Россия вступает в борьбу за историческую правду о Второй мировой войне

Вопрос о сохранении исторической правды о Второй мировой войне, который поднял в своем послании Владимир Путин, оказалась ожидаемо подхвачен российскими политиками. На первом же пленарном заседании после новогодних каникул эту тему предельно конкретизировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин

Вячеслав Володин, посвятивший существенную часть своей речи на открытии сессии 75-летию Победы, заявил, что руководство Польши должно принести извинения сразу за несколько вещей: антисемитские настроения в обществе, подготовку геноцида и холокоста в преддверии войны и сотни концлагерей, размещенных Германией на польской территории. В них было истреблено свыше трех миллионов евреев.

Эта катастрофа, по словам Володина, легла на подготовленный фундамент — антисемитизм в Польше носил массовый характер и фактически поддерживался официальными властями. Мало кто знает, но последние еврейские погромы в этой стране проходили уже после того, как из нее были выбиты немецкие войска.

Речь Володина рифмуется с крайне жесткими словами Владимира Путина об «антисемитской свинье» Липском. Польский дипломат в 1938 году солидаризовался с намерением Гитлера выслать евреев в Африку на «вымирание и уничтожение». Он же выступал за установление в Польше памятника основателю Третьего рейха.

Судя по тому, что первые лица российского государства начали кампанию против искажения Варшавой истории Второй мировой войны, Польшу ожидают трудные времена. Навязываемый ею внешнему миру тезис о том, что войну начали вступившие в сговор Сталин и Гитлер, очень легко опровергается замалчиваемыми поляками фактами. Теперь им станут напоминать о них на внешнеполитическом уровне. Вот что сказал о планах российских парламентариев председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий: «На предстоящей сессии ПАСЕ делегация РФ с большой вероятностью предложит декларацию с призывом к сбережению исторической памяти о Второй мировой войне. Наши дети должны знать, кто на самом деле обеспечил Великую Победу. В преддверии ее 75-летнего юбилея мы должны сказать решительное «нет» попыткам принижения роли советского солдата в борьбе с фашизмом».

По словам депутата, «На международных площадках, в первую очередь, в Парламентской ассамблее Совета Европы как самой широкоохватной европейской организации мы будем жестко бороться с попытками насаждения исторической лжи. Думаю, у нас появятся сторонники и из других национальных делегаций».

Действительно, России есть что предъявить европейскому сообществу в опровержение идеи о равной ответственности СССР и нацистской Германии. По сути прологом Второй мировой войны стал польско-немецкий сговор о разделе Чехословакии по плану Геринга осенью 1938 года и аннексия Польшей Тешинской области. 30 сентября Великобритания, Франция и Италия подписывают с Гитлером Мюнхенское соглашение, дав согласие на установление новых границ в Европе, а 1 октября Польша вводит свои войска в Тешинскую область. То есть военная агрессия против независимого европейского государства польскими и немецкими руками была совершена за год до официального начала войны с одобрения западных демократий.

Разговор на эту тему уже начался: в Польше и Европейском союзе реагируют на происходящее крайне нервно. Решение Польского сейма о том, что войну развязал СССР, — это идиотский ответ, который никак не отменяет железной логики фактов. Документов в архивах хватает, а даже имеется в чрезвычайном избытке, чтобы доказать заключение союза между нацистами и поляками с необычайной легкостью. И, думаю, отныне наша дипломатия этим и займется.

Гордые ляхи давно и самозабвенно заигрались в жертву, развернув на этом поприще высокую и отвратительную активность. Вандалы, сносящие памятники советским воинам и высчитывающие объемы компенсаций за причиненный ущерб, должны, наконец, протрезветь. Готов предположить, что проект резолюции, которую предложит российская делегация в ПАСЕ, будет включать в себя полный перечень эпизодов дружбы между Гитлером и Юзефом Пилсудским, включая еврейские погромы и военную оккупацию Тешина.