Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 30 апреля в своем Telegram-канале прокомментировал решение России отключить от поставок газа компании нескольких европейских стран

Ранее на этой неделе «Газпром» полностью прекратил поставки газа польской компании PGNiC и болгарской «Булгаргаз». Эти компании не стали оплачивать российское голубое топливо в рублях по новой схеме, которая была введена президентом РФ Владимиром Путиным с целью отказаться от расчетов в долларах и евро.

США начали учить украинских военных пользоваться РЛС, морпехи обратились к Эрдогану, провокация в Донбассе. Хроника событий на Украине на утро 30 апреля © скриншот видео

«В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: "Через семь лет мы откажемся от российского газа". Мы вправе ответить: "Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год"», — написал он.

Как ранее в интервью Украина.ру сказал директор Института экономики регулирования инфраструктурных отраслей Научно-исследовательского института Высшая школа экономики Илья Долматов, санкции Запада против РФ являются вызовом для России. Страна может начать ускоренное развитие, а может оказаться в состоянии технологического отставания.