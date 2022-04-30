В украинском городе Чернигов демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Об этом 30 апреля сообщило черниговское отделение украинского издания «Суспільне»

«В Чернигове на Валу (центральная историческая часть города — ред.) 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину», — говорится на сайте СМИ.

В Минобороны РФ отчитались о результатах работы за ночь © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк Зое Космодемьянской во дворе местной школы.

Также сегодня стало известно, что местные «патриоты» в Черкассах выжгли надпись на монументе о дружбе России и Украины.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове.