвестиционной Меккой, дай поручение губернаторам и другим чиновникам. Они означенную «Мекку» поднесут тебе на блюде в обозримые сроки.

На самом деле комики из окружения Зеленского не хотят понять, что Донбасс не видит и уже никогда не увидит себя в роли объекта заботы со стороны Украины. Мало того что в экономическое процветание страны, разбазарившей величайшее советское наследие, задыхающейся и поныне от коррупции, верится с трудом (шансы примерно такие же, как и у Молдавии), но даже если предположить, что экономический гений украинского президента поднимет экономику на заоблачные высоты, дело-то на самом деле не в этом. Встреча Зеленского и Путина, Донбасс, отказ от интриг. Что обещает глава Офиса президента Украины Ермак © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Из рук, принадлежащих субъекту, который утверждает «Украина — не Россия», двум народным республикам не надо ничего. Они считают себя частью русского мира, а любой, кто существование этого мира отрицает или даже, более того, квалифицирует как территорию врага, моментально становится чужаком или противником на поле боя. Очень странно, что Андрей Ермак полагает зазорным для себя проанализировать причины конфликта в Донбассе. Это настолько просто решаемая задача, что слова о «цветущем крае» выглядят как неуместная хохма, а их автор предстает настоящим шутом гороховым.

И если ДНР и ЛНР действительно предстоит сделать рывок в экономике, то произойдет это отнюдь не благодаря Киеву. Уже согласованы программы развития, которые должны вывести республики через два года на уровень благосостояния Ростовской области. И через два года в Донецке и Луганске будут в магазинах расплачиваться не украинской гривной, а, как и сегодня, российским рублем. И мне почему-то кажется, что Ермаку об этом хорошо известно. Но положение обязывает его развлекать публику обещаниями, которые имеют столько же шансов быть выполненными, сколько и надежды на запуск украинского космического корабля.