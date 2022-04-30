«В Чернигове на Валу (центральная историческая часть города — ред.) 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину», — говорится на сайте СМИ.
В публикации уточняется, что демонтаж производился силами 119-й бригады территориальной обороны Чернигова. На ее счету это уже не первый снос культурного объекта: ранее бригада избавилась от памятника Герою Советского Союза Зое Космодемьянской во дворе местной школы.
Также сегодня стало известно, что местные «патриоты» в Черкассах выжгли надпись на монументе о дружбе России и Украины.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове.