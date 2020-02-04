Кажется, только ленивый не оттоптался на депутате от «Слуги народа» Евгении Брагаре. Его предложение продать собаку, чтобы оплатить коммунальные платежи, стало очередной иллюстрацией, насколько далеки так называемые «слуги народа» от самого народа, какие профаны находятся у власти

Даже само слово «профан» в украинском контексте приобрело совершенно особое звучание. После публикации так называемых «плёнок Гончарука», где украинский премьер нелестно отозвался о президенте Украины, это прозвище намертво закрепилось за вторым лицом государства — именно «профаном» обозначил себя в разговоре со своими соратниками господин Гончарук.

Профан — это, попросту говоря, несведущий, невежественный человек. Невежда сам премьер-министр, и его окружение — министр экономики Тимофей Милованов вообще провозгласил, что он «дебил». Но министр образования Анна Новосад отнюдь не шутила, когда заявила: министерской зарплаты в 36 тысяч гривен ей не хватит, чтобы растить ребёнка. «У меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребёнка, а на такую зарплату я его не смогу содержать», — пожаловалась госпожа Новосад. Похоже, молодая министерша вообще не в курсе, какие зарплаты получают обычные жители Украины, в частности, подотчётные её ведомству педагоги. Как и Евгению Брагару, Анне Новосад пришлось потом оправдываться: мол, неудачно выразилась. Однако не слишком ли много «неудачных выражений». От «диктаторских законов» к плану «Ост». Зачем Рада запретила русские школы © 057.ua

Каковы могут быть успехи и без того находящейся в тяжелейшем положении Украины, если ею управляют невежественные люди? Страна закономерно сползает вниз, о чем неуклонно свидетельствуют её экономические показатели. Так в списке лучших стран для жизни, ежегодно составляемом известным изданием US News & World Report, Украина занимает 68 место (первое — Швейцария, а Россия — 23). Так же, согласно официальным данным, в конце года на Украине резко увеличилось число безработных (на 15% только за декабрь, а количество предлагаемых вакансий снизилось на 27%).

Ещё в ноябре Гончарук обещал рост экономики в 40% за 5 лет, а теперь Госстат сообщает о падении производства в декабре на 8,3% по сравнению с 2018 годом. То есть производство продолжает падать даже на фоне разрухи эпохи Порошенко. При этом за последние годы стоимость товаров и услуг увеличилась в 3 раза, коммунальные тарифы выросли на 440%, транспортные услуги — на 212%, стоимость продуктов питания — на 139%, а медицинского обслуживания — на 146%.

В подобных условиях отвлекать внимание общества от «достижений» майданной Украины властям традиционно «помогает» разжигание ксенофобии. Проверенным рецептом на протяжении всей новейшей истории Украины являются гонения государства на русскоязычное население и русскую культуру. Сегодня ради их подавления системно задействованы меры дискриминационного характера — от ограничений на получение информации на родном языке до запретов на соцсети и литературные поступления.

Например, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию лишь за прошлый год запретил ввоз почти миллиона книг на русском языке, при этом «плодотворной» деятельностью ведомства руководит лидер Организации украинских националистов и первый зампред вышеупомянутого комитета Богдан Червак. Напомню, сей борец с русскими книгами одновременно является яростным поклонником нацистских коллаборантов и погромщиков. «Обливать грязью Петлюру — это не плюрализм и демократия. Это, по меньшей мере, антиукраинская деятельность за которую необходимо судить и садить, — настаивает Богдан Червак, — мазепинцы, петлюровцы, мельниковцы, бандеровцы, бульбовцы — ярчайшие и героичнейшие страницы нашей истории».

Итак. Убийцы сотен тысяч невинных людей, организаторы этнических чисток, напрямую сотрудничавшие с гитлеровскими оккупантами, — «национальные герои» Украины, уверяет высокопоставленный чиновник. Но то же самое гласит и государственная идеология, подкреплённая официальной «декоммунизацией», ксенофобскими «образовательными» программами и безнаказанными «акциями прямого действия». Отсюда прямая дорога к геноциду неугодной нации.

Согласно классификации автора термина «геноцид» Рафаэля Лемкина, признаками геноцида является не только физические убийства, но и действия по насильственной ассимиляции: разрушение культурных ценностей и исторического наследия посредством передачи детей одной этнической группы в другую, принудительного и систематического изъятия цивилизационно-культурных элементов, запрет на использование родного языка, разрушение объектов исторического и культурного наследия (памятников, религиозных учреждений, музеев и т.д.), насильственное вторжение в частную жизнь представителей конкретных групп, целенаправленная ликвидация исторической, культурной и экономической основ этих групп. Именно это и происходит сейчас на Украине по отношению к русскоязычному населению страны. Украинское еврейство и стокгольмский синдром © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

Очередным примером является принятие и введение в действие законопроекта №0901 о среднем образовании. Согласно ему в прямом противоречии с Конституцией государства и международными обязательствами Украины русскоязычное образование фактически ликвидируется, более того, вводится система сегрегации по языковому признаку («языки коренных народов», «языки стран Европейского Союза» и русский язык, который оказывается в самом униженном положении).

Характерно, что против данного закона проголосовали всего три (!) депутата парламента, то есть в Раде нет сплоченной политической силы, которая противостояла бы планомерному геноциду русского народа. Русскоязычное население было и остаётся разменной монетой для спекулирующих на его обмане политиков. На данном фоне весьма показательно, что сами члены правительства общаются между собой по-русски (о чем свидетельствуют «пленки Гончарука»). Однако что дозволено не помнящим родства «профанам», постепенно становится запретным для обычных граждан.

Геноцид (в виде цивильных форм этноцида и лингвоцида) русского и русскоязычного населения Украины является свершившимся фактом. После сомнительной «декоммунизации» истребление русской идентичности под видом «дерусификации» и «деколонизации» — официальная и доминирующая идея внутренней политики Украины. Следовательно, сопротивление геноциду — это не только национально-освободительная борьба за право получать образование на родном языке, без помех исповедовать свою религию, свободно почитать своё прошлое и не подвергаться дискриминации по национальному или языковому признакам.

Борьба с геноцидом — это вопрос функционирования прав человека в международном контексте. Знать о совершающемся геноциде, но сотрудничать с осуществляющим геноцид режимом — позор на грани соучастия. А то, что в парламенте Украины против акта геноцида выступили всего три человека, является лишним подтверждением того упрямого факта, что России надо работать напрямую с украинским народом, а не с его коррумпированной и продажной «элитой». Правящая Украиной клика может быть полезной исключительно в одном: экономическом самоуничтожении уродливого проекта, с чем она пока вполне успешно справляется.