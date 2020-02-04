Даже само слово «профан» в украинском контексте приобрело совершенно особое звучание. После публикации так называемых «плёнок Гончарука», где украинский премьер нелестно отозвался о президенте Украины, это прозвище намертво закрепилось за вторым лицом государства — именно «профаном» обозначил себя в разговоре со своими соратниками господин Гончарук.
Профан — это, попросту говоря, несведущий, невежественный человек. Невежда сам премьер-министр, и его окружение — министр экономики Тимофей Милованов вообще провозгласил, что он «дебил». Но министр образования Анна Новосад отнюдь не шутила, когда заявила: министерской зарплаты в 36 тысяч гривен ей не хватит, чтобы растить ребёнка. «У меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребёнка, а на такую зарплату я его не смогу содержать», — пожаловалась госпожа Новосад. Похоже, молодая министерша вообще не в курсе, какие зарплаты получают обычные жители Украины, в частности, подотчётные её ведомству педагоги. Как и Евгению Брагару, Анне Новосад пришлось потом оправдываться: мол, неудачно выразилась. Однако не слишком ли много «неудачных выражений».
Каковы могут быть успехи и без того находящейся в тяжелейшем положении Украины, если ею управляют невежественные люди? Страна закономерно сползает вниз, о чем неуклонно свидетельствуют её экономические показатели. Так в списке лучших стран для жизни, ежегодно составляемом известным изданием US News & World Report, Украина занимает 68 место (первое — Швейцария, а Россия — 23). Так же, согласно официальным данным, в конце года на Украине резко увеличилось число безработных (на 15% только за декабрь, а количество предлагаемых вакансий снизилось на 27%).
Ещё в ноябре Гончарук обещал рост экономики в 40% за 5 лет, а теперь Госстат сообщает о падении производства в декабре на 8,3% по сравнению с 2018 годом. То есть производство продолжает падать даже на фоне разрухи эпохи Порошенко. При этом за последние годы стоимость товаров и услуг увеличилась в 3 раза, коммунальные тарифы выросли на 440%, транспортные услуги — на 212%, стоимость продуктов питания — на 139%, а медицинского обслуживания — на 146%.
В подобных условиях отвлекать внимание общества от «достижений» майданной Украины властям традиционно «помогает» разжигание ксенофобии. Проверенным рецептом на протяжении всей новейшей истории Украины являются гонения государства на русскоязычное население и русскую культуру. Сегодня ради их подавления системно задействованы меры дискриминационного характера — от ограничений на получение информации на родном языке до запретов на соцсети и литературные поступления.
Например, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию лишь за прошлый год запретил ввоз почти миллиона книг на русском языке, при этом «плодотворной» деятельностью ведомства руководит лидер Организации украинских националистов и первый зампред вышеупомянутого комитета Богдан Червак. Напомню, сей борец с русскими книгами одновременно является яростным поклонником нацистских коллаборантов и погромщиков. «Обливать грязью Петлюру — это не плюрализм и демократия. Это, по меньшей мере, антиукраинская деятельность за которую необходимо судить и садить, — настаивает Богдан Червак, — мазепинцы, петлюровцы, мельниковцы, бандеровцы, бульбовцы — ярчайшие и героичнейшие страницы нашей истории».
Итак. Убийцы сотен тысяч невинных людей, организаторы этнических чисток, напрямую сотрудничавшие с гитлеровскими оккупантами, — «национальные герои» Украины, уверяет высокопоставленный чиновник. Но то же самое гласит и государственная идеология, подкреплённая официальной «декоммунизацией», ксенофобскими «образовательными» программами и безнаказанными «акциями прямого действия». Отсюда прямая дорога к геноциду неугодной нации.
Согласно классификации автора термина «геноцид» Рафаэля Лемкина, признаками геноцида является не только физические убийства, но и действия по насильственной ассимиляции: разрушение культурных ценностей и исторического наследия посредством передачи детей одной этнической группы в другую, принудительного и систематического изъятия цивилизационно-культурных элементов, запрет на использование родного языка, разрушение объектов исторического и культурного наследия (памятников, религиозных учреждений, музеев и т.д.), насильственное вторжение в частную жизнь представителей конкретных групп, целенаправленная ликвидация исторической, культурной и экономической основ этих групп. Именно это и происходит сейчас на Украине по отношению к русскоязычному населению страны.
Очередным примером является принятие и введение в действие законопроекта №0901 о среднем образовании. Согласно ему в прямом противоречии с Конституцией государства и международными обязательствами Украины русскоязычное образование фактически ликвидируется, более того, вводится система сегрегации по языковому признаку («языки коренных народов», «языки стран Европейского Союза» и русский язык, который оказывается в самом униженном положении).
Характерно, что против данного закона проголосовали всего три (!) депутата парламента, то есть в Раде нет сплоченной политической силы, которая противостояла бы планомерному геноциду русского народа. Русскоязычное население было и остаётся разменной монетой для спекулирующих на его обмане политиков. На данном фоне весьма показательно, что сами члены правительства общаются между собой по-русски (о чем свидетельствуют «пленки Гончарука»). Однако что дозволено не помнящим родства «профанам», постепенно становится запретным для обычных граждан.
Геноцид (в виде цивильных форм этноцида и лингвоцида) русского и русскоязычного населения Украины является свершившимся фактом. После сомнительной «декоммунизации» истребление русской идентичности под видом «дерусификации» и «деколонизации» — официальная и доминирующая идея внутренней политики Украины. Следовательно, сопротивление геноциду — это не только национально-освободительная борьба за право получать образование на родном языке, без помех исповедовать свою религию, свободно почитать своё прошлое и не подвергаться дискриминации по национальному или языковому признакам.
Борьба с геноцидом — это вопрос функционирования прав человека в международном контексте. Знать о совершающемся геноциде, но сотрудничать с осуществляющим геноцид режимом — позор на грани соучастия. А то, что в парламенте Украины против акта геноцида выступили всего три человека, является лишним подтверждением того упрямого факта, что России надо работать напрямую с украинским народом, а не с его коррумпированной и продажной «элитой». Правящая Украиной клика может быть полезной исключительно в одном: экономическом самоуничтожении уродливого проекта, с чем она пока вполне успешно справляется.