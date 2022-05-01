Украина - несамостоятельное государство, а её президент - "игрушка" в руках Вашингтона, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин

"Украина не самостоятельна, президент — игрушка в руках Вашингтона", — сказал Володин в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.

Парламентарий отметил, что Запад так и будет вести себя дальше, ему важно ослабить Россию. "А что касается украинцев — они их просто за людей не считают. Расходный материл. Поэтому они будут финансировать, будут накачивать оружием Украину и делать всё, чтобы до последнего украинца военные действия велись", — добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.